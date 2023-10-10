Có chồng nhưng chưa được làm đàn bà, một đêm vợ ăn mặc gợi cảm rồi bất ngờ làm liều, nhưng câu nói của chồng khiến cô chết điếng vì sự thật bị che dấu 7 năm qua

Tâm sự gia đình 10/10/2023 00:19

Ngày hôm đó Hiền cố tình ăn mặc khiêu gợi để gạ chồng, vậy nhưng Tuấn vẫn không có chút cảm giác gì. Nửa đêm nằm nóng ran cả người nên Hiền liều cởi quần chồng xuống rồi van xin anh đứa con.

Hiền đồng ý làm vợ Tuấn chỉ sau 3 tháng tìm hiểu, hay nói đúng hơn là cuộc hôn nhân của hai người là do gia đình sắp xếp. Tuấn hơn Hiền những 10 tuổi, là người đàn ông thành đạt giàu có. Chính vì vậy mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ và nói Hiền có số hưởng, tuy lấy chồng già nhưng có cơ ngơi bạc tỷ như vậy thì Hiền chẳng lo thiếu thốn gì cả. Còn về phần Hiền thì về làm vợ cô cũng luôn cố gắng đảm đang và chăm sóc cho gia đình chồng thật tốt.

Cứ tưởng dù là cuộc hôn nhân sắp đặt nhưng rồi vợ chồng Hiền sẽ hiểu nhau, vậy nhưng đúng đêm tân hôn Hiền bẽn lẽn trao cho chồng cái ngàn vàng quý giá của cuộc đời mình thì cô đau đớn tột cùng khi mà Tuấn chỉ nhìn cô 1 phút rồi đắp chăn đi ngủ. Lúc đó Hiền chỉ nghĩ chắc chồng căm hận mình nên mới thế nên cô đành chịu đựng chờ đến khi chồng có tình cảm với mình. Sống trong căn biệt thự không có tình yêu của chồng, cũng may là Hiền có được sự yêu thương đùm bọc của mẹ chồng cô.

 

Sợ mẹ chồng lo lắng nên chuyện chồng không đụng chạm vào người Hiền cũng không dám nói với mẹ chồng. Hàng đêm ngủ chung giường cô vẫn chờ chồng mình đòi 'sản xuất em bé', nhiều đêm đến ngày "rụng trứng" Hiền khao khát được làm tình vô cùng. Cô lấy tay kéo chồng lại rồi thỏ thẻ dâng hiến nhưng Tuấn quát. 

 

- Tôi mệt lắm...để yên cho tôi ngủ.

- Em chỉ muốn vợ chồng mình gần gũi hơn thôi, cưới nhau đã được hơn 1 tháng rồi...mà anh...

- Tôi không thích, cô muốn trao trinh cho thằng nào thì cứ việc.

Nghe chồng nói vậy mà Hiền đau đớn tột cùng, và rồi cô biết chắc chồng mình có người phụ nữ bên ngoài nên mới chán chê mình như vậy. Nhưng cứ hễ Hiền nhắc đến chuyện ly hôn là mẹ chồng lại van xin cô nên Hiền lại không thể đi. Hiền nhẫn nhục ngày này qua ngày khác, đến tận 7 năm lấy chồng mà cô vẫn chưa được làm đàn bà. Hiền chua xót vô cùng...

Có chồng nhưng chưa được làm đàn bà, một đêm vợ ăn mặc gợi cảm rồi bất ngờ làm liều, nhưng câu nói của chồng khiến cô chết điếng vì sự thật bị che dấu 7 năm qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi ngày hôm đó Hiền cố tình ăn mặc khiêu gợi để gạ chồng, vậy nhưng Tuấn vẫn không có chút cảm giác gì. Nửa đêm nằm nóng ran cả người nên Hiền liều cởi quần chồng xuống rồi van xin anh đứa con. Vậy nhưng lúc đó Tuấn bật dậy rồi nói. 

- Em làm gì vậy hả?

- Là vợ chồng theo anh nghĩ em còn làm gì được chứ? Em làm vợ anh đã 7 năm rồi...anh chê em xấu xí hay gì cũng phải nói cho em lý do. Xin anh đừng cấm vận em như vậy.

Nghe Hiền nói câu đó thì Tuấn kinh ngạc rồi nói.

- Sản xuất em bé ư? Tưởng mẹ nói với em là anh 'phần dưới' không có cái đó rồi chứ?

- Anh nói vậy là sao? Phần dưới không có cái đó ư? Lúc nãy em kiểm tra thấy "của quý" của anh vẫn bình thường mà.

- Nhưng anh tinh trùng của anh yếu...không thể có con được. Đó cũng là lý do mà anh không tân hôn với em. Mẹ anh đáng nhẽ ra phải nói với em rồi chứ?

Nghe chồng nói như vậy mà Hiền chết lặng, 7 năm qua hóa ra vì lý do này mà chồng không muốn ân ái với cô. Hiền lao xuống hỏi mẹ chồng mọi chuyện thì bà bật khóc mà xin lỗi Hiền vì đã giấu cô. Bà sợ nói ra sẽ khiến Hiền đòi bỏ nhà đi...mà bà không muốn mất đi cô con dâu như Hiền. Mấy ngày rồi đêm nào Hiền cũng khóc, cô muốn ly hôn nhưng cũng muốn sống với người chồng đáng thương của mình rồi nhận con nuôi. Cô thật sự không biết chọn cách nào cả.

Đêm tân hôn chồng tuyên bố sốc ‘Anh chỉ ngủ với em ngày 15 hàng tháng’ và sự thật đằng sau khiến cô vợ rùng mình, viết ngay đơn ly hôn để giải thoát cho mình

Đêm tân hôn chồng tuyên bố sốc ‘Anh chỉ ngủ với em ngày 15 hàng tháng’ và sự thật đằng sau khiến cô vợ rùng mình, viết ngay đơn ly hôn để giải thoát cho mình

Nói rồi Kiên đắp chăn đi ngủ, còn Hà thì bật khóc nức nở vì tủi thân. Nghĩ chồng uống say mới thế nên Hà đành đi ngủ rồi để hôm sau tân hôn, cứ tưởng sáng tỉnh dậy chồng sẽ xin lỗi mình. Ai dè ngay lập tức Kiên quát lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   bí mật của chồng chồng bị vô sinh đêm tân hôn

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 3 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 9 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Bị chồng khóa cửa phòng đêm tân hôn, tôi đắng lòng nghe thêm câu nói của mẹ chồng

Bị chồng khóa cửa phòng đêm tân hôn, tôi đắng lòng nghe thêm câu nói của mẹ chồng

Kết quả xét nghiệm khi đi hiến tủy cho mẹ và sự thật khiến 3 người con bàng hoàng

Kết quả xét nghiệm khi đi hiến tủy cho mẹ và sự thật khiến 3 người con bàng hoàng

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc