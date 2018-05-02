Đàn bà à, đừng bao giờ níu giữ kẻ đã muốn ra đi

Một người đàn ông thương vợ sẽ không vì một vài nếp nhăn trên gò má của người bạn đời mà thay lòng bởi họ hiểu, đâu có sắc đẹp nào vĩnh viễn. Một người yêu vợ thật lòng sẽ không vì vài món ăn vợ nấu không ngon, vài ba lần to tiếng đã chạy theo một người phụ nữ khác.

Người ta thường bảo, đàn bà khi hội tụ tất cả những yếu tố này sẽ giữ được chồng: Xinh đẹp, giỏi giang, nấu ăn thật ngon và giường chiếu thật giỏi. Đàn bà cứ cố gắng gồng mình lên làm một người phụ nữ hoàn hảo chỉ mong giữ chặt trái tim một người đàn ông. Nhưng đàn bà, mấy ai đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, đàn ông đã muốn ra đi thì không một ai giữ nổi. Có phải đàn bà hoàn hảo sẽ giữ được chồng? - Ảnh minh họa: Internet Đang ngồi ở văn phòng, bạn tôi gửi tin nhắn qua Facebook rủ tôi tham dự một khóa học mang tên: Nghệ thuật giữ chồng. Để thuyết phục tôi, bạn còn kể ra cả trăm, cả ngàn phụ nữ đã và đang theo học vị chuyên gia tâm lí này. Ai cũng khen nức nở, và bao nhiêu người đàn bà được “khai sáng” trong việc làm một người phụ nữ khôn khéo để giữ chồng.

Tôi hoài nghi, liệu rằng chỉ cần học một khóa học vài ba bữa tôi sẽ giữ được người chồng của mình? Tôi có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng vốn là người kín tiếng nên hiếm khi kể cho ai nghe những rắc rối trong cuộc sống của mình. Chồng tôi trước kia cũng là một người rất thương vợ, thương con. Nhưng vài ba năm chung sống, tôi cảm giác được mối quan hệ nhàm chán và tẻ nhạt của chúng tôi. Có khi chúng tôi chẳng có gì để nói với nhau nữa ngoài con. Vài ba người rỉ vào tai tôi rằng chồng tôi có nhân tình bên ngoài. Tôi mặc kệ, không tra hỏi không dò xét, bởi tôi nghĩ càng biết sự thật về chồng chỉ càng khiến tôi thêm đau lòng. Khi không còn có thể chung sống được với nhau nữa thì ly hôn. Tôi nghe vài ba người nói chồng tôi có nhân tình bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet Bạn tôi cũng thường xuyên lục đục với chồng. Bạn rủ tôi đi học nhưng tôi không đi, bạn đi một mình. Bạn bảo, người ta dạy bạn nhiều lắm: Cách chiều chuộng chồng, phải thật đẹp, phải dịu dàng… Nói chung, muốn giữ chồng trước hết phụ nữ phải thật hoàn hảo. Bạn tôi đắc ý như vớ được cây cọc khi sắp chết đuối giữa cuộc hôn nhân của chính mình.

Vài tháng sau, khi ngồi cà phê, bạn rầu rĩ bảo vừa biết tin chồng cặp kè với một em sinh viên mới vào thực tập tại công ty. Bạn bảo, tự sâu trong thâm tâm bạn vẫn còn yêu chồng rất nhiều. Bạn đã cố gắng nín nhịn mỗi lần chồng nhậu nhẹt say xỉn đến tận nửa đêm mới về. Bạn không trách móc, còn ra sức nấu nhiều món ăn ngon. Nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ, bạn mua hoa về cắm, mặc những bộ váy ngủ gợi cảm khi chỉ có hai vợ chồng… Nhưng rồi, khi bản tính vô tâm ăn sâu vào máu bạn càng cố gắng chồng chẳng mảy may thay đổi. Tệ hại hơn là anh ta đi ngoại tình. Bao nhiêu người phụ nữ như bạn tôi, đang cố gồng mình lên để giữ trái tim của một người đàn ông? Bao nhiêu bí kíp, bao nhiêu điều đều nói phụ nữ hãy thay đổi mình để chồng thêm yêu, thêm quý. Nhưng đàn ông khi lòng dạ họ đã thay đổi, bất chấp vợ đẹp hay xấu, bất chấp vợ đảm đang, hiền dịu thế nào họ cũng sẽ ra đi. Đàn ông thay đổi bởi lòng dạ họ quá tham lam - Ảnh minh họa: Internet Một người đàn ông thương vợ sẽ không vì một vài nếp nhăn trên gò má của người bạn đời mà thay lòng bởi họ hiểu, đâu có sắc đẹp nào vĩnh viễn. Một người yêu vợ thật lòng sẽ không vì vài món ăn vợ nấu không ngon, vài ba lần to tiếng đã chạy theo một người phụ nữ khác. Đàn ông khi ngoại tình thường bảo: Tại vợ xấu, tại vợ càu nhàu, luộm thuộm nên họ mới đi tìm người đàn bà khác. Tất cả chỉ là ngụy biện cho sự tham lam, ích kỉ, cho bản tính hám của lạ của họ mà thôi. Đàn bà à, một khi đàn ông đã muốn đi thì đừng bao giờ níu kéo. Khi lòng dạ họ đã bạc bẽo như vôi, thì cho dù vợ có là hoàn hảo bao nhiêu với họ cũng là kẻ thừa. Học cách chấp nhận và buông tay là điều cần thiết cho phụ nữ khi chẳng may rơi vào hoàn cảnh này.

Đánh ghen à, sao phải khổ vậy hỡi đàn bà! Khi lăng nhăng vốn là bản tính, đàn ông không ngoại tình với kẻ này thì cũng ăn nằm với kẻ khác. Đàn bà có đủ hơi sức để đánh ghen, để khóc lóc hết lần này đến lần khác?

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