Chồng mất đã 4 tháng nhưng tài khoản vẫn đều đặn nhận 7 triệu mang tên anh, vợ âm thầm điều tra bách tốc bỗng hận chồng thấu xương

Tâm sự gia đình 24/05/2026 17:45

Mấy tháng gần đây tôi thấy một chuyện rất lạ. Từ ngày chồng qua đời, những gì chồng để lại tôi đều giữ. Vậy mà mấy tháng nay tôi luôn nhận được khoảng tiền 7 triệu hàng tháng. Tiền được để trong phong bì với tên người gửi là chồng tôi.

Tôi và chồng lấy nhau 7 năm, có hai con xinh xắn. Chồng tôi là lãnh đạo trong công ty nên bận rộn và không có nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng tôi chưa từng thở than hay trách móc chồng. Tôi còn tình nguyện ở nhà làm nội trợ để anh yên tâm lo cho sự nghiệp.

Dù tôi nghe nhiều người nói phụ nữ lấy chồng thì nên có công việc riêng, đừng suốt ngày ở nhà sẽ khiến chồng thấy chán. Nhưng tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời đó, để rồi phải chịu cảnh hối hận khôn cùng.

 

Chuyện không may xảy ra với gia đình tôi, chồng tôi bị tan nạn và qua đời. Tôi không đến kịp giây phút anh trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Biến cố quá bất ngờ khiến tôi không trụ vững.

Sau khi chồng qua đời, tôi được nhận tiền bảo hiểm và đã gửi hết vào tài khoản tiết kiệm để cho con cái sau này. Tôi rất nhiều năm chỉ ở nhà nuôi con nên giờ khó khăn tìm việc kiếm tiền. Mấy tháng gần đây tôi thấy một chuyện rất lạ. Từ ngày chồng qua đời, những gì chồng để lại tôi đều giữ. Vậy mà mấy tháng nay tôi luôn nhận được khoảng tiền 7 triệu hàng tháng. Tiền được để trong phong bì với tên người gửi là chồng tôi.

Chồng mất đã 4 tháng nhưng tài khoản vẫn đều đặn nhận 7 triệu mang tên anh, vợ âm thầm điều tra bách tốc bỗng hận chồng thấu xương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu tôi nghĩ chắc có gì nhầm lẫn vì chồng tôi đã mất. Nhưng khi hỏi bên giao hàng thì họ cam đoan thông tin hoàn toàn chính xác. Tôi bèn xin tên người gửi nhưng cũng không liên lạc được. Tôi thắc mắc không biết ai là người giúp mẹ con tôi trong hoàn cảnh ngặt nghèo này. Tôi xin bên giao hàng địa chỉ người gửi rồi đến tìm. Đó là một căn nhà sang trọng xa xỉ.

Quyết tâm biết được sự thật, tôi lấy một số lạ gọi vào số của người ấy. Tôi nói dối mình là người đến gửi hàng. Một người phụ nữ bước ra mở cửa cho tôi, và khi thấy tôi thì cô ấy sửng sốt lùi bước.

Cuối cùng, người phụ nữ ấy đành để tôi vào nhà nói chuyện. Cô ấy vừa khóc vừa nói rằng đã quen chồng tôi suốt mấy năm. Chồng tôi giúp cô ấy mua nhà, chu cấp tiền hàng tháng, mở cửa hàng kinh doanh. Đến khi chồng qua đời thì cô ấy biết tình trạng mẹ con tôi nên cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp cho chúng tôi.

Tôi đã để chồng nuôi suốt thời gian qua, chắc có lẽ đó là lý do chồng ngoại tình với người phụ nữ khác. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi và khéo léo hơn tôi. Họ đã qua lại một thời gian dài mà tôi không hề hay biết. Tôi đau đớn vô cùng vì bị phản bội suốt nhiều năm. Đến khi chồng không còn tôi mới phát hiện, tôi thấy hận chồng thấu xương.

Nhân tình của chồng hứa sẽ chu cấp cho con của tôi hết khả năng. Liệu tôi có nên nhận lời giúp đỡ này không?

Phòng của bố chồng bốc mùi nồng nặc, tôi đẩy cửa nhìn vào thì phát hiện bí mật của em dâu

Phòng của bố chồng bốc mùi nồng nặc, tôi đẩy cửa nhìn vào thì phát hiện bí mật của em dâu

Chú út hiền lành thì tôi chẳng nói làm gì, nhưng vợ của chú ấy thì đúng là khiến tôi đau đầu. Em dâu út thường thở than vòi vĩnh anh chị để xin thêm tiền nhưng lại chẳng chịu ra ngoài làm việc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 2 giờ 24 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 3 giờ 24 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này