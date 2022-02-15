Trốn người yêu đi đám cưới người yêu cũ giờ thành F0, cô gái "sôi máu" hơn khi anh chàng thú nhận điều này

Tâm sự Eva 15/02/2022 13:32

Giờ không biết nên thương vì bị bệnh hay nên giận nữa mọi người, lại còn sĩ diện phong bì 1 triệu xong về ăn ngay quả Covid, nghĩ mà thấy buồn…

Mình và bạn trai yêu nhau được 2 năm, cách 2 hôm, là sáng thứ 7 tuần vừa rồi ấy, tự dưng:

- Em ơi nay anh về quê đám cưới bạn nhớ.

- Bạn nào thế?

- Bạn cấp 3 thôi, xong anh lên luôn.

- Anh đi đứng, tiếp xúc ít thôi kẻo Covid đấy.

- Ôi dào, lo gì.

Rồi đám cưới xong lên thôi, nghỉ thứ 7, chủ nhật đến sáng nay thì:

- Em ơi, anh F0 rồi!

- Sao F0?

- Đi đám cưới xong ngồi cùng mâm với thằng bạn, nó F0, nó lây từ anh trai nó, nó cũng ko biết, giờ thành ra cả nó, cả anh đều F0.

Trốn người yêu đi đám cưới người yêu cũ giờ thành F0, cô gái 'sôi máu' hơn khi anh chàng thú nhận điều này - Ảnh 1

Ảnh minh họa

- May mà chưa gặp anh ko có khi giờ em cũng lây rồi.

- Ừ, thôi biết thế, may anh cũng đi tiêm đủ mũi rồi nên triệu chứng cũng nhẹ, người ta bảo tự cách ly được, nếu nặng thì mới cần báo.

- Vâng, thôi anh giữ gìn sức khỏe.

Thật ra đến đấy thì mình cũng ko trách đâu, nhưng thế nào có 1 chị lại nói với mình:

- T. F0 à em?

- Vâng chị.

- Cười, nó về đám cưới người yêu cũ xong thành F0, chị đã bảo dở hơi, chia tay 3, 4 năm rồi mà người yêu cũ mời về đám cưới cũng đi, lại còn phong bì 1 triệu, khoe chị cơ, cái gì mà để phong bì nhiều để cảm ơn giúp nó trưởng thành hơn.

- Ủa sao em thấy bảo đi đám cưới bạn cấp 3 chị?

- Thì người yêu cũ nó với nó là bạn cấp 3 còn gì em? Ô em ko biết à?

Giờ không biết nên thương vì bị bệnh hay nên giận nữa mọi người, lại còn sĩ diện phong bì 1 triệu xong về ăn ngay quả Covid, nghĩ mà thấy buồn…

Phát hiện vợ "lừa dối" suốt 7 năm yêu đương, anh chàng lu loa kể tội, dân mạng lại 'quay xe' chúc mừng không ngớt

Phát hiện vợ "lừa dối" suốt 7 năm yêu đương, anh chàng lu loa kể tội, dân mạng lại 'quay xe' chúc mừng không ngớt

Hiện tại mình rất shock, mình cảm thấy bị lừa dối, mình tổn thương vô cùng, hi vọng các anh em hãy tỉnh táo lên, đừng như mình...

Xem thêm
Từ khóa:   Chuyện tình tôi kể tâm sư eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai