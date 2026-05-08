Chồng đi xuất khẩu lao động bỗng bặt vô âm tín suốt nhiều năm, ngày anh đột ngột trở về tôi chưa kịp cười đã phải khóc tức tưởi vì cảnh tượng trước mắt

Tâm sự gia đình 08/05/2026 20:39

Cha mẹ chồng tôi vì nhớ con mà như già đi mấy tuổi. Có người trong họ hàng còn nói hay là làm tạm một cái đám cho anh, biết đâu ở phương xa anh lại về báo mộng.

Tôi và chồng quen nhau vì từng làm chung một công xưởng. Tôi chọn anh làm chồng vì tính anh thật thà, lại đáng tin cậy. Đến khi lấy anh rồi tôi cũng chưa từng hối hận, cuộc sống vợ chồng thiếu thốn nhưng vẫn hạnh phúc.

Vợ chồng lấy nhau được 5 năm thì chồng tôi xuất khẩu lao động sang Nhật. Ở vùng quê chúng tôi, chỉ có bằng 12 thì đồng lương ít ỏi lắm. Vậy là chồng tôi quyết tâm tha phương cầu thực, nói tôi đợi anh về có cuộc sống tốt đẹp hơn. Với cảnh nghèo này tôi cũng sợ con lớn lên thua kém người ta, đành để chồng đi xa kiếm tiền. Ngày chồng qua Nhật còn ôm tôi chặt, nói là cố gắng đợi anh về. Tôi đương nhiên sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, một lòng chờ anh.

Chồng tôi đi được 2 năm, vẫn thường xuyên gọi về cho mẹ con tôi. Anh tuy có gầy đi nhưng tinh thần lạc quan lắm. Anh nói đợi anh thêm một thời gian nữa, khi về cuộc sống của gia đình tôi sẽ hoàn toàn khác. Tôi cũng hồ hởi theo anh, từ ngày sống xa chồng tôi chỉ mong anh về sớm, có vợ có chồng bên nhau thì nghèo hay giàu cũng được.

Đến 1 năm gần đây thì chồng tôi bỗng bặt vô âm tín. Tôi không thể liên lạc được với anh, hầu như hỏi thăm thế nào cũng không biết được anh đang làm gì, ở đâu. Tôi ban đầu cứ tự trấn an mình rằng chồng sẽ không sao, có thể anh làm mất điện thoại, hay bận việc gì đó mà chưa liên lạc được với vợ con.

Nhưng đến đầu năm nay thì tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Cha mẹ chồng tôi vì nhớ con mà như già đi mấy tuổi. Có người trong họ hàng còn nói hay là làm tạm một cái đám cho anh, biết đâu ở phương xa anh lại về báo mộng. Tinh thần tôi hoàn toàn sụp đổ, như hy vọng, hạnh phúc cũng chết mòn.

Chồng đi xuất khẩu lao động bỗng bặt vô âm tín suốt nhiều năm, ngày anh đột ngột trở về tôi chưa kịp cười đã phải khóc tức tưởi vì cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến lúc tôi cứ nghĩ rằng chồng đã mất thì anh lại xuất hiện. Trong chuyến bay được nhà nước hỗ trợ từ Nhật trở về trong đại dịch Covid, chồng tôi sau thời gian cách ly thì trở về. Anh lặng lẽ về nhà chẳng để ai biết. Thấy bóng dáng chồng trước cửa, tôi chưa kịp mừng đã chết sững. Trên tay anh bồng một đứa trẻ khoảng 2 tuổi, có khuôn mặt từa tựa con trai của tôi.

Chồng tôi đặt đứa trẻ xuống đất rồi quỳ gối trước mặt tôi. Anh luôn miệng nói xin lỗi. Tôi nghe tới mức đầu óc chẳng rõ ràng, còn trước mắt thì mờ đi. Hóa ra, một năm nay không liên lạc với tôi là vì anh định sẽ lấy một người phụ nữ khác. Cô ấy là người cùng anh đi xuất khẩu lao động. Nhưng không may, cô ấy bị nhiễm bệnh, không thể qua khỏi để về nước. Anh không còn cách nào khác, ôm con trai mới 2 tuổi về nước, mong là có thể tránh dịch, cũng là muốn về cầu xin tôi tha thứ.

Tôi nghe người chồng ngoại tình trước mặt hối lỗi, thú tội mà cõi lòng tan nát. Tôi đợi người chồng xuất khẩu lao động suốt 4 năm dài, trong đó là 1 năm như kẻ thất thần vì nghĩ rằng chồng mất tích hay đã không còn. Vậy mà ở bên kia xa xôi, anh lại là người đàn ông phản bội vợ, còn có ý nghĩ vứt bỏ gia đình. Nếu không vì dịch bệnh hoành hành, có phải anh sẽ mãi không về, hạnh phúc với gia đình mới?

Nhìn đứa trẻ ngơ ngác chẳng biết gì đã mất mẹ cùng gương mặt đầy nước mắt của người chồng ngoại tình trước mặt, tôi rốt cuộc phải làm sao đây?

Thấy vợ nằng nặc đòi ngủ chung với con riêng của chồng, tôi bí mật nghe lén thì bất ngờ trước sự thật cô ấy đang giấu kín

Thấy vợ nằng nặc đòi ngủ chung với con riêng của chồng, tôi bí mật nghe lén thì bất ngờ trước sự thật cô ấy đang giấu kín

Thông thường tôi và vợ sẽ ngủ một phòng, con gái 6 tuổi của tôi sẽ ngủ riêng. Nhưng gần đây, bỗng dưng vợ tôi nói muốn ngủ cùng con, con bé cũng nói muốn được ngủ với mẹ vài hôm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chị dâu vừa xa nhà 3 tháng bỗng trở về với đứa trẻ mới sinh trên tay, anh trai tôi tái mặt, quỳ sụp xuống cầu xin vợ tha thứ

Chị dâu vừa xa nhà 3 tháng bỗng trở về với đứa trẻ mới sinh trên tay, anh trai tôi tái mặt, quỳ sụp xuống cầu xin vợ tha thứ

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Lần đầu về quê vợ ăn Tết, nửa đêm nằm ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu lộm cộm một vật khiến tôi sốc

Lần đầu về quê vợ ăn Tết, nửa đêm nằm ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu lộm cộm một vật khiến tôi sốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Suốt 3 năm ly hôn vẫn âm thầm theo dõi vợ cũ, tôi "chết đứng" khi chứng kiến cảnh này

Suốt 3 năm ly hôn vẫn âm thầm theo dõi vợ cũ, tôi "chết đứng" khi chứng kiến cảnh này

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Đêm tân hôn chết lặng thấy bụng vợ chằng chịt những vết rạn, tôi vừa gặng hỏi đã phải quỵ ngã trước bí mật động trời cô ấy giấu kín

Đêm tân hôn chết lặng thấy bụng vợ chằng chịt những vết rạn, tôi vừa gặng hỏi đã phải quỵ ngã trước bí mật động trời cô ấy giấu kín

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi run rẩy choáng váng để rồi "đứng hình" trước sự thật đằng sau

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi run rẩy choáng váng để rồi "đứng hình" trước sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Qua đêm nay, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Thấy mẹ tặng chị họ 15 cây vàng trong ngày cưới, tôi chưa kịp "giãy nảy" ganh tị đã phải sững sờ trước sự thật phía sau

Thấy mẹ tặng chị họ 15 cây vàng trong ngày cưới, tôi chưa kịp "giãy nảy" ganh tị đã phải sững sờ trước sự thật phía sau

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Vừa thấy vợ cũ vào viện thăm, tôi chưa kịp mừng rỡ đã phải nghẹn đắng vì đề nghị "ngoài sức tưởng tượng" của cô ấy

Vừa thấy vợ cũ vào viện thăm, tôi chưa kịp mừng rỡ đã phải nghẹn đắng vì đề nghị "ngoài sức tưởng tượng" của cô ấy

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Biết chồng bị ung thư vợ bỏ đi biệt tích, 3 tháng sau đột ngột quay về với thân hình mập mạp cùng tờ giấy trên tay khiến cả nhà "hóa đá"

Biết chồng bị ung thư vợ bỏ đi biệt tích, 3 tháng sau đột ngột quay về với thân hình mập mạp cùng tờ giấy trên tay khiến cả nhà "hóa đá"

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Sau 3 năm ly hôn bỗng dưng chồng cũ sang nhà, dúi vào tay tôi hộp đựng 5 cây vàng kèm lời đề nghị khiến tôi "hóa đá"

Sau 3 năm ly hôn bỗng dưng chồng cũ sang nhà, dúi vào tay tôi hộp đựng 5 cây vàng kèm lời đề nghị khiến tôi "hóa đá"

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 9/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 9/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 8/5/2026, 3 con giáp Tài Lộc đến tay, giàu sang khỏi bàn, vận mệnh hưng vượng, Phú Quý không ai bằng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 8/5/2026, 3 con giáp Tài Lộc đến tay, giàu sang khỏi bàn, vận mệnh hưng vượng, Phú Quý không ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/5/2026, 3 con giáp liên tiếp thắng đậm, Tài Lộc thênh thang, giàu sang Hưng Thịnh, tận hưởng cuộc sống viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/5/2026, 3 con giáp liên tiếp thắng đậm, Tài Lộc thênh thang, giàu sang Hưng Thịnh, tận hưởng cuộc sống viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chị dâu vừa xa nhà 3 tháng bỗng trở về với đứa trẻ mới sinh trên tay, anh trai tôi tái mặt, quỳ sụp xuống cầu xin vợ tha thứ

Chị dâu vừa xa nhà 3 tháng bỗng trở về với đứa trẻ mới sinh trên tay, anh trai tôi tái mặt, quỳ sụp xuống cầu xin vợ tha thứ

Lần đầu về quê vợ ăn Tết, nửa đêm nằm ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu lộm cộm một vật khiến tôi sốc

Lần đầu về quê vợ ăn Tết, nửa đêm nằm ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu lộm cộm một vật khiến tôi sốc

Đêm tân hôn chết lặng thấy bụng vợ chằng chịt những vết rạn, tôi vừa gặng hỏi đã phải quỵ ngã trước bí mật động trời cô ấy giấu kín

Đêm tân hôn chết lặng thấy bụng vợ chằng chịt những vết rạn, tôi vừa gặng hỏi đã phải quỵ ngã trước bí mật động trời cô ấy giấu kín

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi run rẩy choáng váng để rồi "đứng hình" trước sự thật đằng sau

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi run rẩy choáng váng để rồi "đứng hình" trước sự thật đằng sau

Biết chồng bị ung thư vợ bỏ đi biệt tích, 3 tháng sau đột ngột quay về với thân hình mập mạp cùng tờ giấy trên tay khiến cả nhà "hóa đá"

Biết chồng bị ung thư vợ bỏ đi biệt tích, 3 tháng sau đột ngột quay về với thân hình mập mạp cùng tờ giấy trên tay khiến cả nhà "hóa đá"

Vợ sốc nặng khi vạch trần bộ mặt thật của gã chồng "điểm 10": Bí mật đằng sau vẻ ngoài hiền lành khiến tôi ám ảnh

Vợ sốc nặng khi vạch trần bộ mặt thật của gã chồng "điểm 10": Bí mật đằng sau vẻ ngoài hiền lành khiến tôi ám ảnh