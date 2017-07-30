Con không đủ can đảm để lấy chồng...

Tâm sự gia đình 30/07/2017 17:47

Cuộc sống của một người bị ảnh hưởng vô cùng nhiều từ những mối quan hệ của họ. Còn con trẻ thì ảnh hưởng từ bố mẹ, cũng vì thế nên mới có câu chuyện đau lòng này xảy ra.

Chị là người phụ nữ mạnh mẽ, sống đến nay đã gần 50 năm. Chị chỉ có duy nhất 1 cô con gái cũng đã 27 tuổi thế mà chưa chịu lấy chồng khiến chị không ngừng lo lắng. Để kể về chị, người ta phải nói rằng chị kiên cường đến khó tin. Bản thân chị là một người phụ nữ bị bỏ chồng để rồi 1 mình nuôi con nên người.

Trên đời này không có ít chuyện xảy ra. Cũng vì thế nên chuyện của chị cũng được xem như chỉ là một câu chuyện buồn như một vài gia đình khác. Thế nhưng, nào ai có thể hiểu rằng, chị đã đau đớn đến thế nào khi biết rằng vì chính mình mà con gái không dám lấy chồng.

Chị cũng từng có một tình yêu đẹp như bao người. Chị cũng có được một người bên cạnh mình, yêu thương mình như những người con gái khác. Chị cũng từng yêu thương và nghĩ rằng mình chính là người con gái hạnh phúc nhất trên đời cho đến khi kết hôn.

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Chị cũng từng yêu thương và nghĩ rằng mình chính là người con gái hạnh phúc nhất trên đời cho đến khi kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói, tình yêu và hôn nhân vốn không giống nhau. Ngày chị yêu anh, bất cứ ai cũng phản đối mối quan hệ của chị. Chỉ vì anh là có phần dữ dội hơn chị nhiều. Chị là người con gái hiền lành nết na nhất khu phố khi mà có biết bao người đàn ông thầm mong có cơ hội được rước chị về làm vợ mình. Cuối cùng chị vẫn bất chấp mọi ngăn cản của bố mẹ để theo anh về làm vợ anh.

Thế nhưng kết hôn rồi chị mới nhận ra, hôn nhân là điều hoàn toàn khác so với tình yêu của mình. Kết hôn với anh rồi, anh trở nên càng khắt khe với chị hơn. Anh quản chị tất cả mọi thứ từ giờ giấc, thời gian. Bất kể chị đi đâu với ai cũng phải báo cáo với anh đầy đủ bởi nếu không báo anh chắc chắn chị sẽ bị anh đánh. Trước kia anh yêu thương chị bao nhiêu thì bây giờ anh quản lý chị không khác nào tù nhân. Đến lúc này chị mới hiểu rằng lời mọi người khuyên mình là đúng. Nhưng giờ thì còn làm gì được nữa, đâm lao thì phải theo lao mà thôi chứ nào có làm gì được.

Cố gắng hết mình vì tình yêu của bản thân để ở bên anh. Thế nên chị đã hi vọng 1 ngày anh thay đổi. Cuối cùng thì anh lại chẳng thay đổi chút nào. Đến tận lúc chị mang bầu có những lúc anh đánh chị suýt sảy thai. Những trận đòn sau đó cũng không còn lại. Chỉ vì 1 lần vô tình gặp lại người bạn cũ học cùng khóa hồi cấp 3 mà chị cũng bị anh đánh cho thâm tím mặt và thậm chí phải nhập viện.

Sau đó thì chị quyết định ly hôn với anh, ai cũng thương chị. Anh không đồng ý ly hôn nên phải ly thân đến 2 năm mới được đồng ý. Thật không thể tin nổi rằng cuộc sống của chị lại như thế. Chị gồng mình lên để nuôi cô con gái nhỏ của mình để con lớn khôn với hi vọng con không phải chịu tổn thương.

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Chị gồng mình lên để nuôi cô con gái nhỏ của mình để con lớn khôn với hi vọng con không phải chịu tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng đến nay khi mà 27 tuổi rồi con gái vẫn chưa chịu kết hôn hay yêu ai cả. Thúc giục con cũng không được gì cả. Chị quyết định nói chuyện rõ ràng với con thì càng đau đớn khi vừa hỏi:

- Con không ưng ai sao, sao giờ chưa chịu đồng ý ai vậy?

- Con không đủ can đảm để lấy chồng mẹ ạ!

- Sao con lại nói vậy?

- Mẹ có nhớ ngày con còn bé không? Bố đánh mẹ ấy, con vẫn nhớ rõ lắm, con sợ...

Chị bàng hoàng rồi rơi nước mắt. Hóa ra, những gì chị phải chịu đựng từ chồng không phải chỉ 1 mình chị. Mà đến cả cô con gái khi ấy còn nhỏ vẫn chưa nhận thức rõ đã phải chịu đựng chung đau đớn ấy rồi. Thật không thể nào tin tưởng được rằng mọi chuyện lại tồi tệ đến thế. Giờ thì con gái đã thú nhận lý do mình chưa muốn lấy chồng. Chị làm mẹ, đã ở cái tuổi này rồi nhưng vẫn không thể nào giúp được con gái. Đến bản thân mình chị còn không làm gì được nói gì đến việc giúp con vào lúc này. Thật sự chị thấy vô cùng bế tắc và không biết mình nên làm gì nữa. Chị cần một lời khuyên cho con gái mình vào lúc này.

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