Đàn ông cứ sống vô tâm ích kỉ thì mối lương duyên tốt đẹp đến mấy cũng trở thành nghiệt duyên

Tâm sự gia đình 12/01/2019 08:18

Anh ta nghĩ đơn giản, cưới vợ chỉ đơn giản là có người ở chung nhà, ngủ chung giường. Còn mọi vấn đề chung thì không bao giờ quan tâm. Chẳng bao giờ cắm hộ vợ nồi cơm. Vợ ốm sốt chẳng hỏi han một câu...

Có những cuộc hôn nhân tan vỡ làm chúng ta hết sức ngỡ ngàng. Bởi, chúng ta từng xuýt xoa ngưỡng mộ, từng lấy họ ra làm hình mẫu cho một mái ấm trọn vẹn. Bởi, họ đến với nhau bằng tình yêu sâu sắc, sinh ra là để dành cho nhau. Nhưng rồi, cuộc hôn nhân ấy vỡ tan như bong bóng xà phòng. Ai đó đã nói rằng hôn nhân là duyên nợ. Nhưng nếu người ta không biết trân trọng, không biết xây đắp thì lương duyên tốt đẹp đến mấy cũng trở thành nghiệt duyên.

Đàn ông cứ sống vô tâm ích kỉ thì mối lương duyên tốt đẹp đến mấy cũng trở thành nghiệt duyên - Ảnh 1
Cưới nhau là duyên nợ nhưng sống được với nhau là phụ thuộc vào lòng người - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp của bạn tôi là một ví dụ. Bạn xinh xắn, dễ thương, học cực giỏi, nhà lại có điều kiện. Khỏi phải nói, ngay từ thời phổ thông bạn luôn được đám con trai săn đón, tán tỉnh. Lên đại học, bạn yêu một chàng trai cũng có điều kiện giống mình. Anh này cao ráo, đẹp trai lại ga lăng tử tế.

Vừa ra trường được một năm thì ba mẹ hai bên giục cưới. Thậm chí, bạn còn nói lại với tôi rằng, ba mẹ bảo: “Đừng lo gì cả, mọi thứ đã có ba mẹ lo”. Đúng là như thế thật. Hai bạn trẻ chẳng phải lo lắng gì cho việc kết hôn của mình. Nhà hàng sang trọng, món ăn đắt tiền ba mẹ đều lo cả. Ngay sau khi cưới, hai bên cha mẹ đã hùn tiền mua cho họ một căn chung cư hạng sang đắt đỏ. Tôi thầm nghĩ, cuộc hôn nhân của họ được trải thảm đỏ, không hạnh phúc mới lạ.

Ban đầu cũng thấy họ gắn với nhau như sam. Nhưng dần dần về sau ít thấy họ đi chung. Bạn luôn đăng những dòng trạng thái buồn chán, hối hận lên Facebook. Và chỉ đúng một năm sau khi kết hôn, bạn viết đơn ly hôn. Tôi đến tìm bạn khi nghe ba mẹ bạn báo tin. Bạn gục đầu vào vai tôi khóc nức nở.

Đàn ông cứ sống vô tâm ích kỉ thì mối lương duyên tốt đẹp đến mấy cũng trở thành nghiệt duyên - Ảnh 2
Chồng bạn nghĩ đơn giản, cưới vợ chỉ là có người ở chung nhà, ngủ chung giường - Ảnh minh họa: Internet

Bình tĩnh hơn, bạn kể rằng giá như đừng kết hôn thì cuộc đời của bạn đã khác. Người chồng của bạn nhìn bề ngoài đẹp đẽ, mọi thứ đều tử tế nhưng thực chất chỉ là một con người vô tâm, ích kỉ. Anh ta làm chồng nhưng sống như một gã độc thân, không hề đếm xỉa đến cảm xúc của vợ.

Rảnh rỗi thì chơi game, tụ tập bạn bè cà phê, tối đến thì đi chơi thâu đêm. Anh ta nghĩ đơn giản, cưới vợ chỉ đơn giản là có người ở chung nhà, ngủ chung giường. Còn mọi vấn đề chung thì không bao giờ quan tâm. Chẳng bao giờ cắm hộ vợ nồi cơm. Vợ ốm sốt chẳng hỏi han một câu. Bạn mong chồng thay đổi, lo lắng cho tương lai của hai vợ chồng. Nhưng vốn dĩ chồng bạn được bao bọc từ bé nên luôn nghĩ mọi người có trách nhiệm lo lắng cho anh ta. Bạn đã cưới nhầm một đứa trẻ to xác không hơn không kém!

Đàn ông cứ sống vô tâm ích kỉ thì mối lương duyên tốt đẹp đến mấy cũng trở thành nghiệt duyên - Ảnh 3
Đối đãi với nhau bằng sự vô tâm ích kỷ thì cuộc hôn nhân sớm muộn gì cũng tan nát - Ảnh minh họa: Internet

Bạn ly hôn trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai nấy đều tiếc rẻ cuộc hôn nhân quá đẹp đã sớm vỡ tan. Nhiều người không hiểu chuyện lại chép miệng: “Nhiều tiền nhiều bạc, ăn no lại rửng mỡ đây mà!”. Nhưng tôi hiểu nguyên nhân cho sự quyết định này của bạn.

Đối đãi với nhau bằng sự vô tâm ích kỉ thì lương duyên tốt đẹp sớm muộn gì cũng tan nát!

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