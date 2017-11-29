Cứ mỗi lần uống rượu về chồng lại đập đánh, nhưng vợ không phản kháng mà chỉ lên phòng thờ lôi tờ giấy ra đọc rồi cười hơn cả trúng số

Tâm sự gia đình 29/11/2017 07:21

Cứ vậy Hùng đánh đập Liên hết lần này đến lần khác, vậy nhưng cái điều khiến Hùng thấy lạ đó là lần nào đánh đập thì Liên không phản kháng mà cứ đi lên phòng thờ rồi ngồi đó cả đêm.

Ngày đầu tiên về làm vợ Hùng thì Liên đã biết cô chẳng là gì với chồng cả, hay nói đúng hơn là Hùng không yêu Liên mà chỉ cưới cô về vì gia đình bắp ép và trên hết là để Liên hầu hạ người mẹ liệt giường của mình. Bằng chứng là chỉ sau đêm tân hôn khi cướp được trinh trắng của Liên thì Hùng hí hửng mở cửa cho cô bồ nhí vào ân ái tiếp 7 hiệp với mình còn vênh váo thách thức Liên.

- Cô ta...cô là ai? Sao anh có thể...

- Cô dám hỏi cô ấy là ai ư? Tất nhiên đó là nhân tình của tôi...không lẽ cô nghĩ tôi cưới cô về là để yêu. Vậy thì đừng có nằm mơ, cô nên nhớ cô về nhà này chỉ có phận sự hầu hạ mẹ tôi. Nhà cô nghèo như vậy, coi như làm ô sin cho nhà tôi cũng được ăn no ngày 3 bữa đấy.

Nghe những lời chồng nói mà Liên điếng người tột cùng, nhiều lúc đau đớn quá Liên muốn ly hôn ngay lập tức. Vậy nhưng nhìn cảnh mẹ chồng nằm một chỗ cô đơn Liên lại quyết định ở lại chăm sóc cho bà. Đành rằng Liên biết Hùng cưới mình về chỉ để là giúp việc không công cho anh ta, nhưng mẹ chồng Liên lại khác. Bà tốt và yêu thương cô vô cùng, thậm chí khi Hùng định đánh đập Liên thì chính mẹ chồng lại bảo vệ cô.

Cứ mỗi lần uống rượu về chồng lại đập đánh, nhưng vợ không phản kháng mà chỉ lên phòng thờ lôi tờ giấy ra đọc rồi cười hơn cả trúng số - Ảnh 1
Cô nên nhớ cô về nhà này chỉ có phận sự hầu hạ mẹ tôi. Nhà cô nghèo như vậy, coi như làm ô sin cho nhà tôi cũng được ăn no ngày 3 bữa đấy - Ảnh: Internet

Chẳng thế mà dù hống hách nhưng Hùng vẫn sợ mẹ không dám làm gì Liên cả. Anh ta có ngoại tình gái gú thì cũng phải ra nhà nghỉ, và rồi nghe lời mẹ chồng Liên thử quyết định có thai xem chồng mình có thay đổi không. Ấy thế nhưng mỗi lần nằm chung giường nhưng Hùng đều không đụng chạm đến Liên còn quát.

- Biết làm tình không mà đòi ngủ với tôi hả? Bẩn thỉu như cô thì còn lâu tôi thèm.

Hùng liên tục làm Liên tổn thương nhưng cô vẫn nín nhịn, thế rồi sau 2 năm nằm liệt giường thì mẹ chồng Liên qua đời. Ngày bà chết cô khóc như mưa, ai nhìn vào không dám tin tình cảm mẹ chồng nàng dâu của Liên lại sâu nặng như vậy. Nhưng mọi người cũng vui cho Liên vì giờ đây cô có thể ly hôn và thoát khỏi người chồng khốn nạn như Huy. Ấy thế nhưng Liên vẫn không đi mà ở lại hương khói cho mẹ chồng.

Về phần Hùng thì mẹ chết rồi anh ta không còn sợ gì nữa, bao nhiêu tài sản đều đứng tên Hùng nên anh càng ăn chơi lêu lổng. Thậm chí nhiều đêm Hùng còn đưa 2, 3 cô gái về ngủ qua đêm rồi uống rượu say chán chê là đánh đập Liên thậm tệ.

- Cô đúng là kỳ lạ thật đấy. Bị đối xử còn tệ hơn con chó mà vẫn cam chịu hả? Bị tôi đánh nên cô điên rồi đấy hả?

Cứ mỗi lần uống rượu về chồng lại đập đánh, nhưng vợ không phản kháng mà chỉ lên phòng thờ lôi tờ giấy ra đọc rồi cười hơn cả trúng số - Ảnh 2
Anh thấy rõ vợ lôi tờ giấy giấu trong bát hương lôi ra đọc rồi cười hơn cả trúng số. Ảnh: Internet

Cứ vậy Hùng đánh đập Liên hết lần này đến lần khác, vậy nhưng cái điều khiến Hùng thấy lạ đó là lần nào đánh đập thì Liên không phản kháng mà cứ đi lên phòng thờ rồi ngồi đó cả đêm. Ban đầu Hùng nghĩ chắc vợ mình lên đó khóc lóc vậy nhưng sau anh nghi nghờ vợ giấu gì đó nên lén đi theo. Và rồi lúc đó đánh đập Liên chán xong thì Hùng đi theo vợ lên phòng thờ. Anh thấy rõ Liên lôi tờ giấy giấu trong bát hương lôi ra đọc rồi cười hơn cả trúng số.

Không nói nhiều Hùng lao vào đọc thì chết đứng khi đó là bản di chúc của mẹ mình, trong đó nói rõ toàn bộ tài sản của bà sẽ thuộc về Liên. Đến lúc này thì Hùng mới hiểu vì sao dù bị đánh đập thậm tệ nhưng vợ mình vẫn chịu đựng hóa ra đúng ngày mãn tang mẹ mình thì toàn bộ tài sản cùng căn nhà 5 tầng này sẽ thuộc về Liên và lúc đó cô sẽ đuổi Hùng và mấy ả bồ ra khỏi nhà. Hùng điên tiết xé nát tờ di chúc rồi quát.

- Cô muốn một mình nuốt hết tài sản của tôi ư? Không đời nào...

- Vậy anh làm được gì, anh cứ xé đi...trong bát hương kia còn 3 tờ nữa cơ...nhưng chúng chỉ là bản sao? Bản gốc đang ở chỗ luật sư mà mẹ anh đã ủy thác rồi. Suốt mấy năm tôi chăm sóc mẹ anh vậy anh nghĩ bà ấy cũng như anh ư? Không hề, bà yêu thương tôi vô cùng. Và anh hãy nhớ rằng anh và cô bồ chỉ còn chưa đầy 2 tháng để thu dọn đồ đạc cút ra khỏi đây. Nó thuộc về tôi rồi.

Hùng ngã quỵ xuống, anh thật không ngờ mẹ mình lại tính toán như vậy. Giờ anh có van xin vợ tha thứ thì cũng đã quá muộn rồi....

Gửi đàn ông ngoại tình: Bao dụ hoặc cám dỗ cũng không bằng cảm giác muốn về nhà

Gửi đàn ông ngoại tình: Bao dụ hoặc cám dỗ cũng không bằng cảm giác muốn về nhà

Đáng tiếc là, khi bạn muốn về nhà thì nhà đã không còn ở yên đợi bạn. Đó mới là lúc đàn ông ngoại tình như chúng ta biết mình như mất đi nửa cuộc đời vì bội bạc dối lừa …

Xem thêm
Từ khóa:   chồng hành hạ vợ chồng đánh vợ hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 55 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới