Chuyện 'thâm cung nội chiến' thường ngày ở công sở của quý cô ‘sồn sồn’, thật phức tạp!

Từ ngày vào làm việc, Nhung luôn là chủ đề bàn tán khi rảnh rỗi của các bà tám. Không ai kết thân cũng như mời mọc cô ấy đi ăn uống hay chơi chung nhóm.

Tôi là chàng trai đã trải qua 26 cái xuân xanh, đẹp trai lai láng, độc thân và lành tính nhất công ty. Còn những đấng nam nhi khác đều là chậu đã có bông, kinh nghiệm tình trường có thể nói là dày như cuốn bách khoa toàn thư. Cũng vì yếu tố độc thân mà tôi lại là "của lạ" bị chị em xâu xé nơi công sở. Nghĩ cũng tủi thân nhưng số phận đẹp trai, đào hoa thì đành chấp nhận thôi các ông ạ! Nhắc đến các 'bà tám' ở văn phòng, hôm nay, tôi sẽ kể câu chuyện về những quý cô "sồn sồn" ở nơi làm việc. Nếu những cô nàng đôi mươi thường khoe mẽ với nhau về chuyện yêu đương, trai gái, thì quý cô “sồn sồn” lại hay tranh luận về vấn đề “ai đẹp hơn, ai giỏi hơn, ai sướng hơn”. Ở nơi tôi làm việc, ngày nào cũng xảy ra trận chiến của những người phụ nữ đã có chồng con.

Nhung là trưởng phòng mới được tuyển dụng vào làm việc ở công ty được vài ngày. Nhung 26 tuổi, thành tích học tập khá, gia đình danh giá. Cô có thân hình nóng bỏng, gương mặt xinh xắn nên được đám đàn ông chúng tôi để mắt, giúp đỡ rất nhiệt tình. Nhưng đổi lại, các cô ghen tỵ ra mặt, bàn tán những lời không hay về Nhung. Họ nói: “Chắc chắn là đi cửa sau rồi, với tài năng đó thì sao có thể trúng tuyển vào đây”. “Chắc chắn cô ấy dùng gương mặt của mình để kiếm tiền rồi, như vậy không khác nào làm gái”. Có rất nhiều điều không hay được thêu dệt từ chuyện được tuyển vào công ty của Nhung. Nhìn những "bà tám" ngày nào cũng tụm năm tụm ba nói xấu nhau mà cánh mày râu chúng tôi phát nản. Nhung là người xinh đẹp nên bị các 'bà tám' trong công ty kỳ thị - Ảnh minh họa: Internet Mà phải công nhận một điều, Nhung là cô gái giỏi giang, tiếp nhận công việc rất nhanh, nên đám đàn ông của tôi ai cũng vừa nể vừa thích. Không lâu sau đó, tôi thấy cô ấy được một người đàn ông đón trước cổng công ty. Hỏi ra mới biết đó là chồng của cô ấy. Vậy là những tia hy vọng, niềm khao khát có được cô em xinh tươi, giỏi giang của chúng tôi tan biến. Từ ngày vào làm việc, Nhung luôn là chủ đề bàn tán khi rảnh rỗi của các 'bà tám'. Không ai kết thân cũng như mời mọc cô ấy đi ăn uống hay chơi chung nhóm. Thiết nghĩ, đẹp cũng là cái tội các ông ạ! Nhất là phụ nữ đẹp, giỏi giang luôn bị xa lánh, cách ly như bệnh truyền nhiễm vậy.

Tạm gác lại chuyện nhan sắc và tài năng của Nhung, tiếp đến là chuyện khoe khoang của các quý cô "sồn sồn". Hôm đó, vừa mới bước vào văn phòng, tôi đã nghe tiếng nói véo von của Linh, cô nhân viên có kinh nghiệm 2 năm làm việc ở công ty. Linh khoe chiếc nhẫn mới được chồng tặng vào dịp sinh nhật. Nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay của cô ấy, tôi đoán chắc cũng trị giá cả chục triệu chứ không ít. Chồng Linh là giám đốc công ty chứng khoán, lương mỗi tháng lên đến hàng chục, hàng trăm triệu chứ không phải dạng vừa. Việc tặng vợ chiếc nhẫn kim cương đắt tiền cũng là điều bình thường. Linh say sưa kể về cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình, có người nghe nhưng mặt lại khinh khỉnh, có người quay hẳn sang chỗ khác, có người miệng cười nhưng trong bụng thì nghĩ gì chỉ có trời mới biết. Hằng cười tươi lên tiếng thán phục trước hạnh phúc của Linh. - Cô sướng thiệt đó, có chồng là giám đốc công ty chứng khoán, giàu có lại giỏi giang, ước gì tôi cũng được như cô. Trâm cười nhếch môi, nói bóng gió. - Dù sao thì tiền đó cũng là của chồng cô ấy thôi. Chứ cô ấy thì có gì. Đàn bà là phải tự kiếm tiền tự xài mới thích. Giống như tôi làm suốt ngần ấy năm cuối cùng cũng tích góp mua được chiếc xe mới. Tôi mới mua xe, trưa nay sẽ mời mọi người một bữa hoành tráng. Trâm vừa nói vừa giơ chùm chìa khóa trên tay vẫy vẫy. Gương mặt ai cũng rạng rỡ, những tràng pháo tay kéo dài không dứt, Trâm được dịp mát mặt, mặt hếch lên tận mây xanh. Trưa hôm đó, Trâm mời mọi người đến một nhà hàng nhỏ gần công ty. Trong khi đang ăn uống, nói chuyện vui vẻ, Trâm xin phép vào nhà vệ sinh. Ở ngoài này, các 'bà tám' lại bàn tán. - Con Trâm mua chiếc xe gần 70 triệu mà đãi ở nhà hàng bèo nhèo vậy, thiệt không thể nói nổi. Linh cười khinh khỉnh. - Sau này mà chồng em có mua xe, em sẽ đãi mọi người ở nhà hàng 5 sao trở lên chứ không phải nơi rẻ mạt như vầy đâu. Đồ ăn không ngon, lại nóng nực nữa chứ. Vừa dứt tiếng, Trâm đã đi ra. Mọi người ra hiệu với nhau im lặng, không ai được nói gì thêm. Sau sự việc mua xe đắt tiền mà đãi nhà hàng rẻ bèo của Trâm, tiếng tăm cô ấy đã bị đồn thổi khắp nơi. Thế giới đàn bà thật phức tạp, trước mặt chị chị em em, sau lưng lại đâm nhau lúc nào không hay. Bởi vậy, các ông nên nhớ, một là đừng đắc tội với phụ nữ, hai là đừng tham gia vào câu chuyện của họ, suy nghĩ của phụ nữ phức tạp lắm.

Đàn ông ngoại tình có thể tha thứ nhưng khi phạm phải những điều này phụ nữ tuyệt đối đừng bỏ qua Đàn ông ngoại tình chưa phải là điều tệ hại nhất. Bởi vì, dù say mê của lạ, họ vẫn sẽ biết đường quay về bên vợ con. Chỉ khi phạm phải những điều này, đàn ông mới thật sự là đồ bỏ đi, chị em phụ nữ tuyệt đối đừng tha thứ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-tham-cung-noi-chien-thuong-ngay-o-cong-so-cua-quy-co-son-son-that-phuc-tap-274310.html