Đàn bà không phải hơn nhau ở tấm chồng sang hèn mà là bản lĩnh dám yêu dám bỏ

Tâm sự gia đình 22/04/2019 15:56

Đàn bà không phải hơn nhau ở tấm chồng sang hèn, kiếm được nhiều hay ít tiền mà ở việc yêu được buông được, cầm lên được đặt xuống được. Đó mới là người đàn bà bản lĩnh!

Đừng cố tìm cho mình một tấm chồng hoàn hảo. Bởi thời đại này rồi, đâu ai mang chồng con ra để làm thước đo hạnh phúc của phụ nữ nữa. Họ chỉ cân đo đong đếm bản lĩnh của một người đàn bà mà thôi. Họ chỉ ngưỡng mộ người đàn bà dám yêu dám bỏ, dám buông tay kẻ đã làm tổn thương mình.

Đàn bà không phải hơn nhau ở tấm chồng sang hèn mà là bản lĩnh dám yêu dám bỏ - Ảnh 1
Đàn bà mạnh mẽ yêu được và buông được - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà không còn hơn thua nhau ở tấm chồng. Bây giờ họ chỉ ngưỡng mộ nhau bản lĩnh kiếm tiền, làm đẹp. Họ biết sự tồn tại của người đàn ông không còn quan trọng như ngày xưa. Bây giờ đàn bà có thể tự mình kiếm tiền, tự mình gánh vác gia đình.

Đàn bà không phải hơn nhau ở tấm chồng sang hèn mà là bản lĩnh dám yêu dám bỏ - Ảnh 2
Một người đàn bà bản lĩnh có thể bỏ người đàn ông tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Bóng đèn hư, họ có thể tự thay. Vòi nước không chảy, họ có thể tự sửa được. Phụ nữ hiện đại, bản lĩnh và kiên cường hơn rất nhiều. Trong công việc, họ kiên quyết, mạnh mẽ. Trong tình yêu, họ tỉnh táo, sáng suốt, yêu được ắt sẽ buông được.

Đàn bà dại khoe khoang chồng cho thứ này, tặng thứ kia, chồng kiếm được bao nhiêu tiền. Đàn bà khôn chỉ mặc đồ mình tự mua, khoe số tiền mà bản thân tự kiếm được. Họ luôn tâm niệm, tiền của chồng chưa bao giờ là tiền của mình.

Đàn bà không phải hơn nhau ở tấm chồng sang hèn mà là bản lĩnh dám yêu dám bỏ - Ảnh 3
Phụ nữ đừng phí thanh xuân vì một người không xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ bây giờ sợ gì mang tiếng một đời chồng hay hai đời chồng. Họ kiếm được tiền thì cũng sẽ mạnh dạn buông bỏ được người đã làm tổn thương mình. Họ có công việc, có nhan sắc nên sẽ không hoang phí tuổi xuân vì một người không xứng đáng. Thay vì cứ dành thời gian ở bên một người tệ bạc, họ sẽ biết tự rút lui và tìm hạnh phúc mới cho mình.

Yêu được, buông được một cách nhẹ nhàng, không cay cú là một dạng bản lĩnh mà không phải ai cũng làm được. Bây giờ, đàn bà không còn hơn nhau ở tấm chồng giàu sang hay nghèo hèn mà ở việc dám mạnh mẽ buông bỏ kẻ tệ bạc. Dám dạy cho kẻ phụ bạc một bài học và dám dứt áo ra đi khi đã chịu đựng đủ tổn thương.

Đàn bà không phải hơn nhau ở tấm chồng sang hèn mà là bản lĩnh dám yêu dám bỏ - Ảnh 4
Phụ nữ hiện đại phải dám yêu dám bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Ngày xưa, đàn bà còn sợ định kiến. Ngày nay, họ đủ mạnh mẽ và tự lập tài chính để tự đứng trên đôi chân của mình mà không cần đến đàn ông.

Phụ nữ ơi, hãy mạnh mẽ lên. Đừng bao giờ có suy nghĩ hạnh phúc của đàn bà phụ thuộc vào đàn ông. Hãy chứng tỏ cho mọi người thấy, bạn cũng có bản lĩnh kiếm tiền và sẵn sàng rời bỏ người làm tổn thương mình.

Đàn bà dại gì giữ chồng cho mệt thân, phải để chồng giữ ngược lại mình mới đúng!

Đàn bà dại gì giữ chồng cho mệt thân, phải để chồng giữ ngược lại mình mới đúng!

Đàn bà dại mới dùng cả thanh xuân để giữ chồng. Đàn bà khôn phải để chồng giữ ngược lại mình. Đàn bà dại học cách làm thế nào để chồng không lăng nhăng. Đàn bà khôn học cách làm đẹp, chăm sóc bản thân.

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