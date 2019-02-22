Đàn bà chọn chồng: Một người đàn ông tốt thì cuộc sống sẽ tốt, một người chồng tồi thì cuộc sống như địa ngục

Chọn một người đàn ông, đừng nhìn vào ví tiền, đừng nhìn địa vị, vẻ bề ngoài hay những của cải vật chất mà anh ta có. Hãy chọn một người mà khi ở bên, người phụ nữ cảm nhận được mình được an toàn, được bình yên.

Đàn bà, không phải cứ cố gắng hết mình, cứ mạnh mẽ kiên cường, giỏi giang hết mực là có một cuộc sống tốt. Dù là ai, ở địa vị nào đi chăng nữa, thật tâm họ vẫn luôn muốn mình được bé nhỏ, được yếu đuối. Dù vùng vẫy ngoài xã hội nhưng bước chân về nhà là sẽ có một mái nhà bình yên, một người chồng thương yêu hết mực. Đàn bà ai cũng mong mình có một bờ vai vững chắc để nương dựa - Ảnh minh họa: Internet Xúc cảm của phụ nữ phụ thuộc vào chồng rất nhiều. Nhiều người bảo phụ nữ phải làm chủ cuộc sống, mạnh mẽ kiên cường tạo cho mình một cuộc sống tốt. Nhưng có vui nổi không khi bước về căn nhà chỉ thấy cô đơn, lạnh lẽo? Có tràn trề sức sống được không khi chồng chỉ quan tâm chuyện thiên hạ còn với gia đình lại như kẻ ở trọ? Phụ nữ có thể bước ra ngoài vui vẻ với bạn bè, tìm vui trong những cuộc vui nhưng rồi thâm tâm có thực sự yên ổn khi biết rằng người đàn ông không hề thương yêu mình?

Ngàn đời nay vẫn thế. Đàn ông muôn đời trọng sự nghiệp, còn phụ nữ muôn đời trọng gia đình và tình cảm. Đàn bà lấy một người chồng tử tế, biết lo lắng thương yêu thì cuộc đời như được trải thảm. Thâm tâm yên ổn thì mọi thứ tự khắc sẽ được đơn giản hóa. Điều đó lí giải vì sao, nhiều người đàn bà có chồng không giàu, không có nhà lầu xe hơi vẫn sống rất hạnh phúc. Bởi, điều một người đàn bà cần chính là cái Tâm của người chồng chứ không phải những phù phiếm bên ngoài. Với đàn bà, thâm tâm yên ổn thì mọi thứ sẽ đơn giản hóa - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà lấy chồng, một người chồng tốt là cuộc sống sẽ tốt, một người chồng tồi là cuộc sống đáng nguyền rủa. Khổ sở thay cho những người phụ nữ lấy phải một người chồng chẳng ra gì. Đàn ông ai cũng có thể lấy vợ nhưng đâu phải ai cũng biết cách làm chồng. Họ phó mặc mọi thứ cho vợ, xem nhẹ gia đình, bù khú trong những cuộc vui. Tệ hơn nữa là vũ phu, ngoại tình, nghiện ngập... Có một người chồng như thế chẳng phải cuộc đời như địa ngục hay sao?

Bởi thế, muốn cuộc đời mình khỏi rơi vào bi kịch thì người phụ nữ khi chọn chồng cần phải luôn tỉnh táo. Chọn một người đàn ông, đừng nhìn vào ví tiền, đừng nhìn địa vị, vẻ bề ngoài hay những của cải vật chất mà anh ta có. Hãy chọn một người mà khi ở bên, người phụ nữ cảm nhận được mình được an toàn, được bình yên. Đàn bà chọn chồng, hãy đặt chữ Tâm lên hàng đầu - Ảnh minh họa: Internet Giác quan phụ nữ nhạy lắm. Hơn ai hết, chính người phụ nữ sẽ cảm nhận được người đàn ông có thương yêu mình thật sự hay không. Ở bên anh ta mình có thật sự vui vẻ và bình yên. Chữ Tâm của người đàn ông đối với mình phải đặt lên hàng đầu. Đàn ông dẫu còn nhiều bất ổn, khiếm khuyết nhưng nếu anh ta yêu thương một người phụ nữ thật lòng sẽ cố gắng trong khả năng của mình để mang lại cho cô ấy một cuộc sống tốt.

Làm mẹ đơn thân: Cay đắng qua rồi sẽ nhận về trái ngọt Những ngày tôi buồn ngồi khóc, con thường an ủi bằng những câu nói rất ngây thơ: “Mẹ ngoan đừng khóc. Có Bin luôn ở bên mẹ đây này”. Rồi con vòng tay ôm tôi. Tôi ôm con mà khóc.

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