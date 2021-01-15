3 'tuyệt chiêu' giúp bạn thoát cảnh vợ chồng lục đục chuyện biếu quà Tết cho gia đình hai bên

Tâm sự gia đình 15/01/2021 15:37

Biếu quà Tết bên ngoại, bên nội sao cho hợp lý là câu chuyện muôn thuở mà gia đình nào cũng gặp.

“Năm nào tôi và chồng cũng cãi nhau nảy lửa vì chuyện biếu quà Tết hai bên nội - ngoại. Anh lúc nào cũng muốn mua quà đắt tiền cho bố mẹ mình, trong khi quà cho bố mẹ vợ cực kỳ qua loa. Thậm chí dù kinh tế eo hẹp, anh vẫn nhất quyết chọn quà đắt tiền để không mất mặt với họ hàng”.

Câu chuyện mà chị Phương Anh (30 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) vừa chia sẻ dường như không phải của riêng gia đình nào. Từ lâu, việc biếu quà Tết cho gia đình nội - ngoại vẫn luôn là một vấn đề nan giải khiến nhiều vợ chồng lục đục, tranh cãi gay gắt, thậm chí giận nhau vì ai cũng muốn mua quà đắt tiền hơn cho nhà mình. Dưới đây là một số gợi ý cách chọn quà biếu Tết cho các cặp vợ chồng áp dụng ngay trong mùa Tết này.

1. Không phân biệt nhà mình - nhà người

Đã là người một nhà, thì gia đình vợ hay gia đình chồng cũng đều như nhau. Đừng coi trọng gia đình mình mà xem nhẹ gia đình của đối phương. Mua quà biếu Tết cũng vậy, không nên có sự phân biệt, tính toán, chỉ mua những thứ tốt hơn cho nhà mình. Điều này không những làm nảy sinh mâu thuẫn vợ chồng, mà còn khiến gia đình hai bên mất lòng và kém vui hơn khi nhận quà.

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Tranh cãi chuyện biếu quà Tết chỉ vì phân biệt hai bên gia đình - Ảnh minh họa: Internet

2. Nên có sự thống nhất giữa hai vợ chồng

Mâu thuẫn sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu như có sự thống nhất, đồng tình của cả hai vợ chồng. Do đó, trước khi tự quyết định mua món quà gì cho gia đình, bạn có thể hỏi ý kiến của vợ/chồng mình trước. Đây là một cách thể hiện sự tôn trọng của bạn dành cho "bạn cùng giường". Hơn nữa, nếu cả hai vợ chồng cùng thống nhất với nhau để mua quà biếu bố mẹ hai bên, bạn cũng dễ dàng lựa chọn được những món quà phù hợp nhất.

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Vợ chồng thống nhất để tránh cãi vã chuyện biếu quà Tết - Ảnh minh họa: Internet

3. Nên chọn quà thiết thực cho hai bên gia đình

Tiền mua quà biếu Tết cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến lục đục vợ chồng. Nếu khả năng tài chính không cho phép để mua những món quà đắt tiền, thì những món quà thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh là lựa chọn hợp lý nhất. Hãy để ý xem gia đình hai bên đang cần những thứ gì, trong khả năng của mình, hãy mua và biếu món quà ấy trong dịp Tết. Làm như vậy không chỉ tiết kiệm cho hai vợ chồng mà còn giúp gia đình hai bên cảm thấy vui vẻ vì nhận được sự quan tâm chu đáo của các con mình.

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Sự quan tâm là món quà ý nghĩa nhất cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Biếu quà Tết cho bố mẹ hai bên gia đình là chuyện quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý nghĩa, là tấm lòng con cái hiếu thảo gửi đến người lớn tuổi. Đừng để chuyện tranh cãi của vợ chồng khi biếu quà Tết làm mất đi ý nghĩa, niềm vui sum vầy đầu năm mới!

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