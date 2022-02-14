Chạy xe 60km tặng hoa cho người yêu ngày Lễ tình nhân và cái kết... "cười ra nước mắt" của anh chàng mê ngôn tình

Tâm sự 14/02/2022 18:09

Không hiểu như nào nữa, 2 đứa giờ đang giận nhau mọi người ạ.

Em với  em ở quê, cách nhau 60km, 14/2 là ngày Lễ tình nhân, người yêu em thì chưa có lịch học cụ thể nên lên sau, em 14/2 phải bắt đầu học rồi nên hôm nay tranh thủ tí, cũng muốn gặp người yêu 1 chút nên mua bó hoa to, mang từ quê em sang quê người yêu. Đến nơi:

- Em ơi, anh đang ở trước cửa nhà này, xuống đi!

- Giờ ở trước cửa nhà em làm gì?

- Thì anh có món quà đặc biệt tặng cho em thôi.

- Thật?

Xong người yêu em ngó qua cửa sổ, liền phi xuống, câu đầu tiên chúng em gặp nhau là:

- Anh đi từ đâu tới nhà em?

- Anh đi từ nhà anh?

- Cách 60km

- Ừa.

- Để?

- Tặng em hoa ngày 14/2.

Em cứ nghĩ kiểu người yêu sẽ xúc động, khóc lóc, ôm ấp, trời thì rét đc ôm thì thích nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi vì…

Chạy xe 60km tặng hoa cho người yêu ngày Lễ tình nhân và cái kết... 'cười ra nước mắt' của anh chàng mê ngôn tình - Ảnh 1

Ảnh minh họa

- Điên à hay gì?

- Sao điên?

- Mua bó hoa, valentine mang 60km đến đây chỉ để tặng? Không điên thì là gì?

- Sao điên, ơ kìa?

- Thứ nhất nhé, sao không cầm tiền rồi đi 60km, đến đây rồi hẵng mua hoa, hay hoa hồng chỉ có ở quê anh thôi, anh xem bó hoa có ra cái gì nữa không, đi 60km hỏng hết rồi. Thứ 2, sao lại tự dưng thích vất vả à? Thứ 3, lần sau như này thì em trả lời luôn cho anh là em không thích hoa nhé, sau như này bó hoa bao tiền cứ chuyển khoản cho nhanh, không phải vượt 60km rồi làm trò này. Lớn rồi chứ còn bé gì nữa đâu, đọc tiểu thuyết, ngôn tình nhiều bị... à? Thôi anh về đi, em không nhận bó hoa này đâu?

- Anh đi 60km rồi vẫn không nhận.

- Em không có tâm trạng, giờ nhận thấy khó chịu! Về đi, em lên nhà đây.

- Kìa.

- KÌA CÁI GÌ, ĐÃ BẢO VỀ LÀ VỀ ĐI, ĐỪNG NHIỀU LỜI.

Và rồi người yêu em lên nhà 1 mạch, không nhận hoa, để em đứng đấy, vì lạnh quá nên em đứng được 1 chút rồi đi về thôi…

Nhưng em không nghĩ sẽ có 1 cái kết như vậy… người yêu em phũ quá, có phải làm như vậy để cho em chừa không?

Từ khóa:   chuyện tình yêu lễ tình nhân ngày 14/2

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 53 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Bí mật bên trong phòng tắm và phản ứng ngơ ngác của người chồng

Bí mật bên trong phòng tắm và phản ứng ngơ ngác của người chồng

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận