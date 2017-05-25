Chị từng là hoa khôi trong trường đại học của tôi thuở đó. Vừa ra trường thì tôi bất ngờ khi chị báo tin kết hôn sau một năm hẹn hò. Người ta bảo với tôi, chân dài lấy đại gia thì có gì lạ. Tôi không biết gì về người đàn ông đó, tôi chỉ thấy chị hạnh phúc rạng ngời trong ngày cưới. Tôi đã nghĩ, nếu chị đã hạnh phúc như thế thì chắc anh ta cũng đã yêu thương chị thật nhiều.

Tôi chưa khi nào ủng hộ ngoại tình. Tôi luôn nghĩ, ngoại tình là minh chứng cho một cuộc hôn nhân đầy bội bạc và dối lừa. Mọi sự phản bội trên thế gian này đều từng khiến tôi không khỏi khinh bỉ. Cho đến khi, tôi biết chị.

Một năm sau ngày cưới chị mới được về thăm nhà mẹ đẻ. Chồng về cùng chị nhưng chưa được một ngày thì anh lại bảo phải về công việc gấp. Đến đêm thì lại nghe điện thoại từ chồng, bên kia đầu dây là âm thanh nam nữ trầm đục. Nhân tình của chồng chị cố tình gọi cho chị khi đang ân ái. Chị thảng thốt, tay run không kiểm soát nổi. Ngày hôm sau chị như kẻ điên, lao vào hắn tra khảo cho bằng được. Chị chỉ nhận được cái tát đau điếng của chồng: “Bình hoa trên giường như cô mà đòi giữ được tôi à, cô xem lại mình đi”. Chị tay ôm mặt đỏ lựng, nước mắt tủi hờn cứ rơi không dứt.

Từ ngày về làm dâu, gia đình chồng giàu có, mẹ chồng chị đâm ra khó tính đủ chuyện, khác hoàn toàn với vẻ dễ chịu ngày trước. Chị cả ngày đi làm, chiều về là lại lao vào chăm lo việc nhà. Có hôm đến tận khuya chị mới vào phòng, đã thấy chồng ngủ từ lúc nào. Chồng chị không quan tâm mấy, với anh ta, công việc mới là trên hết. Vài lần chị than mệt người, chồng nhiều khi bực bội mà quát tháo không tha. Chị ôm hết muộn phiền, cứ dần đầy lên đến khó thở.

Chồng chị công khai ngoại tình không chút e dè. Hắn biết chị không dám ly hôn, vì hắn hiểu quá rõ về lòng hiếu thảo của chị. Cha mẹ chị liệu còn mặt mũi nào khi con gái lấy chồng chưa bao lâu đã ly hôn? Và còn vì chị có cả bốn đứa em nhỏ phải lo lắng. Anh ta làm sao có thể tin vào tình yêu không vụ lợi của chị? Chị sai, chính là đã để phù phiếm của bạc tiền ghìm chết hy vọng được hạnh phúc. Chị sai, khi đặt ảo vọng giàu sang vào đàn ông, mà quên mất rằng đàn ông rồi cũng có lúc bỏ rơi chị.

Ngày mẹ chị nhập viện, chị không có đủ tiền cho mẹ phẫu thuật. Chị quỳ rạp dưới chân người đàn ông bội bạc kia. Anh ta quăng xấp tiền vào người chị, như bố thí, như thương xót kẻ cùng quẫn. Chị nhặt tiền không chút đắn đó. Chị cần tiền lúc này, hơn cả danh dự, hơn cả lòng tự trọng. Thế nào cũng được, chị chỉ muốn cứu mẹ mình.

Khi chăm nom mẹ tại bệnh viện, chị tình cờ quen biết anh bác sĩ điều trị cho mẹ chị. Anh ân cần đến lạ, chăm lo cho mẹ con chị chu toàn. Vài lần nói chuyện như tình cờ lại có thể kéo dài hy vọng mong manh trong lòng chị. Anh sẵn sàng lắng nghe chị nói, khiến chị cười vô tư lự. Chị yêu, như lần đầu tiên, mãnh liệt và đầy da diết.

Chị muốn ly hôn, lần đầu tiên sau bao năm tháng hôn nhân khổ đau. Chị muốn quên hết, con chị, em chị, ba mẹ chị, chị muốn quên sạch. Chị chỉ muốn được yêu. Chị thèm khát tình yêu đến cồn cào. Như thể, đã từng ở dưới đáy vực sâu quá lâu, một sợi dây mỏng manh thôi cũng đủ khiến người ta chỉ muốn trèo lên cho bằng được. Mặc bóng tối, kệ té đau, chị chỉ muốn thử. Chị đã đau khổ quá lâu để thèm khát chút tình yêu hèn mọn như thế.

Chỉ là, sợi dây lấp ló mờ ảo trước đáy vực kia, hóa ra chỉ là một cành cỏ dại hèn nhát. Khi chị nói với anh bác sĩ rằng, chị sẽ ly hôn, chị đồng ý làm vợ anh. Anh ta như hóa đá, ánh mắt nồng nàn ngày nào chỉ còn sót lại hờ hững như không. Đau lòng hơn nữa, cuộc nói chuyện đó lại bị chồng chị phát hiện. Hắn ta điên cuồng đánh chị, quăng cả vali đồ của chị và con gái ra khỏi nhà. Chị mặt mày sưng húp, gọi điện thoại cho người đàn ông mình thương trong vô vọng. Anh ta trốn chạy tình yêu của chị. Vì chị là đàn bà đã có gia đình, vì chị là vật cản cho con đường thăng tiến của anh ta.

Tôi muốn nói với chị rằng, phải chi chị có thể mạnh mẽ hơn đôi chút. Phải chi chị bản lĩnh một lần mà dùng sức leo lên khỏi đáy vực kia. Nếu như thế, chị đã có thể nhìn rõ sợi dây kia không phải là một ngọn cỏ. Nếu như thế, chị đã có cơ hội hạnh phúc thật khác, không phải mang danh là kẻ ngoại tình tội lỗi.

Đàn bà ngoại tình, chỉ có đàn bà thiệt. Đàn bà, ngàn vạn lần đừng chọn ngoại tình để nhân danh cho hạnh phúc. Nếu đàn bà muốn hạnh phúc, phải là một hạnh phúc danh chính ngôn thuận. Chẳng phải đã quá đau lòng rồi sao, giờ thì phải ở bên người cho đáng, hạnh phúc cho đúng đắn. Phận đàn bà đã thua thiệt, cớ sao lại lôi mình xuống bùn lầy thêm nữa? Đã trầm mình trong nhơ nhuốc, thì còn ai có thể trân trọng mình? Một lần lỗi lầm thì đã sao, chẳng phải ai cũng đều có cơ hội sửa sai? Hãy thương mình thêm đôi chút, có được không?

Mạnh mẽ buông bỏ một lần, bản lĩnh nắm lấy hạnh phúc đàng hoàng khác, có được không, đàn bà ơi!