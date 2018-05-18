Khi đàn ông ngoại tình tư tưởng sẽ có những dấu hiệu sau:

Ngoại tình tư tưởng có nghĩa là không có sự quan hệ về thể xác, nhưng nó là nguyên nhân gây rạn nứt hạnh phúc gia đình và ảnh hưởng xấu về đời sống vợ chồng. Do đó, các chị em cần phải tinh ý phát hiện ra các dấu hiệu ngoại tình tư tương của chồng để có biện pháp xử lý phù hợp.

- Hay so sánh “người tình trong tư tưởng” với vợ mình, nhất là cuộc sống sinh hoạt giữa 2 vợ chồng. Thông thường sẽ khen hoặc đề cao người thứ ba.

- Thường xuyên trao đổi và nói chuyện với 1 người khác giới. Về nhà thường tư tưởng và chỉ muốn dành nhiều thời gian để nói chuyện với người kia qua điện thoại, tin nhắn và chát online. Thông thường sẽ nói chuyện rất thân mật, vượt quá mức độ tình bạn.

- Khi đàn ông ngoại tình tư tưởng thường sẽ hay tâm sự, kể chuyện gia đình, cá nhân với người tình tư tưởng. Thông thường nói theo mạch cảm xúc vì thế đôi khi chồng bạn không nhận ra điều này.

- Phần lớn, một khi ngoại tình tư tưởng đàn ông thường tìm cách ra ngoài để có không gian riêng nói chuyện với người khác. Sẽ giật mình khi vợ hoặc người khác bắt gặp.

- Anh ấy sẽ cáu gắt khi bạn đụng vào các thiết bị cá nhân như điện thoại, máy tính… vì anh ấy có bí mật cần giấu diếm.

- Ra ngoài vào những khung giờ bất thường. Thường xuyên thay đổi lịch trình làm việc một các bất thường, có thể làm việc lâu hơn và về trễ. Thời gian dành cho vợ con ngày càng ít đi, không còn lãng mạn, thay vào đó là lãnh đạm và khá thờ ơ.

Anh ấy cũng không quan tâm đến gia đình như trước. Ảnh internet

Tuy nhiên, vì ngoại tình tư tưởng khác hoàn toàn với việc ngoại tình thật. Ngoại tình tư tưởng có thể chỉ xuất phát từ một phía và không có sự đáp lại từ người kia. Vì thế, chỉ cần khéo léo một chút là bạn có thể lấy lại tình cảm để chồng toàn tâm toàn ý về với gia đình.

Làm gì khi chồng ngoại tình tư tưởng?

Phải làm gì khi chồng ngoại tình tư tưởng là câu hỏi mà người vợ nào cũng muốn biết. Sau đây là một vài gợi ý cho các chị em:

- Hãy cố gắng để chồng không được gặp người tình tư tưởng một thời gian, để đầu óc của anh ấy thư giãn và có suy nghĩ đúng đắn về tư tưởng của mình.

- Nhẹ nhàng tâm sự với chồng để tìm cách giải quyết. Điều này sẽ rất tốt cho mối quan hệ của hai bạn, vừa giúp bạn thể hiện được sự quan tâm, vừa có thể giúp đôi bạn hiểu nhau hơn.

Hãy tâm sự với anh ấy để chia sẻ, vợ chồng có thể gần nhau hơn. Ảnh internet

- Thay đổi bản thân để chồng bạn muốn khám phá, giúp cho hạnh phúc gia đình bền vững hơn. Bởi sau nhiều năm chung sống, đa số các ông chồng đều có xu hướng muốn sở hữu và chinh phục “đồ lạ”. Vì thế, các bà vợ đừng bao giờ khiến mình già nua và nhàm chán trong mắt các ông chồng nhé!

- Hãy dành thời gian để quan tâm đến chồng. Hãy tổ chức 1 chuyến du lịch hoặc liên hoan gia đình để các thành viên có thể gần gũi nhau. Như vậy anh ấy sẽ cảm nhận được sự ấm áp và quan trọng của gia đình. Đây cũng cách giúp chồng bạn có thể xa cách với người tình trong mơ.

- Đừng bao giờ coi thường người tình tư tưởng của chồng. Hãy tìm hiểu kỹ đối thủ đồng thời tham khảo ý kiến của chuyên gia để được tư vấn cụ thể về hướng giải quyết phù hợp với trường hợp của gia đình bạn.