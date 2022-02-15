Bị gia đình bắt lấy chồng, gái ế "tung chiêu độc" khiến đối phương "chạy mất dép" - nước đi cao tay không ai ngờ tới

Tâm sự 15/02/2022 05:37

Mình nghe thấy vì mình cũng hóng ngay đó, kiểu bố mình shock, chưa kịp hỏi tiếp thì anh kia đi mất rồi! Xong bố mình tức tốc lên gõ cửa phòng chị hỏi cho ra nhẽ thì...

Chị gái mình, năm nay 29, tuổi này người ta con bồng con bế, hàng xóm tầm 25-26 cũng lập gia đình hết rồi mà chừa ra bà chị mình, 29 tuổi vẫn lông bông, công việc ổn, thu nhập 50-60 triệu đồng/1 tháng, nhà cửa, xe cộ cũng có, bố mẹ cho 1 phần, 1 phần cũng tự góp thêm vào mua (bố mẹ không cho hết vì muốn con cái có tính tự lập)…

Nói chung là công việc ổn, cũng xinh xắn, thế nào chưa có người yêu cũng chưa lấy chồng và cũng chưa có ý định. Lúc nào tư tưởng cũng là “Chơi đã!

Bị gia đình bắt lấy chồng, gái ế 'tung chiêu độc' khiến đối phương 'chạy mất dép' - nước đi cao tay không ai ngờ tới - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Nay ăn cơm, tự dưng chị nói:

- Tí có ai đến hỏi thì bố mẹ bảo con không có nhà nhé, hỏi có việc gì thôi!

- Ừ, ai thế?

- Bố mẹ không cần quan tâm đâu.

Đúng thật, khoảng nửa tiếng sau, có 1 anh bấm chuông tìm rồi hỏi:

- Cháu chào chú ạ, chú cho cháu hởi Tra** có nhà không ạ?

- Tra** nó không có nhà đâu, có việc gì vậy cháu?

- À chú gửi lời với Tra** cho cháu là cháu có vợ với con rồi, xin lỗi Tra** cháu không đáp lại được tình cảm của cô ấy. Cháu cảm ơn ạ!

Mình nghe thấy vì mình cũng hóng ngay đó, kiểu bố mình shock, chưa kịp hỏi tiếp thì anh kia đi mất rồi! Xong bố mình tức tốc lên gõ cửa phòng chị hỏi cho ra nhẽ thì:

- Đấy, con thích người ta mà người ta có thích con đâu. Bố mẹ lại cứ bắt con có người yêu, lấy chồng…buồn lắm.

Từ lúc ấy đến giờ, thay vì việc khuyên chị lấy chồng sinh con thì bố mẹ thay đổi sang việc “Thôi con từ từ yêu cũng được, chứ người ta như vậy rồi đừng vội, lại phá nhà người ta ra” chị mình “Bố mẹ cứ để con tự quyết định”.

Xong bố mẹ ra khỏi phòng, mình nhìn chị, chị nói:

- Mày thấy chị đi nước đi này được không, đỡ phải nhắc nhở, đỡ phải giục, đau đầu, sau này bố mẹ mà thấy ai hỏi chuyện cưới xin các thứ y như rằng sẽ lờ đi cho mà coi.

Rồi bà cứ nằm cười, chả hiểu sao ấy.

Nguồn: MXH

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Từ khóa:   gái ế Chuyện con gái chuyện gia đình

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