Phụ nữ nên nhớ: Không kiếm được tiền thì đừng mong có sự bình đẳng trong hôn nhân

Phụ nữ yêu 11/01/2019 10:37

Phụ nữ ở nhà chăm con, nội trợ cốt cũng chỉ mong con cái được chăm sóc tốt, nhà cửa yên ấm. Ở nhà với phụ nữ có khi là cả một sự hy sinh lớn lao. Nhưng phụ nữ à, đàn ông vô tâm chẳng bao giờ biết đến sự hy sinh ấy đâu.

Phụ nữ chúng ta đều biết rằng ở nhà chăm con nhỏ và nội trợ là điều không hề dễ dàng. Bao nhiêu việc không tên phải làm. Nó vắt kiệt sức lực người phụ nữ hơn cả những công việc ngoài xã hội. Phụ nữ chúng ta thấu hiểu và thông cảm cho nhau dễ dàng. Nhưng oái ăm thay, đàn ông lại không nghĩ như thế.

Phụ nữ nên nhớ: Không kiếm được tiền thì đừng mong có sự bình đẳng trong hôn nhân - Ảnh 1
Đàn ông chẳng mấy người hiểu được những vất vả, hy sinh của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Các ông chồng chỉ nghĩ được rằng chuyện anh ta đi làm, kiếm được đồng tiền về nuôi sống cả gia đình thật là lớn lao và vĩ đại. Anh ta chỉ thấy mình vất vả, cực nhọc còn người vợ chỉ “ở nhà và không làm gì cả”. Khi chồng mướt mồ hôi làm việc thì các anh chồng nghĩ vợ mình ở nhà sung sướng, chỉ làm dăm ba việc lặt vặt của đàn bà. Họ phủ nhận công sức nội trợ, phủ nhận mọi cố gắng và hy sinh của người phụ nữ.

Không những chồng nghĩ thế mà cả gia đình chồng cũng nghĩ rằng người vợ “ăn bám”. Phụ nữ xót xa tủi hổ vô cùng khi bị gán cái mác đó vào người. Chúng ta than vãn, khóc lóc, đòi hỏi mọi người nhìn nhận lại công sức mình đã bỏ ra cho gia đình. Nhưng cái người ta thấy trước mắt được quy đổi ra bằng tiền, còn mọi công sức của phụ nữ chỉ là con số O. Càng khóc lóc, càng than vãn thì chồng lại cho rằng chúng ta quá quắt.

Phụ nữ à, một gia đình mà chỉ có người chồng đi làm nuôi sống cả gia đình thì đừng hỏi sự công bằng.

Phụ nữ nên nhớ: Không kiếm được tiền thì đừng mong có sự bình đẳng trong hôn nhân - Ảnh 2
Phụ nữ xót xa khi bị gắn hai từ 'ăn bám' vào người - Ảnh minh họa: Internet

Có những người đàn ông bước chân ra ngoài xã hội kiếm tiền nhưng rất trân trọng công sức của người vợ ở nhà. Nhưng những người đàn ông biết nghĩ như vậy cực kì hiếm ở xã hội này. Còn lại đa phần những gã chồng gia trưởng, vô tâm, lại sống ích kỉ. Phụ nữ ở nhà chăm con, nội trợ cốt cũng chỉ mong con cái được chăm sóc tốt, nhà cửa yên ấm. Ở nhà với phụ nữ có khi là cả một sự hy sinh lớn lao. Nhưng phụ nữ à, đàn ông vô tâm chẳng bao giờ biết đến sự hy sinh ấy đâu.

Không hiếm những người phụ nữ ở nhà nội trợ, tiêu tiền cũng phải nhìn mặt chồng. Chẳng mua gì riêng cho bản thân nhưng lúc nào cũng bị chồng càm ràm là tiêu xài hoang phí. Vì nuôi sống gia đình nên đàn ông tự cho mình cái quyền làm chủ, nói thì vợ phải nghe theo. Những người phụ nữ sống trong cảnh đó ngột ngạt vô cùng.

Phụ nữ nên nhớ: Không kiếm được tiền thì đừng mong có sự bình đẳng trong hôn nhân - Ảnh 3
Phụ nữ có tiền sẽ được quyền lên tiếng trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài những khoảng thời gian không thể đi làm như thai sản, chăm con nhỏ dại thì phụ nữ chúng ta nên bước ra ngoài và đi làm. Khi và chỉ khi cầm được những đồng tiền do chính tay mình làm ra thì chúng ta mới có được tiếng nói trong gia đình. Đi làm để chứng tỏ mình chẳng cần ai nuôi, mình cũng có giá trị. Phụ nữ khôn ngoan sẽ nhận ra rằng: Khi và chỉ khi kiếm được tiền thì chúng ta mới có thể bình đẳng trong hôn nhân!

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