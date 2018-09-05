Đàn ông trước khi lên giường với người đàn bà khác hãy nghĩ đến những điều này

Ở đời, tình dục chỉ là bản năng tầm thường, vĩnh viễn không thể đem ra so sánh với gia đình và tình thân. Đàn ông khôn ngoan luôn biết trân trọng và gìn giữ hạnh phúc mình đang có.

Nhiều đàn ông nghĩ rằng việc lên giường với người đàn bà khác không quá nghiêm trọng như suy nghĩ của phụ nữ. Miễn là sau những cuộc vui ngoài đường, những mối tình một đêm họ quay về nhà, trở thành một người chồng, người cha đầy trách nhiệm. Không ít những người đàn ông bề ngoài đạo đức, tử tế nhưng vẫn “ăn bánh trả tiền”, trong những chuyến công tác xa nhà vẫn tìm đến những mối tình một đêm để giải khuây… Nhiều người đàn ông xem những mối tình một đêm là điều rất bình thường - Ảnh minh họa: Internet Nếu đàn ông đã xem chuyện ngoại tình chỉ đơn giản là giải quyết sinh lí thì phải chăng chị em phụ nữ nên chấp nhận nó như là chuyện hiển nhiên? Xin thưa, với đàn ông tình dục là chuyện nhỏ nhưng với phụ nữ điều đó sẽ đạp đổ hạnh phúc và bóp chết cuộc hôn nhân lẫn tình yêu của họ. Bởi không có đả kích nào lớn bằng việc chồng ăn nằm với người khác. Đừng ngụy biện rằng lần đầu tiên, chỉ là “ăn bánh trả tiền”, bởi chỉ một lần duy nhất thôi, thì các anh cũng đã giết chết trái tim người vợ của mình…

Đàn ông ngoại tình, thường chỉ thấy trước những lợi ích trước mắt mà không nghĩ được xa. Họ nghĩ rằng mình là đàn ông, lên giường với đàn bà khác họ chỉ thêm chứ không mất điều gì. Họ có được những cảm xúc thăng hoa trên giường, có được những cuộc vui chơi bất tận… Nhưng đằng sau đó, đàn ông có nghĩ mình sẽ đánh đổi điều gì nếu như vợ con mình phát hiện? Nỗi đau và sự tổn thương của người vợ chúng ta đã bàn đến rất nhiều. Đàn ông có thể quên đi mình đã từng yêu, từng thương vợ mà lén lút ngoại tình. Thế nhưng các anh trước khi cởi bỏ quần áo để ăn nằm với người khác có bao giờ nghĩ đến các con? Không chỉ làm đau vợ mà các anh còn làm tổn thương chính tâm hồn ngây thơ và non nớt của con mình.

Khi ngoại tình, không chỉ gây ra nỗi đau cho vợ mà còn làm tuổi thơ con vấy bẩn - Ảnh minh họa: Internet Trên đời này, không ai tôn sùng, thần tượng người đàn ông như con cái. Khi cha ngoại tình, vết nhơ hằn lên tuổi thơ. Những lời gièm pha, chê bai của người đời sẽ đeo bám và ám ảnh suốt đời. Và các con sẽ nghĩ gì về cha? Tất nhiên hình tượng về một người cha hoàn hảo đã mất. Thay thế vào đó là người làm mẹ chúng phải rơi nước mắt, người bị người đời nói đến với bao từ ngữ không hay. Và đàn ông, khi ngoại tình có nghĩ cho cha cho mẹ mình? Với những bậc làm cha, làm mẹ thì không gì yên lòng hơn khi thấy con mình yên bề gia thất, hạnh phúc với vợ con. Niềm vui của tuổi già là con, là cháu. Khi gây ra nỗi đau cho vợ con, các anh quên mất rằng chính cha mẹ mình cũng đau đớn không kém. Mất ngủ, lo lắng, phiền não vì con sống không hạnh phúc. Ngoại tình cũng là một tội bất hiếu! Tình dục tầm thường không thể đem ra so sánh với tình thân - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông hơn nhau chính là ở bản lĩnh và sự tử tế. Một người đàn ông thực sự sẽ là bờ vai cho vợ, là tấm gương cho con, là chỗ dựa cho tuổi già cha mẹ. Ở đời, tình dục phù phiếm chỉ là bản năng tầm thường, vĩnh viễn không thể đem ra so sánh với gia đình và tình thân. Đàn ông khôn ngoan luôn biết trân trọng và gìn giữ hạnh phúc mình đang có.

Gửi nhân tình của chồng: Đừng tự hào về tình yêu của một kẻ phản bội Anh ta quay lưng phản bội như chưa từng có những ngày cơ hàn như thế. Vợ con ruột thịt anh ta còn ruồng rẫy, thì hà cớ gì một kẻ ngoài đường lại tin rằng anh ta yêu mình suốt đời suốt kiếp?

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