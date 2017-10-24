Đàn bà hãy ly hôn trước khi lên giường cùng người đàn ông khác

Người đàn bà ngồi trước mặt tôi buồn buồn kể, chồng chị ‘yếu quá’, cái chuyện vợ chồng nghèo nàn khiến chị phát bực. Chị đang tuổi xuân rực rỡ, lúc nào cũng thèm khát yêu đương. Chị đang quen một anh ‘phi công trẻ' cùng cơ quan. Anh này là lính của chị. Chị là sếp nói gì chẳng nghe. Ngược lại, anh này cũng vô cùng chiều chuộng vì trong công việc chị đều ưu ái cho anh ta.

Còn một người phụ nữ khác rất hiền lành. Chị ở nhà nội trợ và buôn bán tạp hóa lặt vặt trước nhà. Chồng chị là kẻ vũ phu, thường xuyên ‘thượng cẳng chân, hạ cẳng tay' với chị. Người chị đầy những vết sẹo cũ mới. Có người đàn ông bên nhà, mỗi lần mua hàng lại quan tâm hỏi han. Khi thì cho chị chai dầu xoa, khi thì mua giùm liều thuốc. Thỉnh thoảng lại sang giúp chị bưng bê, dọn dẹp đống hàng hóa mới. Cứ như thế, chị cảm động và rơi vào vòng tay của anh tay lúc nào không hay. Mà oái ăm thay, người đàn ông này đã có vợ con.

Với chàng ‘phi công trẻ’ này chị cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Chuyện chăn gối anh ta vô cùng thành thạo và sung mãn. Bây giờ chị phân vân không biết có nên ly hôn với chồng hay không? Ly hôn cũng không ổn vì nhà cửa ổn định, họ hàng nhìn vào nữa. Mà bỏ bồ thì cũng không xong, khoản ‘giường chiếu’ chị không thể thiếu.

Không lí do ngoại tình nào đủ sức thuyết phục

Hôn nhân giống như toilet, người trong muốn ra người ngoài lại muốn vô. Bao nhiêu va chạm, thất vọng, đau khổ dễ khiến người đàn bà chán chồng và muốn ly hôn. Khi chán chường hoặc quá cô đơn trong chính căn nhà của mình, người đàn bà rất dễ cảm động bởi sự quan tâm, lo lắng từ một người đàn ông khác. Và một khi đã có tình cảm, chuyện lên giường chỉ là sớm hay muộn.

Có người chê chồng yếu sinh lí, có người lại không hài lòng vì chồng quá ‘sung mãn’, hoặc cờ bạc, rượu chè, trai gái, vũ phu… Đó là những lí do người đàn bà bao biện khi bị phát hiện ngoại tình. Như nắng hạn gặp mưa rào, tình nhân mới gặp như cứu cánh cho bao khổ đau họ đã chịu đựng. Người đàn bà tỏ ra đáng thương, coi mình là nạn nhân của cuộc sống hôn nhân bất hạnh. Tuy nhiên không một lí do nào đủ sức thuyết phục cho việc ngoại tình. Bởi xét ở lý hay tình, người đàn bà đang làm một việc sai trái.

Hãy giải thoát cho nhau bằng việc ly hôn

Trước khi lên giường cùng người đàn ông khác, người đàn bà hãy kí vào lá đơn ly hôn. Khi ngọn lửa yêu thương nguội lạnh, không còn có thể tìm thấy điều mình cần trong cuộc hôn nhân thì nên kết thúc nó. Đừng hạ thấp mình, đừng ích kỉ lấy lí do tình cảm để bảo vệ cho hành động trái pháp luật. Đàn bà đau khổ mới tìm đến bờ vai của một người đàn ông khác, nhưng nhiều khi vô tình hoặc cố ý lại làm tan nát trái tim của một người đàn bà và phá hoại hạnh phúc của một gia đình khác.

Người chồng, dù có đáng trách đến cỡ nào, anh ta vẫn đường hoàng được pháp luật công nhận ở vị thế người chồng. Bị vợ phản bội sau lưng, không một người đàn ông nào đủ bao dung để tha thứ. Và đàn bà, đừng chịu đựng, cũng đừng trói buộc mình khi không thể hạnh phúc với chồng. Hãy kí vào lá đơn ly hôn trước khi đi tìm một hạnh phúc mới.