Chồng đòi ly hôn vì chê sau sinh béo ú xập xệ, cô vợ không thèm níu kéo mà làm 1 việc này suốt 5 năm khiến chồng ân hận

Tâm sự gia đình 29/10/2022 19:02

Hơn 5 năm sau, tôi trở thành một bà mẹ đơn thân xinh đẹp, thậm chí có nhiều người theo đuổi. Còn chồng tôi anh ta nhiều lần tìm đến tôi cầu xin tha thứ, van xin vì ngày xưa đã trót dại  nhưng tôi không đồng ý.

Tôi và chồng yêu nhau được 3 năm thì tiến đến hôn nhân, Phong chồng tôi là một người đàn ông đào hoa, phong nhã lại rất biết chiều phụ nữ. Nhiều người nói nếu tôi lấy Phong về thì cả đời tôi phải lo lắng việc giữ chân chồng. Vậy nhưng dù biết như thế tôi vẫn bất chấp tất cả để được ở bên cạnh anh với niềm tin mình sẽ thay đổi cái thói trăng hoa của chồng.Thời gian đầu mới kết hôn, sau khi tôi thông báo có thai thì cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi hạnh phúc vô cùng, anh cũng tỏ ra chân tình, quan tâm, chăm sóc tôi và con. Đối với người phụ nữ mà nói, được chồng yêu, chồng chiều thì còn gì hạnh phúc hơn. Lúc đó tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chồng mình đã hoàn toàn thay đổi.

Thế nhưng thể trạng tôi yếu, bầu bí kiêng khem tuyệt đối, từ lúc cưới nhau về là chúng tôi đã không gần gũi gì được. Đến tháng thứ 6, tôi tăng chục cân, bụng rạn, thâm đen, nhìn rất sợ. Lúc đó tôi cũng lo lắng rằng chồng thấy vợ như thế thì sẽ chán. 

- Bây giờ em thế này anh có chán ngán lắm không? Hay anh có nhân tình...

- Em đang nói cái gì vớ vẩn thế cơ chứ? Đợi sinh xong thì em lại có được vóc dáng như xưa thôi, anh chỉ yêu vợ và con thôi đấy, cấm tiệt em không được nghĩ linh tinh.

Thấy chồng nói thế tôi cũng an tâm vì ít ra anh không chê bai mà còn an ủi động viên tôi. Vậy nhưng sau khi sinh con, tôi tưởng rằng mình sẽ nhanh lấy lại vóc dáng, ai ngờ tôi càng ngày càng béo, tăng đến hơn 20 cân so với lúc con gái. Tôi xồ xề, bụng cả rổ mỡ, cân nặng thì tăng không kiểm soát. Nhìn trong gương tôi còn cảm thấy chán ngán chứ đừng nói đến việc chồng nhìn mình

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi bắt đầu cảm thấy chồng mình thay đổi. Trước đây đi làm về à anh về nhà ngay còn bây giờ anh cứ viện cớ công việc nhiểu rồi bạn bè tụ tập nên đôi khi tận nửa đêm anh mưới chịu về. Càng ngày, chồng càng tránh né tôi, khi tôi sinh xong, đã sẵn sàng cho chuyện ấy bình thường thì anh vẫn dửng dưng. Mỗi lần vợ chồng ở trong phòng với nhau, anh lại nhìn tôi lắc đầu, ngao ngán khiến tôi vô cùng tủi hổ.

-Em không thể làm cho người em thon gọn hơn được ạ. Sinh xong rồi mà nhìn em giống như mang song thai vậy.

 

Chồng đòi ly hôn vì chê sau sinh béo ú xập xệ, cô vợ không thèm níu kéo mà làm 1 việc này suốt 5 năm khiến chồng ân hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy chồng nói như vậy tôi chỉ biết ôm mặt khóc, bây giờ tôi bận tối mắt tối mũi công việc nhà rồi còn chăm sóc con nhỏ thì lấy đâu ra thời gian để làm đẹp cho bản thân mình.Thế rồi tôi phát hiện anh có bồ trong một lần lét lút nghe được cuộc trò chuyện của anh và nhân tình trong nhà tắm. Khi đó con tôi vừa tròn 4 tháng, thật sự tôi đau khổ, tiều tụy vô cùng. Tôi không ăn được, không ngủ được, suy nghĩ suốt ngày, mặt mũi sầu thảm nên càng già nua.

Tôi bất chấp tất cả, bắt chồng mình phải chấm dứt với người phụ nữ đó ngay lập tức. Vậy nhưng tôi khuyên nhủ đủ điều mà anh bỏ ngoài tai, thậm chí còn ngang nhiên chê bai vợ, đêm ngày đi với nhân tình. Anh ta cho rằng tôi xập xệ thì không được cấm anh ta đi với bồ. Tôi không chịu nổi sự xúc phạm và phản bội của chồng.

Dù con còn nhỏ nhưng tôi kiên quyết ly hôn, mang con về nhà ngoại khi con chưa tròn 1 tuổi. Cũng may nhà tôi có điều kiện nên mẹ tôi ở nhà hỗ trợ. Quyết thay đổi lại bản thân mình tôi đi làm, mỗi ngày sau giờ tan sở đều đi tập, kết hợp với chế độ ăn, không lâu sau tôi nhanh chóng giảm cân. Tuy chưa về với mức ngày xưa nhưng đã thon gọn đi rất nhiều. Thật sự, lúc ấy tôi vẫn còn tình yêu với chồng, thậm chí còn mong anh hối cải, nhưng cuối cùng chẳng thấy gì, anh ta vẫn chết mê chết mệt cô bồ nhí.

Hơn 5 năm sau, tôi trở thành một bà mẹ đơn thân xinh đẹp, thậm chí có nhiều người theo đuổi. Còn chồng tôi anh ta nhiều lần tìm đến tôi cầu xin tha thứ, van xin vì ngày xưa đã trót dại  nhưng tôi không đồng ý. Chồng tôi sau lần ly hôn thì không được cất nhắc nâng đỡ như trước nữa vì đời tư có vấn đề, nghe nói cô nhân tình ngày xưa cũng bỏ anh chạy theo một gã lắm tiền nhiều của khác.

Chồng đòi ly hôn vì chê sau sinh béo ú xập xệ, cô vợ không thèm níu kéo mà làm 1 việc này suốt 5 năm khiến chồng ân hận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ thấy chồng như vậy tôi hả hê vì cùng vì nhiều lúc nghĩ lại, có lẽ là nhân quả, những gì anh nhận hôm nay chẳng phải chính là những điều anh đã từng làm với tôi hay sao? Đó là bài học thích đáng cho người chồng hèn hạ như anh ta.

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