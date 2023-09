Người con gái hồi đó là chị cũng đã từng hết lòng yêu thương một người đàn ông khác. Thế nhưng không phải lúc nào tình yêu thương, sự cố gắng ấy được người đàn ông chị đem hết lòng hi sinh đền đáp.

Chị vốn không phải người phụ nữ may mắn. Từ trước kia đã là một người kém may mắn hơn người con gái khác. Với vẻ ngoài xinh đẹp nhiều người nói chị hồng nhan bạc mệnh và quả không sai.

Cũng từ lúc chị bận kinh doanh kiếm thêm thu nhập để nuôi con gái ở môi trường tốt nhất thì chị cũng bận bịu hơn. Bình thường chị chỉ gặp cho gái được vài giờ buổi tối. Còn lại con gái ở trường cả ngày. Nhưng tối chị cũng bận kiểm tra hàng hóa, bận với công việc của mình đến tận đêm. Mỗi khi chị xong việc cũng là lúc con gái nhỏ đã ngủ say giấc.

Chẳng phải như thế mẹ con quá xa cách với nhau sao? Nhưng rồi, chị biết làm sao được chỉ với hi vọng có thể cho con gái một tương lai tốt hơn. Cuộc sống của chị càng ngày càng thuận lợi hơn. Có điều kiện hơn khiến chị không tiếc con thứ gì nên con gái chị khá ngang bướng và được nuông chiều.

Rồi khi ấy con gái chị mới đang học cuối lớp 10, thật không thể tin được rằng dạo này bụng con bé cứ to lên. Chị đã nghĩ rằng con gái mình đang tuổi ăn tuổi lớn nên bụng có to một chút cũng không sao. Nhưng chiếc bụng cứ to bất thường khiến chị không thể nào không để tâm được.

Chị đưa con đi viện rồi kiểm tra mọi thứ thì chết điếng khi phát hiện con gái còn chưa tròn 16 tuổi của chị đã bụng mang dạ chửa. Chị nhìn con đau lòng, chị uất ức đến nghẹn lên vì nghĩ rằng mình đã hi sinh cho con như thế để rồi lại bị con gái đối xử thế này. Chị hận lắm, oán trách vừa ra khỏi phòng bác sĩ chị đã chửi:

- Sao ngu dại thế hả con? Tao kiếm tiền cả ngày nuôi mày để rồi mày lại như thế à? – cô con gái hét lên:

-Mẹ đừng có nói nữa. Con cũng chỉ giống mẹ thôi. – chị đau lòng và sốc quá nên đã tát con gái một cái. Con bé chạy đi mặc chị gọi lại:

- Đợi đã Hoa, đợi mẹ đã.

Con gái chị cứ chạy xa dần, xa dần. Ở đây ai mới là người sai trước tiên có lẽ đọc đến đây mọi người đều hiểu. Đó chính là một bài học lớn dành cho tất cả mọi người phụ nữ đang, đã và sẽ làm mẹ.

Đừng bao giờ vì mải mê công việc đến bỏ rơi con cái của mình để rồi có ngày con cái lại hư hỏng. Lúc ấy có hối hận cũng đã quá muộn. Đừng để mình rơi vào trường hợp của người phụ nữ như chị. Cả đời cố gắng vì con nhưng lại không dành thời gian cho con khiến mẹ con xa cách khiến con gái sa ngã, hư hỏng.