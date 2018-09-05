Đàn ông trước khi lên giường với người đàn bà khác hãy nghĩ đến những điều này

Tâm sự gia đình 05/09/2018 12:29

Ở đời, tình dục chỉ là bản năng tầm thường, vĩnh viễn không thể đem ra so sánh với gia đình và tình thân. Đàn ông khôn ngoan luôn biết trân trọng và gìn giữ hạnh phúc mình đang có.

Nhiều đàn ông nghĩ rằng việc lên giường với người đàn bà khác không quá nghiêm trọng như suy nghĩ của phụ nữ. Miễn là sau những cuộc vui ngoài đường, những mối tình một đêm họ quay về nhà, trở thành một người chồng, người cha đầy trách nhiệm. Không ít những người đàn ông bề ngoài đạo đức, tử tế nhưng vẫn “ăn bánh trả tiền”, trong những chuyến công tác xa nhà vẫn tìm đến những mối tình một đêm để giải khuây…

Đàn ông trước khi lên giường với người đàn bà khác hãy nghĩ đến những điều này - Ảnh 1
Nhiều người đàn ông xem những mối tình một đêm là điều rất bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông đã xem chuyện ngoại tình chỉ đơn giản là giải quyết sinh lí thì phải chăng chị em phụ nữ nên chấp nhận nó như là chuyện hiển nhiên? Xin thưa, với đàn ông tình dục là chuyện nhỏ nhưng với phụ nữ điều đó sẽ đạp đổ hạnh phúc và bóp chết cuộc hôn nhân lẫn tình yêu của họ. Bởi không có đả kích nào lớn bằng việc chồng ăn nằm với người khác. Đừng ngụy biện rằng lần đầu tiên, chỉ là “ăn bánh trả tiền”, bởi chỉ một lần duy nhất thôi, thì các anh cũng đã giết chết trái tim người vợ của mình…

Đàn ông ngoại tình, thường chỉ thấy trước những lợi ích trước mắt mà không nghĩ được xa. Họ nghĩ rằng mình là đàn ông, lên giường với đàn bà khác họ chỉ thêm chứ không mất điều gì. Họ có được những cảm xúc thăng hoa trên giường, có được những cuộc vui chơi bất tận… Nhưng đằng sau đó, đàn ông có nghĩ mình sẽ đánh đổi điều gì nếu như vợ con mình phát hiện?

Nỗi đau và sự tổn thương của người vợ chúng ta đã bàn đến rất nhiều. Đàn ông có thể quên đi mình đã từng yêu, từng thương vợ mà lén lút ngoại tình. Thế nhưng các anh trước khi cởi bỏ quần áo để ăn nằm với người khác có bao giờ nghĩ đến các con? Không chỉ làm đau vợ mà các anh còn làm tổn thương chính tâm hồn ngây thơ và non nớt của con mình.

Đàn ông trước khi lên giường với người đàn bà khác hãy nghĩ đến những điều này - Ảnh 2
Khi ngoại tình, không chỉ gây ra nỗi đau cho vợ mà còn làm tuổi thơ con vấy bẩn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đời này, không ai tôn sùng, thần tượng người đàn ông như con cái. Khi cha ngoại tình, vết nhơ hằn lên tuổi thơ. Những lời gièm pha, chê bai của người đời sẽ đeo bám và ám ảnh suốt đời. Và các con sẽ nghĩ gì về cha? Tất nhiên hình tượng về một người cha hoàn hảo đã mất. Thay thế vào đó là người làm mẹ chúng phải rơi nước mắt, người bị người đời nói đến với bao từ ngữ không hay.

Và đàn ông, khi ngoại tình có nghĩ cho cha cho mẹ mình? Với những bậc làm cha, làm mẹ thì không gì yên lòng hơn khi thấy con mình yên bề gia thất, hạnh phúc với vợ con. Niềm vui của tuổi già là con, là cháu. Khi gây ra nỗi đau cho vợ con, các anh quên mất rằng chính cha mẹ mình cũng đau đớn không kém. Mất ngủ, lo lắng, phiền não vì con sống không hạnh phúc. Ngoại tình cũng là một tội bất hiếu!

Đàn ông trước khi lên giường với người đàn bà khác hãy nghĩ đến những điều này - Ảnh 3
Tình dục tầm thường không thể đem ra so sánh với tình thân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông hơn nhau chính là ở bản lĩnh và sự tử tế. Một người đàn ông thực sự sẽ là bờ vai cho vợ, là tấm gương cho con, là chỗ dựa cho tuổi già cha mẹ. Ở đời, tình dục phù phiếm chỉ là bản năng tầm thường, vĩnh viễn không thể đem ra so sánh với gia đình và tình thân. Đàn ông khôn ngoan luôn biết trân trọng và gìn giữ hạnh phúc mình đang có.

Gửi nhân tình của chồng: Đừng tự hào về tình yêu của một kẻ phản bội

Gửi nhân tình của chồng: Đừng tự hào về tình yêu của một kẻ phản bội

Anh ta quay lưng phản bội như chưa từng có những ngày cơ hàn như thế. Vợ con ruột thịt anh ta còn ruồng rẫy, thì hà cớ gì một kẻ ngoài đường lại tin rằng anh ta yêu mình suốt đời suốt kiếp?

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình hậu quả ngoại tình chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm