Con trai càng lớn càng giống anh hàng xóm, đến khi cầm kết quả ADN trên tay tôi 'chết điếng', 'sốc tận óc' với cái kết sau đó

Tâm sự gia đình 15/05/2023 01:07

Sau này nhớ lại tôi mới nhận ra vợ tôi khá có cảm tình với anh ta. Vì thế, lòng tôi nảy sinh nghi ngờ vợ ngoại tình với người hàng xóm kia.

Tôi lấy vợ được 5 năm, có con trai 4 tuổi. Tôi và vợ ở riêng để thoải mái, không căng thẳng chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Quả thật gần đây tôi cảm thấy rất bứt rứt. Chuyện là từ ngày con tôi được một tuổi, tôi đã nghe loáng thoáng họ hàng nói trông con trai không hề giống tôi. Con trai càng lớn lên thì tôi lại phát hiện nó rất giống người hàng xóm cạnh nhà bố mẹ tôi.

Con trai càng lớn càng giống anh hàng xóm, đến khi cầm kết quả ADN trên tay tôi 'chết điếng', 'sốc tận óc' với cái kết sau đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù tôi và vợ không sống chung với bố mẹ nhưng gia đình tôi khá thân với nhà hàng xóm, chúng tôi thường sang ăn uống nhà họ khi rảnh rỗi. Người hàng xóm kia lớn hơn tôi vài tuổi, còn độc thân và trông cũng ưa nhìn. Sau này nhớ lại tôi mới nhận ra vợ tôi khá có cảm tình với anh ta. Vì thế, lòng tôi nảy sinh nghi ngờ vợ ngoại tình với người hàng xóm kia.

Do đó, tôi quyết định lén giấu vợ đi xét nghiệm ADN. Nhưng kết quả làm tôi sững sờ, rõ ràng thằng bé là con trai của tôi. Vậy tại sao nó lại giống gã hàng xóm kia như một khuôn đúc ra? Nhưng sau đó tôi cũng bỏ qua chuyện này, kết quả xét nghiệm làm tôi thấy yên tâm.

Con trai càng lớn càng giống anh hàng xóm, đến khi cầm kết quả ADN trên tay tôi 'chết điếng', 'sốc tận óc' với cái kết sau đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó không lâu, bố tôi bất ngờ gọi chúng tôi về nhà. Bố tôi lấy ra một tờ giấy xét nghiệm ADN làm tôi chết sững, còn mẹ tôi thì khóc lóc ngất lịm. Kết quả xét nghiệm tôi không phải con ruột của bố tôi. Bố tôi nói rằng thấy cháu nội không giống con trai nên ông đã âm thầm lấy tóc của cháu đi xét nghiệm với mình, kết quả không cùng huyết thống. Thấy kì lạ, ông đã đến nhà tôi lấy tóc của tôi để đi xét nghiệm với mình.

Sau khi mẹ tôi tỉnh lại, bà quỳ lạy xin chồng tha thứ. Ngày trước bố tôi thường phải công tác xa nhà nên bà đã vụng trộm với ông hàng xóm. Tôi là kết quả của mối tình ngoài luồng đó. Nhưng may mắn là tôi khá giống mẹ nên bố tôi không phát hiện ra. Nhưng khi con tôi chào đời lại giống chú của nó – là con trai của ông hàng xóm kia.

Con trai càng lớn càng giống anh hàng xóm, đến khi cầm kết quả ADN trên tay tôi 'chết điếng', 'sốc tận óc' với cái kết sau đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện sốc sau đó chính là bố tôi tuyên bố sẽ không cho vợ chồng tôi mảnh đất 3 tỷ như đã hứa lúc trước. Ông nói từ này về sau tôi và ông sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Tôi lặng người buồn bã. Nhà hàng xóm bên kia không chỉ có gia cảnh kém hơn nhà tôi mà còn nợ nần. Quả thật tôi không bao giờ ngờ có ngày hôm nay…

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