Cách vợ cao tay 'lôi' chồng về sau cơn say nắng chếnh choáng...

Dạo gần đây, tôi vẫn hay nghe bạn bè mình hay nói về chuyện chồng say nắng. Đều là những tâm sự nhiều nước mắt và tủi hổ của ai làm vợ. Có người không làm gì được khi chồng càng say không biết đường về. Có người vừa biết chuyện đã thất vọng và muốn buông bỏ. Nghe rồi tôi lại thấy thương phận phụ nữ, cũng thấy thương mình nhiều hơn. Vì chính tôi cũng từng ở trong tình trạng khổ sở ấy. Chắc may mắn là tôi vững vàng hơn nhiều người vợ khác, tìm được cách kéo chồng về sau một cơn say nắng chếnh choáng…

Vợ chồng tôi lấy nhau cũng cũng ngót nghét 10 năm, có với nhau 2 mặt con. Một trai 8 tuổi, một gái chỉ vừa lên 3. Nhìn chung thì gia đình tôi cũng đủ đầy, cuộc sống vợ chồng những năm qua đều rất yên bình. Tôi và chồng đều mỗi ngày đi làm 8 tiếng, rảnh rỗi cũng chỉ được ngày cuối tuần. Nhưng chồng tôi luôn biết nghĩ cho vợ con, đúng giờ sẽ về nhà, cuối tuần cũng không đi đâu, chỉ trừ dịp đặc biệt. Tôi cũng từng rất hạnh phúc khi lấy được người chồng như anh.