Trong cuộc sống hôn nhân nếu ‘lỡ dại’ phạm phải những sai lầm sau thì đàn bà đừng trách vì sao bản thân bị chồng chán ghét, ruồng bỏ.

Nếu đàn ông bội bạc, đàn bà sẽ dễ dàng tặc lười ‘đàn ông mà’ và bỏ qua cho tội lỗi tày trời của họ. Thế nhưng, khi đàn bà ngoại tình họ sẽ không còn một đường lui nào cả. Chẳng đàn ông nào đủ bao dung, độ lượng để tha thứ cho người vợ ngoại tình. Vậy nên, đàn bà nếu không muốn đánh mất gia đình hiện tại thì đừng bao giờ làm điều gì có lỗi với chồng.

Còn nếu như, người vợ đã không còn hạnh phúc khi ở bên chồng, con tim đã nguội lạnh thì hãy ly hôn để đường đường chính chính tìm kiếm hạnh phúc cho riêng minh.

Mang chồng ra so sánh với đàn ông khác

Đây là sai lầm mà rất nhiều phụ nữ phạm phải, khiến đàn ông cảm thấy tổn thương, thậm chí bị xúc phạm nghiêm trọng. Bạn có thể thấy chông của một người phụ nữ khác kiếm được nhiều tiền hơn chồng minh, yêu chiều vợ hơn chông mình, biết cách chăm sóc gia đình hơn chồng mình,… nhưng đừng dại so sánh chồng mình với chồng người khác.

Đơn giản là bởi, đó không phải là chồng bạn, chồng bạn là người đã cùng bạn trải qu bao nhiêu sóng gió tình yêu để bước đến hôn nhân, là người dù không làm được nhiều tiền nhưng luôn nỗ lực không ngừng để vợ đỡ vất vả. Vậy nên, thay vì than vãn, so bì đàn bà hãy góp ý, động viên để chồng cải thiện chính mình.

Xem thường công việc của chồng

Có thể chồng bạn không phải là ‘ông này bà nọ’ như chồng người khác, có thể công việc của anh ấy không kiếm được nhiêu tiền thế nhưng vợ đưng bao giờ ‘xéo xắt’ về mức lương của chồng. Với đàn ông, ai cũng muốn mình là trụ cột gia đình, nuôi vợ nuôi con, giúp cả nhà sống trong sung túc. Thế nên, nếu không làm được điều đó chính đàn ông đã cảm thấy áp lực, bất lực nên nếu vợ tỏ thái độ xem thường còn khiến nỗi bức bách trong họ càng được đẩy lên cao trào.

Chẳng đàn ông nào muốn chung sống bên người phụ nữ không tôn trọng mình, họ càng sợ người phụ nữ đặt nặng vật chất.

Nói xấu nhà chồng

Với đàn ông gia đình là phạm trù bất khả xâm phạm, vậy nên nếu phạm phải sai lầm không thể tha thứ như nói xấu gia đình chồng thì bạn chắc chắn sẽ nhận lấy sự ghẻ lạnh của chồng. Thay vì vạch rõ ranh giới giữa mẹ chông – nàng dâu thì những nàng dâu hãy cố gắng hòa hợp với mẹ chồng để được chồng yêu thương.

Dù không nói ra nhưng đàn ông luôn đánh giá cao những phụ nữ đối xử tốt với gia đình mình, biết vun vén, xây dựng hạnh phúc gia đình. Đừng để chồng bạn nghe thấy những lời không hay về gia đình họ được thốt ra từ miệng bạn, nếu không muốn tình cảm vợ chồng rạn nứt.