Đàn bà dại gì giữ chồng cho mệt thân, phải để chồng giữ ngược lại mình mới đúng!

Tâm sự gia đình 22/04/2019 15:04

Đàn bà dại mới dùng cả thanh xuân để giữ chồng. Đàn bà khôn phải để chồng giữ ngược lại mình. Đàn bà dại học cách làm thế nào để chồng không lăng nhăng. Đàn bà khôn học cách làm đẹp, chăm sóc bản thân.

Sao cứ phải truyền tai nhau những mẹo giữ chồng? Sao cứ phải mách nhau cách làm thế nào để chồng ở nhà, không lăng nhăng? Đàn ông một khi đã muốn đi rồi, bạn có dùng trăm phương ngàn kế cũng không giữ nổi. Thế nên dại gì giữ chồng cho mệt thân, hãy để đàn ông sợ mất và giữ ngược lại mình, đàn bà ơi!

Đàn bà dại gì giữ chồng cho mệt thân, phải để chồng giữ ngược lại mình mới đúng! - Ảnh 1
Đàn bà hãy dành thời gian giữ sắc, giữ tiền - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ngồi lại với nhau, chắc chắn nói mười chuyện sẽ có chín chuyện liên quan đến chồng con. Tại sao phải lôi cánh mày râu vào những câu chuyện của mình để kém vui hơn vậy? Tại sao cứ phải bàn nhau về chồng mà không nói những chuyện khác vui hơn?

Phụ nữ nên nhớ đàn ông ở nhà là của mình, khi bước ra đường đã là của thiên hạ. Vì vậy dù bạn có muốn giữ cũng không thể nào làm được. Hãy dành sức mà làm đẹp, làm ăn kiếm tiền. Đừng uổng phí thời gian và công sức để giữ chồng nữa.

Đàn bà dại gì giữ chồng cho mệt thân, phải để chồng giữ ngược lại mình mới đúng! - Ảnh 2
Đừng dành thanh xuân của mình chỉ để giữ chân một người - Ảnh minh họa: Internet

Bởi khi bạn xinh đẹp và tự lập, đàn ông tự khắc sẽ ngoan và thậm chí còn tìm cách giữ ngược lại bạn. Thế nên đàn bà khôn không giữ chồng mà chỉ giữ sắc, giữ tiền. Đàn bà khôn không cầu cạnh tình yêu của người khác.

Đàn ông và đàn bà rất khác nhau. Phụ nữ luôn nghĩ cách giữ gìn hạnh phúc hôn nhân. Còn đàn ông thì sao cũng được. Hiếm khi nào nghe đàn ông hỏi câu “làm sao để giữ vợ?”. Mà toàn nghe đàn bà hỏi nhau “làm cách nào để giữ chồng?”. Có phải vì đàn bà sợ mất chồng hơn đàn ông sợ mất vợ? Trên thực tế, đa số đàn ông luôn nghĩ đàn bà sẽ không có gan bỏ chồng.

Đàn bà dại gì giữ chồng cho mệt thân, phải để chồng giữ ngược lại mình mới đúng! - Ảnh 3
Phụ nữ khôn không bàn nhau cách giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Sai rồi đàn ông ơi, đàn bà sẽ bỏ chồng khi người đàn ông đó không còn xem họ ra gì. Họ sẽ bỏ chồng khi cảm nhận được sự vô tâm, tàn nhẫn nơi người đàn ông mà họ từng yêu nhất.

Đàn bà dại gì giữ chồng cho mệt thân, phải để chồng giữ ngược lại mình mới đúng! - Ảnh 4
Phụ nữ dại chăm chăm giữ chồng bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà dại mới dùng cả thanh xuân để giữ chồng. Đàn bà khôn phải để chồng giữ ngược lại mình. Đàn bà dại học người ta cách làm thế nào để chồng không lăng nhăng. Đàn bà khôn học cách làm đẹp, chăm sóc bản thân, chứ không chăm chăm nghĩ cách níu giữ trái tim đàn ông. Bởi họ biết đàn ông một khi đã muốn ngoại tình rồi thì có ngàn con ngựa cũng không thể giữ chân được. 

Đàn bà dại gì giữ chồng cho mệt thân, phải để chồng giữ ngược lại mình mới đúng! - Ảnh 5
Đàn ông một khi đã muốn phản bội thì không có gì níu kéo được - Ảnh minh họa: Internet

Dù bạn có khéo léo chăm sóc hay níu kéo đến mấy cũng không thể nào làm mềm lòng anh ấy. Vậy học nhau cách giữ chồng để làm gì? Phụ nữ hiện đại, không giữ người tệ bạc mà sẽ tiễn đi bằng một nụ cười.

Phụ nữ hiện đại không giữ người làm mình đau mà sẽ tự động buông bỏ. Họ không vì sợ đổ vỡ mà một lòng níu kéo người đã lạc lối. Thứ mà họ giữ đó là nhan sắc, tiền và con cái. Đó mới là tài sản lớn nhất của họ.

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Đàn ông tốt trên đời này không thiếu, sao cứ muốn chen chân vào hôn nhân của người khác? Đó không gọi là tình yêu đâu kẻ thứ ba à, mà phải gọi là kém duyên.

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