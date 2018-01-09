Đàn bà được quyền buồn, được quyền khóc sau ly hôn. Nhưng chỉ khóc một lần đến cạn nước mắt rồi đứng dậy làm lại cuộc đời. Đàn bà khôn ngoan sẽ hiểu rằng, cho dù dùng suốt quãng đời còn lại để khóc và đau đớn thì người duy nhất đau trong chuyện này chỉ là bản thân mình.

Mấy ai sau đổ vỡ, “đường ai nấy đi” với chồng mà lòng không đau. Dù lí trí biết rằng quyết định của mình là đúng nhưng con tim vẫn nhức buốt. Chỉ có người trong cuộc mới thấu nỗi đau đó lớn đến mức nào. Kí vào tờ giấy ly hôn nghĩa là bao nhiêu hi sinh, bao nhiêu cố gắng và cả sự chịu đựng bao năm bỗng chốc tan biến như bọt xà phòng. Tình yêu có thể đã cạn nhưng sự căm hờn và nỗi đau vẫn luôn hiện hữu. Thậm chí nhiều người phụ nữ sau khi ly hôn, vì nỗi đau quá lớn đã biến thành hận thù. Họ quay lưng nói xấu, bêu rếu người chồng cũ. Hả hê chốc lát, nhưng đêm đến sự cô đơn vẫn cứ vây bọc và bao nhiêu người bật khóc, xót xa cho chính cuộc đời mình.

Không dễ dàng để buông bỏ người đàn ông mình từng thương yêu - Ảnh minh họa: Internet Ngày nắm tay chồng bước vào lễ đường bạn đã mơ ước điều gì? Một cuộc sống hạnh phúc, một người chồng tốt đủ vững chãi cho mình dựa vào cả đời. Mong muốn một ngôi nhà rộn vang tiếng cười với những bữa cơm giản dị. Không mong một cuộc sống sang giàu nhưng mong những tháng ngày dù khổ sở vẫn có người cùng mình nắm tay đi qua giông bão. Nhưng hôn nhân đâu phải lúc nào cũng như tiểu thuyết diễm tình. Bước vào hôn nhân, mấy người trọn vẹn? Sống chung với chồng, bao nhiêu người đàn bà phải trào nước mắt vì những điều nghe thấy, nhìn thấy. Đàn bà nào cũng cũng mang ít nhiều những nỗi buồn trong cuộc hôn nhân của mình. Và đau hơn khi người mình yêu thương biến thành kẻ phản bội. Người từng thề thốt yêu thương mình trọn đời lại cầm dao đâm mình khi lên giường cùng kẻ khác.

Suy cho cùng, đàn bà lấy chồng đều mong muốn cuộc đời mình sẽ vui vẻ, an yên. Nếu hôn nhân không làm ta hạnh phúc thì hãy chọn con đường khác để rẽ. Sẽ đau, sẽ khóc, sẽ nhức buốt nhưng ít nhất đàn bà sẽ thanh thản, và vết thương một ngày nào đó sẽ lành. Ly hôn không bao giờ là ngõ cụt trong cuộc đời người đàn bà. Chúng ta vẫn còn một con đường rất dài để đi. Sống với chồng, cuộc đời chìm trong nước mắt. Sau ly hôn, nếu cứ buồn bã, chua xót thì nhìn lại đời mình được mấy ngày vui? Ôm nỗi đau với chồng cũ mà ta quên mất nụ cười thơ trẻ của con, sự lo lắng và quan tâm đến mất ăn mất ngủ của cha mẹ, người thân. Đừng vì một người không tốt mà phụ những người có tâm. Đàn bà từng trải nếm nỗi đau để trân trọng hơn những tháng ngày mình đang có. Đàn bà học cách buông bỏ để lòng mình thanh thản - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà được quyền buồn, được quyền khóc sau ly hôn. Nhưng chỉ khóc một lần đến cạn nước mắt rồi đứng dậy mà làm lại cuộc đời. Đàn bà khôn ngoan sẽ hiểu rằng, cho dù dùng suốt quãng đời còn lại để khóc và đau đớn thì người duy nhất đau trong chuyện này chỉ là bản thân mình. Mình xứng đáng được vui vẻ, xứng đáng được an yên! Nói như triết lí nhà Phật: “Vạn sự tùy duyên”, duyên vợ chồng chỉ đến đó thì thôi. Học cách bỏ buông để làm lòng mình thanh thản. Đàn bà khôn sẽ đánh phấn, và tiêu hết quãng đời còn lại của mình trong vui vẻ. Còn đàn bà dại, hãy cứ khóc một mình!

Đàn ông có tâm, đàn bà sẽ không rơi lệ Người ta bảo, dưới mỗi căn nhà đều có một người đàn bà đang khóc. Khóc cho những vụn vặt, sự vô tâm hờ hững của chính người đàn ông của mình. Có người đàn bà nào mạnh mẽ tới mức sống với “một khúc gỗ” mà có thể an yên?

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