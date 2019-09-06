Đàn bà có chồng ngoại tình: Bình yên sau nỗi đau bị phản bội

Tâm sự gia đình 06/09/2019 05:12

Chồng ngoại tình với gái trẻ đẹp lại có ngày muốn quay về. Tôi chỉ cười rồi nói, tôi già rồi, ngoài tiền và con đều không có gì, mà hai điều này anh đều có thể tự kiếm được, cần gì tìm đến tôi?

Chồng cũ của tôi từng là người đàn ông khiến những người phụ nữ khác phải ganh tị với vợ mình. Anh chu đáo với vợ, ngay cả khi đã cưới nhau hơn 20 năm. Từng lời nói, hành động dành cho vợ dù là ở nơi đông người hay chỉ có vợ chồng đều dịu dàng cẩn thận. Bởi thế bên nhau ngần ấy năm, lúc nào cũng được anh quý trọng, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày chồng ngoại tình.

Tôi khi ấy đã 40 tuổi, dù từng nhan sắc mặn mà thì cũng không thể đẹp đẽ như tuổi trẻ bây giờ. Da dẻ bắt đầu có vết nhăn, vóc dáng cũng không còn thon gọn. Nhưng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tự ti. Vì chồng luôn thể hiện thái độ trân trọng với tôi, bản thân tôi cũng biết chăm chút mình. Đến khi tôi biết anh ngoại tình với một người phụ nữ trẻ hơn tôi 15 tuổi, mọi thứ hình như đều lung lay.

chong ngoai tinh 1
Bên nhau ngần ấy năm, lúc nào cũng được anh quý trọng, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày chồng ngoại tình- Ảnh minh họa: Internet

Tôi còn nhớ, ngày hôm đó anh trở về nhà, nghiêm chỉnh nói với tôi rằng anh không còn yêu tôi nữa, một chút tình cảm cũng không còn. Anh muốn ly hôn, anh không muốn ngoại tình nữa. Một người từng dịu dàng trân quý mình bao năm tháng, bỗng một ngày nói hết yêu mình, lại còn phản bội mình, nỗi đau đó lớn nhường nào.

Tôi không níu kéo chồng. Dù tôi còn yêu anh, tôi còn quá lưu luyến mái nhà với hai đứa trẻ của chúng tôi, nhưng tôi không thể cố giữ người đã nói không còn yêu mình. Chẳng lẽ lại cầu xin? Hay tôi phải đánh ghen với đứa trẻ chỉ hơn con gái lớn của mình mấy tuổi kia để giành lại chồng? Không, tôi không muốn thế, với phụ nữ dẫu trái tim có tan nát thì lòng tự trọng cũng phải giữ đến cùng.

Có người từng hỏi tôi, chịu nổi không khi để mất chồng? Tôi sau này đều nói rằng, ít ra tôi còn tiền, còn con. Tôi chưa từng phụ thuộc kinh tế vào chồng, con tôi đều rất thương mẹ. Tôi mất một người chồng phản bội đâu có nghĩa là mất tất cả. Có tiền, có con, tôi tin mình vẫn có thể sống tiếp, chỉ là học cách sống một cuộc đời khác, chuẩn bị một kế hoạch khác.

chong ngoai tinh 2
Tôi mất một người chồng phản bội đâu có nghĩa là mất tất cả - Ảnh minh họa: Internet

5 năm sau nỗi đau bị phản bội, tôi cuối cùng cũng tìm được bình yên cho chính mình. Một cuộc hôn nhân 25 năm cần 5 năm để chữa lành, cũng không dễ dàng. Nhưng khi bạn có thể vượt qua ngưỡng đau lòng nhất đó, điều gì với bạn cũng đều nhẹ nhàng. Tôi giờ ra đường vẫn quần áo đẹp đẽ, vẫn nước hoa thơm phức, vẫn nghĩ rằng bản thân chưa từng già, chưa từng tổn thương. Trái tim của phụ nữ, càng thương tổn càng đẹp mỹ miều. Nét đẹp của bình thản, của vững vàng, của an yên nhẹ nhàng.

Chồng cũ của tôi sau những năm yêu thương cô nàng kia, cuối cùng cũng không đi đến đâu. Anh ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Tôi từ chối, anh lại hỏi hay tôi còn hận anh? Tôi chỉ cười rồi nói, tôi già rồi, ngoài tiền và con đều không có gì, mà hai điều này anh đều có thể tự kiếm được, cần gì tìm đến tôi? Anh nghe rồi cũng chỉ cúi đầu, tôi nhìn anh lại thấy thương chứ chẳng hận. Thương vì anh chẳng còn trẻ trung để yêu đương, ắt đời rồi sẽ còm cõi với cô đơn. Vì đã không còn yêu nên không còn hận, vì đã không còn trách nên chỉ nhìn nhau như tình thương dành cho kẻ lạ người dưng.

chong ngoai tinh 3
Tôi luôn nói với những ai có chồng ngoại tình rằng, đừng sợ nếu phải buông tay - Ảnh minh họa: Internet

Tôi luôn nói với những ai có chồng ngoại tình rằng, đừng sợ nếu phải buông tay. Vì ngoài một người chồng bội bạc, bạn còn có những điều khác để dựa dẫm vào cả đời. Là tiền, là con, là chính bạn an nhiên nhìn đời không oán hận…

Cảm ơn chồng cũ vì anh đã ngoại tình với em!

Cảm ơn chồng cũ vì anh đã ngoại tình với em!

Chúng tôi kết hôn và chung sống với nhau 5 năm trước khi chia tay để mỗi đứa một đường. Quãng thời gian ấy thật nhiều niềm vui và cũng thật nhiều nước mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng phản bội chồng bội bạc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 20 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai