Chạy xe 60km tặng hoa cho người yêu ngày Lễ tình nhân và cái kết... "cười ra nước mắt" của anh chàng mê ngôn tình

Không hiểu như nào nữa, 2 đứa giờ đang giận nhau mọi người ạ.

Em với em ở quê, cách nhau 60km, 14/2 là ngày Lễ tình nhân, người yêu em thì chưa có lịch học cụ thể nên lên sau, em 14/2 phải bắt đầu học rồi nên hôm nay tranh thủ tí, cũng muốn gặp người yêu 1 chút nên mua bó hoa to, mang từ quê em sang quê người yêu. Đến nơi:

- Em ơi, anh đang ở trước cửa nhà này, xuống đi!

- Giờ ở trước cửa nhà em làm gì?

- Thì anh có món quà đặc biệt tặng cho em thôi.

- Thật?

Xong người yêu em ngó qua cửa sổ, liền phi xuống, câu đầu tiên chúng em gặp nhau là:

- Anh đi từ đâu tới nhà em?

- Anh đi từ nhà anh?

- Cách 60km

- Ừa.

- Để?

- Tặng em hoa ngày 14/2.

Em cứ nghĩ kiểu người yêu sẽ xúc động, khóc lóc, ôm ấp, trời thì rét đc ôm thì thích nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi vì…

Ảnh minh họa

- Điên à hay gì?

- Sao điên?

- Mua bó hoa, valentine mang 60km đến đây chỉ để tặng? Không điên thì là gì?

- Sao điên, ơ kìa?

- Thứ nhất nhé, sao không cầm tiền rồi đi 60km, đến đây rồi hẵng mua hoa, hay hoa hồng chỉ có ở quê anh thôi, anh xem bó hoa có ra cái gì nữa không, đi 60km hỏng hết rồi. Thứ 2, sao lại tự dưng thích vất vả à? Thứ 3, lần sau như này thì em trả lời luôn cho anh là em không thích hoa nhé, sau như này bó hoa bao tiền cứ chuyển khoản cho nhanh, không phải vượt 60km rồi làm trò này. Lớn rồi chứ còn bé gì nữa đâu, đọc tiểu thuyết, ngôn tình nhiều bị... à? Thôi anh về đi, em không nhận bó hoa này đâu?

- Anh đi 60km rồi vẫn không nhận.

- Em không có tâm trạng, giờ nhận thấy khó chịu! Về đi, em lên nhà đây.

- Kìa.

- KÌA CÁI GÌ, ĐÃ BẢO VỀ LÀ VỀ ĐI, ĐỪNG NHIỀU LỜI.

Và rồi người yêu em lên nhà 1 mạch, không nhận hoa, để em đứng đấy, vì lạnh quá nên em đứng được 1 chút rồi đi về thôi…

Nhưng em không nghĩ sẽ có 1 cái kết như vậy… người yêu em phũ quá, có phải làm như vậy để cho em chừa không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-xe-60km-tang-hoa-cho-nguoi-yeu-ngay-le-tinh-nhan-va-cai-ket-cuoi-ra-nuoc-mat-cua-anh-chang-me-ngon-tinh-450062.html