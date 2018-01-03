Coi thường vợ, chính tôi đã biến vợ mình thành gái làng chơi

- Từ giờ em chỉ ở nhà nội trợ thôi, kiếm tiền là việc của đàn ông, anh sẽ lo chuyện này.

Sau khi lấy nhau, tôi nói với vợ:

- Em không đồng ý, em phải đi làm chứ, không thể ru rú mãi ở nhà được.

Nhưng tôi đã nói 1 là 1, tôi quyết định:

- Em đi làm thì lại phải thuê ô sin, tính thử xem cái tiền đó khéo còn hơn lương của em, hơn nữa, anh cũng muốn được vợ chăm sóc, em có nhiều thời gian thì sẽ chăm sóc được gia đình tốt hơn, như thế chẳng phải em trở thành người phụ nữ lý tưởng hay sao.

Vợ tôi nghe lọt tai thì cũng xuôi lòng. Từ hôm đó, vợ xin nghỉ hẳn việc để ở nhà nội trợ, nhưng vì nằm nhà suốt, vợ tôi trở nên luộm thuộm. Nếu như trước kia cô ấy sành điệu, chỉn chu thì giờ trông rất chán đời. Và cứ thế, tôi bắt đầu chán vợ.

Nhất là khi hễ đụng đến việc gì, vợ đều phải ngửa tay xin tiền, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu mặc dù chính tôi là người đã ép em ở nhà.

Nghĩ vợ ăn bám, tôi bắt đầu coi thường cô ấy, đi đám cưới đám tang gì tôi đều không bao giờ dẫn vợ đi theo. Ngay cả liên hoan công ty ai cũng dẫn người thân đi còn tôi thi bỏ vợ ở nhà 1 mình.

Vì chán vợ, tôi đã cặp bồ với 1 cô gái mới quen trên mạng. Cô ta rất nóng bỏng, quyến rũ khiến tôi mê đắm quên cả đường về nhà.

Cũng đã hơn 1 tháng, tôi và vợ mình chưa quan hệ, nhưng có vẻ cô ấy cũng chẳng tha thiết gì. Nào ngờ, 1 lần tôi nói đi ăn với khách hàng nhưng đột ngột về sớm liền sốc nặng khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Từ bên ngoài đã nghe tiếng rên rỉ rất lạ của vợ.

Từ bên ngoài đã nghe tiếng rên rỉ rất lạ của vợ. - Ảnh Internet

Tôi run rẩy ngó vào phòng ngủ thì thấy vợ đang trần truồng cùng người đàn ông đó trên giường với vẻ mặt rất mãn nguyện. Người đàn ông kia nói:

- Khổ thân em, còn mơn mởn thế này mà còn bị chồng chê, anh hứa từ nay sẽ đến với em thường xuyên hơn.

Vợ tôi lả lơi nói:

- Anh hứa rồi đó nha.

Nói rồi cô dí đầu anh ta vào chỗ đó của mình và rên rỉ tiếp.

Tôi không chịu được nữa liền đạp cửa xông vào:

- Khốn nạn!

2 người kia thấy tôi thì giật mình đứng phắt dậy, người đàn ông vội bỏ chạy còn vợ tôi không hề run sợ.

Tôi túm cô ả tát cho 1 cái cháy má nhưng vợ tôi lại quát lên:

- Anh có quyền gì mà đánh tôi, chẳng phải anh chê bai khinh thường bỏ mặc tôi sao? Người ta coi tôi là vàng là bạc còn anh coi tôi là rác rưởi mà.

Tôi nổi nóng:

- Còn già mồm à, cô đúng là đồ trơ trẽn.

- Ai trơ trẽn, ai là kẻ ngoại tình trước, tôi nói cho anh biết, tôi đã biết anh cặp bồ lâu rồi nhưng tôi không buồn nói thôi. Anh đừng tưởng nhốt tôi ở nhà là tôi không biết gì nhé. Anh làm được thì tôi cũng làm được.

Tôi nghe vợ nói thì sốc nặng, không ngờ vợ tôi để trả thù tôi mới cặp bồ với người đàn ông kia, giờ tôi không biết phải làm thế nào, có nên ly dị hay không?