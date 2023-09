Bạn tôi lấy chồng đã hơn 5 năm. Tôi từng nghĩ cô ấy là một trong số những người bạn may mắn có được hôn nhân mỹ mãn nhất. Cho đến khi, tôi quá ngỡ ngàng khi bạn gặp lại cô ấy với dáng hình đầy mệt mỏi và tàn tạ. Cô ấy dần phát hiện chồng đang có tình cảm với một người đồng nghiệp. Mối quan hệ ấy chưa công khai hay quá rõ ràng. Nhưng vì bạn tôi quá giận mà từng tìm đến người phụ nữ kia, cũng từng kiểm soát mọi liên lạc của chồng sau đó. Thế rồi, quan hệ vợ chồng càng trở nên bế tắc hơn. Lúc ấy tôi đã hỏi bạn, việc gì phải khổ sở như thế khi biết chồng thay lòng?

Đàn ông một khi đã muốn ngoại tình thì có cả trăm ngàn lý do để ngụy biện. Vì tình cảm vợ chồng nhạt đi, vì tình cảm là thứ khó giải thích, vì vợ không biết chăm chút bản thân…Nhưng tôi lại thấy, lý do duy nhất cho ngoại tình, chỉ là vì lòng dạ đàn ông đã thay đổi. Những lý do còn lại chỉ là phụ họa lấp liếm cho chính lỗi lầm của họ. Người ta luôn có thể nói, chồng ngoại tình thì cũng một phần do vợ không biết giữ chồng. Tôi lại nghĩ, hôn nhân vốn là sự bồi đắp của cả hai. Chẳng ai có thể đi theo giữ ai cả đời. Vợ chồng thì cũng không thể cứ một người xây một kẻ phá. Nếu chồng nghĩ cho vợ thì chắc chắn sẽ cùng vợ bồi đắp tình cảm. Đừng nhân danh tình yêu để bao biện cho ham muốn một cảm xúc mới lạ. Có chăng chính là đàn ông không cưỡng lại nổi cám dỗ vì vợ mình. Và ngoại tình là sự lựa chọn của chồng, chắc chắn chẳng ai bắt buộc được anh ta.