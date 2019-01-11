Quan điểm của người đàn ông thành đạt: Tôi sẽ không cưới một cô gái còn trinh

Tâm sự gia đình 11/01/2019 10:36

'Đàn ông đòi trinh tiết phụ nữ, đó là loại vứt đi! Đừng chiều lòng loại vứt đi ấy. Đối với tôi, trinh trắng không thể nào bằng trải nghiệm, người có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống mới là người có giá trị'.

“Tôi sẽ không cưới một cô gái còn trong trắng”. Đây có thể là một phát ngôn gây sốc, nhưng đó lại là lời được thốt ra từ miệng một người đàn ông giàu có, thành đạt và có cuộc sống văn minh.

Quan điểm của người đàn ông thành đạt: Tôi sẽ không cưới một cô gái còn trinh - Ảnh 1
Phụ nữ còn trinh và cố thủ trinh tiết rất cứng nhắc và bảo thủ - Ảnh minh họa: Internet

Là một người từng trải, người đàn ông ấy khẳng định: “Tôi không thích phụ nữ còn trinh trắng, và đàn ông sẽ chán họ nhanh lắm!”. Nghe qua, như một cái tát trời giáng vào những quý cô đang ngày đêm thủ tiết cho đúng với cái văn hóa phương Đông, và cũng là cái tát trời giáng vào những người đàn ông chăm chăm chọn vợ còn trinh.

Giải thích thêm, người đàn ông thành đạt ấy nói rằng: “Phụ nữ còn trinh và cố thủ trinh tiết, họ cứng nhắc và bảo thủ, vì vậy thiếu đi sự trải nghiệm trong cuộc sống. Họ trở nên đơn sắc, cổ hủ, khô cứng. Trong cuộc sống khó thành công và trong tình yêu cũng khó hấp dẫn. Phụ nữ quá chú trọng trinh tiết khó làm chủ được bản thân mình bởi vì sau khi trao trinh tiết cho một người đàn ông mà cô ấy tin tưởng, cô ấy có xu hướng lệ thuộc vào anh ta, tự trói buộc cuộc đời mình vào cuộc đời anh ta, tự biến việc dâng hiến của mình thành một điểm yếu để người khác nắm thóp. Đó là điều hết sức ngu ngốc.

Bây giờ là thời buổi nào nữa, phụ nữ có quyền bình đẳng với đàn ông rồi. Tại sao phải sợ mất trinh? Bọn đàn ông có sợ mất trinh đâu, thậm chí còn tự hào về những trải nghiệm của mình. Vậy tại sao phụ nữ không cho mình cái quyền trải nghiệm qua đàn ông? Tôi từng rất thích một bác gái khi bác ấy la cô con gái bị thất tình: Đàn ông thôi mà, coi như yêu qua đường, không có thằng này mình có thằng khác! Đấy, phụ nữ phải vậy thì đàn ông mới sợ! Đàn ông phóng khoáng thích những người phụ nữ phóng khoáng và bản lĩnh. Chỉ có loại đàn ông gia trưởng thiển cận mới đòi hỏi trinh tiết thôi.

Quan điểm của người đàn ông thành đạt: Tôi sẽ không cưới một cô gái còn trinh - Ảnh 2
Đàn ông phóng khoáng thích những người phụ nữ phóng khoáng và bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống càng uyển chuyển, càng đưa ra cho mình nhiều phương án để lựa chọn, thì càng dễ dàng thành công. Tức là, cuộc đời đâu chỉ có đen hay trắng, tốt hay xấu, chỉ được chọn một trong hai. Chúng ta được phép đa dạng đa sắc mà. Phải cho bản thân trải nghiệm, và mọi sự trải nghiệm đều sẽ đem đến những kết quả khác nhau. Người khôn ngoan sẽ trải nghiệm khôn ngoan hơn, người dại dột sẽ trải nghiệm dại dột hơn. Nhưng không trải nghiệm thì mãi mãi không thể nhận ra được bất kì điều gì.

Đối với tôi, phụ nữ còn trinh và cố thủ trinh tiết, họ khó xài lắm! Họ nói quá nhiều đến đạo lý, khuôn phép, nguyên tắc, quy củ trong khi cuộc sống đã quá nhiều nguyên tắc mệt mỏi rồi. Đàn ông đòi trinh tiết phụ nữ, đó là loại vứt đi! Đừng chiều lòng loại vứt đi ấy. Đối với tôi, trinh trắng không thể nào bằng trải nghiệm, người có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống mới là người có giá trị”.

Quan điểm của người đàn ông thành đạt: Tôi sẽ không cưới một cô gái còn trinh - Ảnh 3
Phụ nữ không vượt qua được định kiến xã hội thì lấy dũng khí ở đâu để dám sống hạnh phúc? - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhìn xem, những cô gái đang xinh đẹp nhất, sống hạnh phúc nhất, được yêu chiều nhất, có bao nhiêu cô là còn trinh cho đến lúc cưới chồng? Phụ nữ sợ mất trinh là đang sợ định kiến xã hội, không vượt qua được những thứ định kiến cổ hủ, lấy dũng khí ở đâu để sống hạnh phúc?

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