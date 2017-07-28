Cách trị chồng ngoại tình hay nhất chính là buông, chứ đừng giữ!

Tâm sự gia đình 28/07/2017 16:28

Cứ bình thản mà xinh đẹp để sống tốt hơn mỗi ngày. Đàn ông tốt sẽ biết đâu mới là người xứng đáng làm vợ của mình. Đàn ông tệ sẽ vì mới mẻ mà từ bỏ vợ mình.

Bạn tôi lấy chồng đã hơn 5 năm. Tôi từng nghĩ cô ấy là một trong số những người bạn may mắn có được hôn nhân mỹ mãn nhất. Cho đến khi, tôi quá ngỡ ngàng khi bạn gặp lại cô ấy với dáng hình đầy mệt mỏi và tàn tạ. Cô ấy dần phát hiện chồng đang có tình cảm với một người đồng nghiệp. Mối quan hệ ấy chưa công khai hay quá rõ ràng. Nhưng vì bạn tôi quá giận mà từng tìm đến người phụ nữ kia, cũng từng kiểm soát mọi liên lạc của chồng sau đó. Thế rồi, quan hệ vợ chồng càng trở nên bế tắc hơn. Lúc ấy tôi đã hỏi bạn, việc gì phải khổ sở như thế khi biết chồng thay lòng?

Đàn ông một khi đã muốn ngoại tình thì có cả trăm ngàn lý do để ngụy biện. Vì tình cảm vợ chồng nhạt đi, vì tình cảm là thứ khó giải thích, vì vợ không biết chăm chút bản thân…Nhưng tôi lại thấy, lý do duy nhất cho ngoại tình, chỉ là vì lòng dạ đàn ông đã thay đổi. Những lý do còn lại chỉ là phụ họa lấp liếm cho chính lỗi lầm của họ. Người ta luôn có thể nói, chồng ngoại tình thì cũng một phần do vợ không biết giữ chồng. Tôi lại nghĩ, hôn nhân vốn là sự bồi đắp của cả hai. Chẳng ai có thể đi theo giữ ai cả đời. Vợ chồng thì cũng không thể cứ một người xây một kẻ phá. Nếu chồng nghĩ cho vợ thì chắc chắn sẽ cùng vợ bồi đắp tình cảm. Đừng nhân danh tình yêu để bao biện cho ham muốn một cảm xúc mới lạ. Có chăng chính là đàn ông không cưỡng lại nổi cám dỗ vì vợ mình. Và ngoại tình là sự lựa chọn của chồng, chắc chắn chẳng ai bắt buộc được anh ta.

Cách trị chồng ngoại tình hay nhất chính là buông, chứ đừng giữ! - Ảnh 1
 Đừng nhân danh tình yêu để bao biện cho ham muốn một cảm xúc mới lạ - Ảnh minh họa: Internet

Thứ cảm giác mới mẻ luôn đầy kích thích để đàn ông sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để chạy theo cho bằng được. Một khi ta càng muốn giữ thì đàn ông lại càng muốn đi. Vì vậy, khi chồng đã muốn ngoại tình thì bạn có nắm chặt cỡ nào cũng bằng không.Thay vì cứ đi đánh ghen mất mặt mình hay ủ ê xuống sắc vì đau khổ, đàn bà nên cứ buông lơi mọi thứ, cứ bình thản mà xinh đẹp trước đã. Vợ khôn chính là biết rõ vị trí của mình là danh chính ngôn thuận, việc gì phải hạ mình thấp bằng nhân tình dư thừa? Vợ khôn cũng hiểu, ngoại tình chính là một cuộc chiến tình ái phải có vũ khí. Vũ khí của vợ chính là cách hành xử, là nhan sắc của một người vợ có danh phận rõ ràng. Bản thân cứ ngày một xinh đẹp, quán xuyến việc nhà đâu ra đó, vẫn tôn trọng chồng. Vậy thì có ông chồng nào ngu dại lại bỏ vợ chạy theo thứ tình cảm mới vừa chớm nở?

Dù biết rằng, sẽ chẳng dễ dàng để vượt qua cảm giác đau lòng khi biết người chồng mình yêu thương thay lòng đổi dạ. Nhưng đàn bà nên hiểu, chẳng điều gì trên thế gian này vĩnh cửu trường tồn cả, chỉ là vì điều gì mà người ta giữ gìn. Hôn nhân và tình yêu cũng như thế. Thời gian luôn có thể bào mòn mọi thứ, có chăng là người trong cuộc có đủ bản lĩnh để vì nhau mà cố gắng.

Cách trị chồng ngoại tình hay nhất chính là buông, chứ đừng giữ! - Ảnh 2
Chẳng điều gì trên thế gian này vĩnh cửu trường tồn cả, chỉ là vì điều gì mà người ta giữ gìn - Ảnh minh họa: Internet

Một khi chồng đã ngoại tình, thì là do đã không thể vì bạn mà nỗ lực. Nếu đã như thế, bạn có cố gắng tha thứ bao nhiêu cũng chẳng có ích gì. Thế thì, cứ yêu mình trước đã, sống tốt trước đã. Nếu chồng biết đường quay về, chính là còn biết nghĩ suy. Còn nếu anh ta không quay đầu, thì bạn có tha thứ bao nhiêu cũng bằng không. Một khi đã lạc đường ngoại tình, đàn ông như ngựa mất dây cương. Bạn càng nắm, đàn ông càng vùng vẫy đi xa. Thế thì, cứ để họ đi xa, khi đủ sức để quay về thì họ mới xứng đáng với thứ tha của bạn.

Vì vậy, hãy nhớ, cách trị chồng ngoại tình hay nhất chính là buông, chứ đừng giữ. Càng giữ chặt thì tay đàn bà thêm đau, lòng lại càng tổn thương không dứt. Cứ bình thản mà xinh đẹp để sống tốt hơn mỗi ngày. Đàn ông tốt sẽ biết đâu mới là người xứng đáng làm vợ của mình. Đàn ông tệ sẽ vì mới mẻ mà từ bỏ vợ mình. Và nếu một lúc, cần kết thúc cũng hãy nhẹ nhàng kết thúc. Duyên mỏng phận manh, muốn hạnh phúc, đừng cưỡng cầu!

Đàn bà từng nếm trải chia ly, xin đừng ngại yêu thêm lần nữa…

Đàn bà từng nếm trải chia ly, xin đừng ngại yêu thêm lần nữa…

Đó là lần đầu tiên tôi biết, cái giá của hạnh phúc mà đàn bà lỡ làng phải trả, chính là dũng khí mưu cầu hạnh phúc một lần nữa

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn phối đồ tập thể dục

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 45 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 45 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới