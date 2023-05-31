Thấy vợ thường nhắn tin với ai đó, tôi lén kiểm tra danh tính kẻ thứ 3 và bàng hoàng với thứ thấy được trong điện thoại

Tâm sự Eva 31/05/2023 05:22

Khi phát hiện ra bí mật ghê tởm mà vợ mình che giấu suốt 5 năm này, anh A cảm thấy rất sốc.

Cụ thể, trên một trang báo mạng đã xuất hiện câu chuyện của một người đàn ông nói rằng anh ta không thể ly hôn vợ dù biết vợ ngoại tình.

Tác giả của câu chuyện là anh A, anh đang sinh sống tại Trung Quốc. Câu chuyện được anh A kể lại bắt đầu bằng việc anh phát hiện vợ mình đã ngoại tình với bạn thân của anh trong suốt 5 năm trời.

Thấy vợ thường nhắn tin với ai đó, tôi lén kiểm tra danh tính kẻ thứ 3 và bàng hoàng với thứ thấy được trong điện thoại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Anh A đã kể lại chuyện tình của mình. Anh gặp vợ mình khi đang làm việc trong một nhà máy. Anh A đã yêu vợ mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, vợ anh A có ngoại hình xinh đẹp và tính cách vô cùng vui vẻ.

Sau khi kết hôn, nhờ lối sống tiết kiệm mà cả hai đã tậu được nhà đẹp và mua xe sang. Anh A cũng đầu tư rất nhiều vào việc học của con trai, cuộc sống của họ rất sung túc khiến nhiều người phải đỏ mắt ghen tị.

Thấy vợ thường nhắn tin với ai đó, tôi lén kiểm tra danh tính kẻ thứ 3 và bàng hoàng với thứ thấy được trong điện thoại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh A lúc nào cũng cho rằng niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng đời không như là mơ sự vui vẻ ấy không kéo dài được lâu. Biến cố đã ập đến phá tan sự hạnh phúc của gia đình anh A. Vấn đề là nằm ở một đồng nghiệp nam thân thiết với gia đình họ. Anh A đã cực kỳ sốc khi phát hiện vợ mình đang ngoại tình với đồng nghiệp nam đấy trong suốt 5 năm trời mà anh lại chẳng hay biết gì.

Vợ anh A đã sống như một người phụ nữ 2 mặt trong suốt thời gian qua, ở bên ngoài thì cô ân ái ngoại tình với đồng nghiệp nam, còn khi về nhà thì cô trở về làm một người phụ nữ hoàn hảo yêu chồng con hết mực, đảm đương tất cả việc nhà.

Thấy vợ thường nhắn tin với ai đó, tôi lén kiểm tra danh tính kẻ thứ 3 và bàng hoàng với thứ thấy được trong điện thoại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi phát hiện ra bí mật ghê tởm mà vợ mình che giấu suốt 5 năm này, anh A cảm thấy rất sốc. Anh không ngờ rằng người vợ anh luôn yêu lại phản bội mình, nhưng anh nói rằng anh sẽ không ly hôn.

Anh A nói ra 2 lý do khiến mình không thể ly hôn được đó là vợ anh là một người mẹ rất tốt với con cái, và khi ở nhà cô ấy là một người vợ hoàn hảo đảm đương mọi việc nhà.

Anh A tâm sự: "Tôi không muốn thấy họ được hạnh phúc, vì thế nếu tôi ly hôn thì sẽ chỉ có mình tôi đau khổ.“

Ngay khi câu chuyện được đăng tải, hầu hết cư dân mạng đều đặt ra nghi vấn là:

"Cuộc sống hôn nhân không còn tình yêu mà chỉ còn lại lớp vỏ bọc bên ngoài thì có thực sự còn quan trọng hay không?"

Đồng thời, mọi người đều khuyên anh A cần suy nghĩ nghiêm túc hơn về mối quan hệ sau này của hai vợ chồng.

Nửa đêm tỉnh dậy, nghe tiếng chồng vọng ra trong phòng chị dâu, tôi mở cửa xem và chết sững trước hành động anh đang làm

Nửa đêm tỉnh dậy, nghe tiếng chồng vọng ra trong phòng chị dâu, tôi mở cửa xem và chết sững trước hành động anh đang làm

Đi dọc hàng lang, em nghe tiếng của chồng vọng ra từ phòng của chị dâu. Em đi tới cửa phòng của chị dâu thì nhìn thấy một cảnh bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân góc tình yêu góc hôn nhân góc tâm sự vợ phản bội chồng bắt gian

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 3 giờ 24 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo