Vợ đến ngày đèn đỏ, chồng nín nhịn đi ngủ thì nửa đêm 'khóc thét' vì thấy 'chỗ ấy' man mát

Tâm sự Eva 08/06/2023 11:35

Ngặt một nỗi vợ anh không chỉ sờ bình thường mà còn có ý định nghịch ngợm hơn. Trong lúc vợ cứ khiến anh không thể nào chịu đựng nổi thì vợ lại cười nắc nẻ như bắt được vàng.

Anh với chị mới kết hôn được có hai tuần nay thôi. Đó cũng chính là lý do khiến cho anh lúc nào cũng muốn được gần gũi với vợ mình. Anh ham hố lắm chứ, chuyện với vợ ai mà không ham cho được huống gì anh mới với vợ mới về chung 1 nhà.

Chuyện hài hước cũng từ đấy mà ra. Hôm đó khi mà anh đang thiu thiu ngủ thì nhận ra rằng mình vô cùng thèm vợ, đã 3 ngày hôm nay rồi anh không được vợ cho gần gũi rồi. Cũng vì thế nên khi mà anh nhìn vợ ngủ say anh càng ham hơn bao giờ hết.

Đêm đó anh chỉ biết khóc ròng khi hay tin vợ mình vẫn vào ngày đèn đỏ. Nhưng rồi khi vừa mới thiu thiu ngủ thì anh bị tỉnh giấc khi có cái gì đó khiến chỗ ấy của anh man mát. Anh giật mình tỉnh dậy thì tá hỏa thấy vợ cởi quần mình ra. Anh nhìn vợ chăm chú:

- Em làm gì đấy, sao còn không ngủ đi?

Vợ đến ngày đèn đỏ, chồng nín nhịn đi ngủ thì nửa đêm 'khóc thét' vì thấy 'chỗ ấy' man mát - Ảnh 1
Cô vợ nghịch ngợm khiến anh không thể nào ngủ nổi - Ảnh minh họa: Internet

- Em muốn sờ 1 chút ý mà. – anh tròn mắt từ chối:

- Không được đâu, em làm thế sao mà anh ngủ được?

- Kệ anh chứ, em ngủ được là được rồi.

- Anh nói không là không mà, không được đâu.

- Nhưng mà em thích như thế, anh không thương em nữa chứ gì?

- Không phải như vậy, lại nghĩ linh ta linh tinh rồi đấy nhé. Em đừng có như thế nữa.

- Thế có cho em sờ của anh không?

- Có – anh mếu máo đồng ý chứ giờ biết làm sao.

Ngặt một nỗi vợ anh không chỉ sờ bình thường mà còn có ý định nghịch ngợm hơn. Trong cái lúc vợ cứ khiến anh không thể nào chịu đựng nổi thì vợ lại cười nắc nẻ như bắt được vàng. Điên người lắm anh đè lên vợ rồi tuyên bố luôn:

- Đấy nhé, tại vợ anh bị mất ngủ. Giờ thì mặc kệ đèn đỏ anh vẫn cứ đòi.

- Em có bảo em còn đèn đỏ đâu?

- Thế sao, sao hôm qua lại bảo có.

- Vợ để xem chồng chịu được bao lâu thôi. Ai ngờ mới được 3 ngày đã không chịu nổi rồi.

- Tại vợ của chồng quá hấp dẫn thôi.

- Nịnh nọt.

- Không tin chồng à, chồng nói thật mà. Điện nước đầy đủ như vợ ai mà không ham cho được chứ.

- Thôi đi, có mà...

Vợ đến ngày đèn đỏ, chồng nín nhịn đi ngủ thì nửa đêm 'khóc thét' vì thấy 'chỗ ấy' man mát - Ảnh 2
Hôm đó, 2 người đã có một đêm vô cùng ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

- Chồng không thôi đấy, đêm nay vợ chết với chồng chồng sẽ hành vợ tới bến luôn.

- Được mấy hiệp mà chồng mạnh bạo thế?

- Vợ muốn mấy hiệp chồng chiều bằng đó.

Đêm đó anh tiến tới và có với vợ 1 đêm vô cùng ngọt ngào. Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc, giật bắn khi thứ đó dính đầy chân mình thì hét toáng. Vợ anh cũng hoảng hốt hóa ra đêm qua mới chính thức ngày vợ đèn đỏ thật.

Thôi sáng tỉnh dậy hai vợ chồng nhìn nhau đi vào phòng tắm rồi ra dọn ga giường và chăn đi giặt nhanh chứ không mẹ chồng mà qua nhìn thấy chắc ngại chết mất...

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