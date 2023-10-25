Chồng chán vợ sau sinh xấu xí, xập xệ nên có bồ bên ngoài, vợ cao tay áp dụng ‘tuyệt chiêu’ chỉ sau một đêm bên vợ, chồng bỏ luôn cô nhân tình nóng bỏng

Ấy thế nhưng sự thật thì ngược lại, sinh nở xong nhìn vào gương mà Thúy không dám tin đó là mình. Từ một người phụ nữ có vòng eo con kiến nay bụng mỡ bèo nhèo, rồi da rạn trông rất xấu xí. Mấy tháng kiêng cữ vợ chồng, sinh xong muốn chiều chồng mà Thúy không dám vì sợ chồng chê. Đến cô còn chán bản thân mình chứ đừng nói là chồng, đọc nhiều trên mạng thấy rất nhiều ông chồng gái gú vì ám ảnh vợ sau sinh.

Cưới nhau hơn 2 năm thì Thúy mới quyết định sinh em bé, nhiều người nghĩ rằng Thúy khó sinh nở. Ấy thế nhưng sự thật thì Thúy thích trẻ con lắm, nhưng cứ nghĩ cảnh mang bầu chồng lại đi gái là cô lại không chịu nổi. Chẳng thế mà cô "kế hoạch" để chiều chồng cho đã rồi mới sinh em bé, mang bầu rồi như người ta tăng đến 20 kg, nhưng may mắn là Thúy chỉ tăng có chưa đầy 10 cân, chủ yếu tập trung vào thai mà không béo mẹ nên Thúy nghĩ chắc sinh xong mình cũng không xấu xí đi.

Chính vì thế mà Thúy quyết định tranh thủ có bà ngoại lên trông con giúp thì cô đi tập thể dục lấy lại vóc dáng. Có tập tành nên cơ thể cũng khá hơn, thế nhưng lúc gạ chồng hâm nóng tình cảm thì đang hí hửng nhưng vừa chạm tay vào ngực thì Thắng (tên chồng Thúy) rụt tay lại luôn.

- Trời ơi đôi gò bồng đảo cuốn hút ngày xưa đâu chẳng thấy nữa. Sao giờ ngực em xệ như hai quả mướp già thế hả vợ?

- Anh còn chê được à? Là vì em sinh con cho anh chứ sao nữa?

- Thôi..để lần sau nhé. Giờ anh tụt hết cảm xúc rồi..."phần dưới" chẳng còn ham muốn gì nữa cả.

Thấy chồng nói vậy mà Thúy buồn lắm, nhưng dù vậy cô cũng tin rằng chồng mình không ngoại tình. Mấy lần Liên nói bóng gió chuyện gái gú thì Thắng cũng hứa sẽ không ham mấy trò đó nên Thúy an tâm hẳn. Ấy thế mà một lần cầm điện thoại chồng thì Thúy phát hiện ra chồng mình chat chít ngọt ngào còn hẹn đi nhà nghỉ với bồ. Đến lúc đó thì Thúy hiểu ra vì sao chồng chán mình, tất cả là vì anh có bồ trẻ bên ngoài thỏa mãn.

Thấy chồng nhắn tin đòi sống chết muốn ở với bồ mà Thúy phát điên lên, nhưng dù vậy cô vẫn phải kiềm chế cơn giận lại vì nếu làm ầm lên người hưởng lợi không ai khác chính là cô bồ. Thúy vẫn yêu chiều chồng rồi coi như không có gì cả, cô đem tâm sự của mình kể cho mấy chị em trên mạng. Và rồi như vớ được vàng khi mà có người hứa cho Thúy loại cao của người dân tộc giúp chuyện "chăn gối" vợ chồng thêm sung mãn.

Tất nhiên là sau đó Thúy áp dụng luôn, hôm đó tranh thủ con ngủ say thì Thúy bỏ thứ cao đó vào bát canh rồi cho chồng mình ăn. Đến lúc nhìn chồng nóng ran người thì Thúy vội thay bộ váy ngủ quyến rũ. Nhìn vợ như vậy mà Thắng thòm thèm lắm...

- Hôm nay trông em hấp dẫn thật đấy vợ ạ....làm anh không kiềm chế nổi đây này.

- Thì anh muốn làm gì làm đi....em chiều tất đấy.

Chỉ chờ vợ nói câu đó nên Thắng lao vào đè ngửa vợ ra luôn, kết quả là đêm đó hai vợ chồng Thúy làm đến 3 hiệp liên tiếp. Mệt quá Thăng nằm ra giường rồi nhìn vợ.

Ảnh minh họa: Internet

- Đêm nay là đêm tuyệt nhất từ lúc mình kết hôn đấy vợ ạ...còn hơn cả đêm tân hôn luôn. Em có bí quyết gì thế hả vợ?

- Bí quyết gì đâu chứ? Chẳng qua em thay đổi các tư thế chiều anh thôi mà. Cơ mà anh thích thật không?

- Thật mà...giờ anh còn đang lâng lâng đây này.

- Thế từ giờ không dám chê em vừa béo vừa ngực trái mướp nữa chứ hả?

- Anh chừa rồi...đúng là vợ cao thủ thật đấy. Làm anh chỉ muốn từ này về nhà với vợ thôi.

Quả thật thì tối hôm đó Thúy thấy chồng mình nhắn tin chia tay cô bồ để ở nhà cun cút chăm sóc cho vợ con. Đến lúc đó Thúy mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may là có loại cao kỳ diệu đó mà cô mới giữ được chồng. Thế mới nói muốn giữ chồng thì phải giỏi chiều chồng.