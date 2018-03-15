Đàn bà sau ly hôn: Đừng mãi bọc mình trong chiếc kén của nỗi đau

Nếu cuộc đời đã không cho mình hai chữ an yên, sống với một người chồng mang đến nhiều nước mắt hơn niềm vui thì ly hôn lại là lối thoát. Đau lắm, cay đắng lắm nhưng vượt qua rồi, người đàn bà lại tìm thấy nhiều niềm vui khác trong cuộc đời.

Ly hôn là phương án cuối cùng khi đàn bà đã quá bế tắc và mỏi mệt trong cuộc hôn nhân của chính mình. Với người chồng tệ bạc, họ không còn có thể ngủ chung giường, không thể cùng nhau ăn chung một bữa cơm vui vẻ, thậm chí nhìn mặt người chồng phản bội lòng người đàn bà đã dậy lên những nỗi đau… Đàn bà ly hôn như một giải pháp kết thúc cho chuỗi ngày sống trong dằn vặt và đau khổ của mình. Buông bỏ người chồng mình từng thương yêu là điều không hề dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet Nhưng đàn bà, dẫu đã kí vào lá đơn ly hôn, mấy ai trong lòng không còn nặng nợ? Đâu phải chỉ như một nỗi buồn nào đó, chỉ cần ngủ dậy là quên, chỉ cần vùi mình trong một cơn say là xóa sạch. Đau đớn bởi chồng cầm dao đâm một nhát vào tim, chồng giẫm đạp lên tất cả những tháng ngày gọi nhau hai tiếng vợ chồng, từng san sẻ với nhau từng niềm vui, nỗi buồn..

Sau ly hôn, người ta thấy nhiều người đàn bà mạnh mẽ đến khó tin. Họ vẫn đi làm, tô son môi đỏ, cười nói rôm rả với bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng đâu ai biết rằng, khi ở một mình, đối diện với hiện thực người đàn bà lại cô đơn vô cùng tận. Sự mạnh mẽ là vỏ bọc an toàn cho họ, để chứng minh cho mọi người thấy mình vẫn ổn, vẫn xinh đẹp khi không có chồng bên cạnh. Đàn bà cố tỏ ra mạnh mẽ thì càng cô đơn, nỗi đau vây bọc họ. Như con chim một lần bị trúng tên nhìn thấy cành cong là sợ, đàn bà trải qua một lần đổ vỡ rất khó tìm lại tin yêu. Tôi đã từng quen một người chị, sau khi ly hôn đã chọn cách dọn đi nơi khác sống. Lí do chị ly hôn không phải chồng ngoại tình mà do chồng chị rất cực đoan, gia trưởng, lại vũ phu. Hết sức chịu đựng, chị chọn cách ly hôn. Nhưng thật tâm chị còn rất yêu người đàn ông ấy. Chị dọn đi nơi khác sống dù nơi đây có ba mẹ, có công việc, bạn bè. Chị sợ gặp lại chồng rồi mình không kìm được phút yếu lòng, rồi lại đau đớn gấp trăm lần. Chị sợ mọi người nhắc về chồng, mỗi lần như vậy chị lại khóc. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ chị như người đàn bà chạy trốn.

Không ít người sau ly hôn, nỗi hận thù còn ghim trong tim đến suốt cuộc đời. Căm giận người đàn ông đã mang đến những đau khổ cho cuộc sống của họ. Bất giác gặp chồng và nhân tình nơi nào đó, trong lòng họ lại trào lên những suy nghĩ cực đoan muốn trả thù. Nhưng đàn bà không biết rằng, sau ly hôn bất chấp mình có đau khổ, có cô đơn và dằn vặt bao nhiêu thì người đàn ông - đã từng là chồng của họ - vẫn mặc nhiên sống tốt. Đàn ông cạn lòng, đã thay đổi, đã tệ bạc thì tâm của họ chẳng bao giờ mảy may hối hận. Chỉ có đàn bà, mãi mãi là nạn nhân trong cuộc hôn nhân bất hạnh. Sống với chồng tệ bạc, ly hôn là một sự giải thoát - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà à, ly hôn là con đường đau đớn, đầy gai góc mà không một người đàn bà nào muốn đi trong cuộc đời mình. Nhưng, nếu cuộc đời đã không cho mình hai chữ an yên, sống với một người chồng mang đến nhiều cay đắng hơn niềm vui thì ly hôn lại là lối thoát. Đau lắm, cay đắng lắm nhưng vượt qua rồi, người đàn bà lại tìm thấy nhiều niềm vui khác trong cuộc đời. Mọi sự trên đời này gói gọn ở chữ “duyên”. Kết hôn hay chia tay cũng như vậy! Càng dằn vặt, càng mang trong lòng nhiều thù hận thì sự đau khổ cứ đeo bám mãi. Buông bỏ cũng là một cách để đàn bà được thanh thản và an yên!

Đàn bà ngoại tình: Lạc lối một bước đã không thể quay đầu Cuộc đời có biết bao nhiêu cuộc vui, bao nhiêu cạm bẫy giăng sẵn chỉ chực chờ những giây phút yếu lòng. Đàn ông ngoại tình mặc đồ vào nghiễm nhiên lại trở thành những người đàn ông tử tế, những ông chồng chung thủy. Còn đàn bà, một lần lạc lối bước vào lãnh địa này, còn có cơ hội để quay đầu?

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