Chồng ngoại tình với gái trẻ đẹp lại có ngày muốn quay về. Tôi chỉ cười rồi nói, tôi già rồi, ngoài tiền và con đều không có gì, mà hai điều này anh đều có thể tự kiếm được, cần gì tìm đến tôi?

Chồng cũ của tôi từng là người đàn ông khiến những người phụ nữ khác phải ganh tị với vợ mình. Anh chu đáo với vợ, ngay cả khi đã cưới nhau hơn 20 năm. Từng lời nói, hành động dành cho vợ dù là ở nơi đông người hay chỉ có vợ chồng đều dịu dàng cẩn thận. Bởi thế bên nhau ngần ấy năm, lúc nào cũng được anh quý trọng, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày chồng ngoại tình. Tôi khi ấy đã 40 tuổi, dù từng nhan sắc mặn mà thì cũng không thể đẹp đẽ như tuổi trẻ bây giờ. Da dẻ bắt đầu có vết nhăn, vóc dáng cũng không còn thon gọn. Nhưng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tự ti. Vì chồng luôn thể hiện thái độ trân trọng với tôi, bản thân tôi cũng biết chăm chút mình. Đến khi tôi biết anh ngoại tình với một người phụ nữ trẻ hơn tôi 15 tuổi, mọi thứ hình như đều lung lay.

Bên nhau ngần ấy năm, lúc nào cũng được anh quý trọng, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày chồng ngoại tình- Ảnh minh họa: Internet Tôi còn nhớ, ngày hôm đó anh trở về nhà, nghiêm chỉnh nói với tôi rằng anh không còn yêu tôi nữa, một chút tình cảm cũng không còn. Anh muốn ly hôn, anh không muốn ngoại tình nữa. Một người từng dịu dàng trân quý mình bao năm tháng, bỗng một ngày nói hết yêu mình, lại còn phản bội mình, nỗi đau đó lớn nhường nào. Tôi không níu kéo chồng. Dù tôi còn yêu anh, tôi còn quá lưu luyến mái nhà với hai đứa trẻ của chúng tôi, nhưng tôi không thể cố giữ người đã nói không còn yêu mình. Chẳng lẽ lại cầu xin? Hay tôi phải đánh ghen với đứa trẻ chỉ hơn con gái lớn của mình mấy tuổi kia để giành lại chồng? Không, tôi không muốn thế, với phụ nữ dẫu trái tim có tan nát thì lòng tự trọng cũng phải giữ đến cùng.

Có người từng hỏi tôi, chịu nổi không khi để mất chồng? Tôi sau này đều nói rằng, ít ra tôi còn tiền, còn con. Tôi chưa từng phụ thuộc kinh tế vào chồng, con tôi đều rất thương mẹ. Tôi mất một người chồng phản bội đâu có nghĩa là mất tất cả. Có tiền, có con, tôi tin mình vẫn có thể sống tiếp, chỉ là học cách sống một cuộc đời khác, chuẩn bị một kế hoạch khác. Tôi mất một người chồng phản bội đâu có nghĩa là mất tất cả - Ảnh minh họa: Internet 5 năm sau nỗi đau bị phản bội, tôi cuối cùng cũng tìm được bình yên cho chính mình. Một cuộc hôn nhân 25 năm cần 5 năm để chữa lành, cũng không dễ dàng. Nhưng khi bạn có thể vượt qua ngưỡng đau lòng nhất đó, điều gì với bạn cũng đều nhẹ nhàng. Tôi giờ ra đường vẫn quần áo đẹp đẽ, vẫn nước hoa thơm phức, vẫn nghĩ rằng bản thân chưa từng già, chưa từng tổn thương. Trái tim của phụ nữ, càng thương tổn càng đẹp mỹ miều. Nét đẹp của bình thản, của vững vàng, của an yên nhẹ nhàng. Chồng cũ của tôi sau những năm yêu thương cô nàng kia, cuối cùng cũng không đi đến đâu. Anh ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Tôi từ chối, anh lại hỏi hay tôi còn hận anh? Tôi chỉ cười rồi nói, tôi già rồi, ngoài tiền và con đều không có gì, mà hai điều này anh đều có thể tự kiếm được, cần gì tìm đến tôi? Anh nghe rồi cũng chỉ cúi đầu, tôi nhìn anh lại thấy thương chứ chẳng hận. Thương vì anh chẳng còn trẻ trung để yêu đương, ắt đời rồi sẽ còm cõi với cô đơn. Vì đã không còn yêu nên không còn hận, vì đã không còn trách nên chỉ nhìn nhau như tình thương dành cho kẻ lạ người dưng. Tôi luôn nói với những ai có chồng ngoại tình rằng, đừng sợ nếu phải buông tay - Ảnh minh họa: Internet Tôi luôn nói với những ai có chồng ngoại tình rằng, đừng sợ nếu phải buông tay. Vì ngoài một người chồng bội bạc, bạn còn có những điều khác để dựa dẫm vào cả đời. Là tiền, là con, là chính bạn an nhiên nhìn đời không oán hận…

Cảm ơn chồng cũ vì anh đã ngoại tình với em! Chúng tôi kết hôn và chung sống với nhau 5 năm trước khi chia tay để mỗi đứa một đường. Quãng thời gian ấy thật nhiều niềm vui và cũng thật nhiều nước mắt.

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