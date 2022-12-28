Sau lễ cưới mẹ chồng kéo tôi vào phòng "lột sạch" hết số vàng đeo trên người, rồi bí mật của bà được hé lộ khiến tôi sốc nặng, đầu óc rối bời

Tâm sự Eva 28/12/2022 22:42

Những lời mẹ chồng nói khiến tôi á khẩu không còn biết nói gì. Suốt buổi đám cưới hôm đó, đầu óc tôi vô cùng mơ hồ, miệng cười nhưng trong lòng lại chua xót.

Tôi và anh làm cùng công ty. Anh làm phòng kinh doanh, còn tôi làm bên truyền thông. Cả hai hợp tính hợp nết, quen nhau được hơn 3 năm. Ngày về ra mắt gia đình anh để hai bên tính chuyện trăm năm, tôi cảm thấy mẹ chồng là người khá phóng khoáng. Bà hứa với gia đình tôi sau này không ép tôi phải làm dâu mà sẽ cho vợ chồng tôi ra sống riêng.

Nghe vậy, tôi vui như mở cờ trong bụng và càng có ấn tượng tốt hơn về mẹ chồng tương lai của mình. Tôi nghĩ sau này chẳng có chuyện mẹ chồng nàng dâu éo le như mọi người thường nghĩ. Mà thay vào đó tôi sẽ được mẹ chồng yêu thương, tôn trọng.

Sau lễ cưới mẹ chồng kéo tôi vào phòng 'lột sạch' hết số vàng đeo trên người, rồi bí mật của bà được hé lộ khiến tôi sốc nặng, đầu óc rối bời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong buổi gặp mặt gia đình, chúng tôi nói không thích rườm rà nên muốn tổ chức đám cưới nhỏ, mời vài người bạn thân thích và gia đình đôi bên. Nghe thế, mẹ anh liền đổi sắc mặt. Bà nói nhà chỉ có mình anh là con trai nên không thể làm đơn giản. Phải làm thật lớn mời hết những người dưới quê để cho nở mày nở mặt với bà con hàng xóm.

Tôi cảm thấy những lời mẹ chồng nói cũng có lý nên không dám cãi. Vậy là đám cưới của chúng tôi diễn ra với hơn 50 mâm cỗ. Bạn bè, họ hàng bên nhà chồng tôi đã chiếm hơn một nửa. Bên tôi vỏn vẹn vài bàn chỉ là người thân thích.

Khi làm lễ, mẹ chồng đặt hết số vòng vàng lên bàn và dõng dạc tuyên bố cho tôi 20 cây vàng để làm ăn. Nhìn số vàng bà bày ra trước mặt, tôi vô cùng bất ngờ. Bố mẹ tôi cũng mừng vì con gái được gả cho gia đình giàu có, có mẹ chồng tử tế. Nhưng nào ngờ số vàng đeo trên cổ tôi chưa kịp nóng đã bị mẹ chồng kéo vào trong phòng và lột sạch sẽ.

Sau lễ cưới mẹ chồng kéo tôi vào phòng 'lột sạch' hết số vàng đeo trên người, rồi bí mật của bà được hé lộ khiến tôi sốc nặng, đầu óc rối bời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi làm lễ xong, mẹ chồng kéo tôi vào phòng và nói:

- Con cho mẹ xin lại số vàng mới cho nha.

Tôi bàng hoàng, cảm thấy vô cùng khó hiểu nên hỏi ngược lại:

- Không phải số vàng này là mẹ cho vợ chồng con sao?

Mẹ chồng tôi bỗng thay đổi sắc mặt:

- Thật ra số vàng này mẹ mượn người ta, chứ không phải của mẹ. Mẹ bảo với người ta là làm đám cưới xong thì sẽ mang trả lại ngay.

Những lời mẹ chồng nói khiến tôi á khẩu không còn biết nói gì. Suốt buổi đám cưới hôm đó, đầu óc tôi vô cùng mơ hồ, miệng cười nhưng trong lòng lại chua xót. Hóa ra mẹ chồng chỉ là người thích khoe khoang. Bà luôn tỏ ra bản thân tốt, hoàn hảo trong mắt người khác nhưng sau lưng lại không phải vậy.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi tự an ủi bản thân rằng những thứ đó không là của mình, có nhận cũng không thể yên lòng được. Không lâu sau đó, mẹ chồng lại tuyên bố với vợ chồng tôi rằng không có chuyện ở riêng, tôi phải làm dâu phụng dưỡng cha mẹ chồng chứ không được đi đâu hết. Bà còn ra lệnh cho tôi phải bỏ công việc vì bổn phận của người vợ là nội trợ, bếp núc, chăm sóc gia đình. Tôi không ngờ mẹ chồng tôi lại ẩn giấu bộ mặt xấu xa thế này đằng sau lớp vỏ ngoài tốt đẹp đó. 

Bao ấn tượng tốt của tôi về bà bỗng dưng mất sạch. Sau khi biết bí mật của mẹ chồng, không biết sau này tôi phải đối mặt với bà như thế nào đây.

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Từ khóa:   Tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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