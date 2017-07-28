Cứ bình thản mà xinh đẹp để sống tốt hơn mỗi ngày. Đàn ông tốt sẽ biết đâu mới là người xứng đáng làm vợ của mình. Đàn ông tệ sẽ vì mới mẻ mà từ bỏ vợ mình.

Bạn tôi lấy chồng đã hơn 5 năm. Tôi từng nghĩ cô ấy là một trong số những người bạn may mắn có được hôn nhân mỹ mãn nhất. Cho đến khi, tôi quá ngỡ ngàng khi bạn gặp lại cô ấy với dáng hình đầy mệt mỏi và tàn tạ. Cô ấy dần phát hiện chồng đang có tình cảm với một người đồng nghiệp. Mối quan hệ ấy chưa công khai hay quá rõ ràng. Nhưng vì bạn tôi quá giận mà từng tìm đến người phụ nữ kia, cũng từng kiểm soát mọi liên lạc của chồng sau đó. Thế rồi, quan hệ vợ chồng càng trở nên bế tắc hơn. Lúc ấy tôi đã hỏi bạn, việc gì phải khổ sở như thế khi biết chồng thay lòng? Đàn ông một khi đã muốn ngoại tình thì có cả trăm ngàn lý do để ngụy biện. Vì tình cảm vợ chồng nhạt đi, vì tình cảm là thứ khó giải thích, vì vợ không biết chăm chút bản thân…Nhưng tôi lại thấy, lý do duy nhất cho ngoại tình, chỉ là vì lòng dạ đàn ông đã thay đổi. Những lý do còn lại chỉ là phụ họa lấp liếm cho chính lỗi lầm của họ. Người ta luôn có thể nói, chồng ngoại tình thì cũng một phần do vợ không biết giữ chồng. Tôi lại nghĩ, hôn nhân vốn là sự bồi đắp của cả hai. Chẳng ai có thể đi theo giữ ai cả đời. Vợ chồng thì cũng không thể cứ một người xây một kẻ phá. Nếu chồng nghĩ cho vợ thì chắc chắn sẽ cùng vợ bồi đắp tình cảm. Đừng nhân danh tình yêu để bao biện cho ham muốn một cảm xúc mới lạ. Có chăng chính là đàn ông không cưỡng lại nổi cám dỗ vì vợ mình. Và ngoại tình là sự lựa chọn của chồng, chắc chắn chẳng ai bắt buộc được anh ta.

Thứ cảm giác mới mẻ luôn đầy kích thích để đàn ông sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để chạy theo cho bằng được. Một khi ta càng muốn giữ thì đàn ông lại càng muốn đi. Vì vậy, khi chồng đã muốn ngoại tình thì bạn có nắm chặt cỡ nào cũng bằng không.Thay vì cứ đi đánh ghen mất mặt mình hay ủ ê xuống sắc vì đau khổ, đàn bà nên cứ buông lơi mọi thứ, cứ bình thản mà xinh đẹp trước đã. Vợ khôn chính là biết rõ vị trí của mình là danh chính ngôn thuận, việc gì phải hạ mình thấp bằng nhân tình dư thừa? Vợ khôn cũng hiểu, ngoại tình chính là một cuộc chiến tình ái phải có vũ khí. Vũ khí của vợ chính là cách hành xử, là nhan sắc của một người vợ có danh phận rõ ràng. Bản thân cứ ngày một xinh đẹp, quán xuyến việc nhà đâu ra đó, vẫn tôn trọng chồng. Vậy thì có ông chồng nào ngu dại lại bỏ vợ chạy theo thứ tình cảm mới vừa chớm nở?

Dù biết rằng, sẽ chẳng dễ dàng để vượt qua cảm giác đau lòng khi biết người chồng mình yêu thương thay lòng đổi dạ. Nhưng đàn bà nên hiểu, chẳng điều gì trên thế gian này vĩnh cửu trường tồn cả, chỉ là vì điều gì mà người ta giữ gìn. Hôn nhân và tình yêu cũng như thế. Thời gian luôn có thể bào mòn mọi thứ, có chăng là người trong cuộc có đủ bản lĩnh để vì nhau mà cố gắng. Một khi chồng đã ngoại tình, thì là do đã không thể vì bạn mà nỗ lực. Nếu đã như thế, bạn có cố gắng tha thứ bao nhiêu cũng chẳng có ích gì. Thế thì, cứ yêu mình trước đã, sống tốt trước đã. Nếu chồng biết đường quay về, chính là còn biết nghĩ suy. Còn nếu anh ta không quay đầu, thì bạn có tha thứ bao nhiêu cũng bằng không. Một khi đã lạc đường ngoại tình, đàn ông như ngựa mất dây cương. Bạn càng nắm, đàn ông càng vùng vẫy đi xa. Thế thì, cứ để họ đi xa, khi đủ sức để quay về thì họ mới xứng đáng với thứ tha của bạn. Vì vậy, hãy nhớ, cách trị chồng ngoại tình hay nhất chính là buông, chứ đừng giữ. Càng giữ chặt thì tay đàn bà thêm đau, lòng lại càng tổn thương không dứt. Cứ bình thản mà xinh đẹp để sống tốt hơn mỗi ngày. Đàn ông tốt sẽ biết đâu mới là người xứng đáng làm vợ của mình. Đàn ông tệ sẽ vì mới mẻ mà từ bỏ vợ mình. Và nếu một lúc, cần kết thúc cũng hãy nhẹ nhàng kết thúc. Duyên mỏng phận manh, muốn hạnh phúc, đừng cưỡng cầu!

Đàn bà từng nếm trải chia ly, xin đừng ngại yêu thêm lần nữa… Đó là lần đầu tiên tôi biết, cái giá của hạnh phúc mà đàn bà lỡ làng phải trả, chính là dũng khí mưu cầu hạnh phúc một lần nữa

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