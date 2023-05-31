Ngày nào cũng nghe tiếng rên rỉ phát ra từ nhà chị hàng xóm, đến một hôm tôi bắt gặp chồng đang lén lút đi vào nhà ả ta và sững sờ với cảnh tượng kinh hoàng sau đó

Tâm sự Eva 31/05/2023 05:09

Tôi chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mở cửa ra nhìn ngó thời tiết và bắt gặp chồng đang lách mình vào khe cửa mở nhỏ của cô hàng xóm.

Tôi lấy Hùng tức chồng tôi đã 3 năm chúng tôi có 1 con hơn 1 tuổi, cuộc sống không khá giả nên hai vợ chồng vẫn đi làm rồi thuê nhà ở trọ. Với tôi chuyện đó chả có gì chỉ cần hai đứa yêu thương cùng nhau vượt qua gian khó là được.

Anh làm nhà nước công việc ổn định mức lương không cao nhưng còn thời gian làm thêm ở ngoài thế nên thu nhập khá ổn, tôi làm tư nhân thời gian không gò bó nên vẫn chăm được con lo được việc nhà với số tiền lương không gọi là thấp thế nên cuộc sống không có gì quá chật vật.

Ngày nào cũng nghe tiếng rên rỉ phát ra từ nhà chị hàng xóm, đến một hôm tôi bắt gặp chồng đang lén lút đi vào nhà ả ta và sững sờ với cảnh tượng kinh hoàng sau đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi hai đứa bàn tính gom lại sau này có điều kiện thì sẽ mua chung cư giá bình dân, để tiện cho gia đình sinh hoạt hơn nữa còn con cái. Bàn tính là thế, nhưng mãi chẳng thực hiện được nhưng tôi cũng chưa bao giờ chê trách chồng 1 câu luôn an ủi động viên anh cùng cố gắng.

Tình cảm hai vợ chồng khá êm đềm, chẳng có gì sóng gió nhưng cũng không quá mặn nồng với tôi vậy là đủ vì tính cách anh vốn vậy và tôi cũng đã quen, sáng nào anh cũng đều đặn dậy tập thể dục sau đó sẽ về gọi tôi và các con dậy cùng chuẩn bị bữa sáng rồi ăn và đi làm.

Ngày nào cũng nghe tiếng rên rỉ phát ra từ nhà chị hàng xóm, đến một hôm tôi bắt gặp chồng đang lén lút đi vào nhà ả ta và sững sờ với cảnh tượng kinh hoàng sau đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thiết nghĩ rèn luyện thân thể tốt nhưng vốn lười nên tôi chẳng bao giờ đi cùng để ở nhà ngủ, nhưng giận nhất là hàng xóm hôm nào cũng 5h kém đã hì hục làm chuyện đó mà chẳng giữ ý tứ gì, phòng lại đi ở trọ nhà này làm gì nhà kia biết hết.

Bao lần tôi định góp ý nhưng rồi lại thôi, cho đến hôm đó, khi chồng đã đi thể dục đều đặn như mọi ngày tôi vì đêm hôm trước ăn canh cải nên phải dậy đi vệ sinh - đúng lúc này tôi chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mở cửa ra nhìn ngó thời tiết và bắt gặp chồng đang lách mình vào khe cửa mở nhỏ của cô hàng xóm.

Hóa ra đó là nguyên nhân sáng nào anh cũng đều đặn đi thể dục, hóa ra đó là nguyên do gây ra tiếng ồn, tôi chết sững người mọi đau đớn tủi nhục trào dâng - sao anh nỡ phản bội nỡ làm thế với tôi người đã hy sinh cả tuổi trẻ để bên anh yêu anh sinh con cho anh và cùng anh vượt qua mọi gian khó nhất.

Nhìn con thơ mà nước mắt tuôn ra như mưa, giờ tôi nên làm thế nào đây?

Nửa đêm tỉnh dậy, nghe tiếng chồng vọng ra trong phòng chị dâu, tôi mở cửa xem và chết sững trước hành động anh đang làm

Nửa đêm tỉnh dậy, nghe tiếng chồng vọng ra trong phòng chị dâu, tôi mở cửa xem và chết sững trước hành động anh đang làm

Đi dọc hàng lang, em nghe tiếng của chồng vọng ra từ phòng của chị dâu. Em đi tới cửa phòng của chị dâu thì nhìn thấy một cảnh bất ngờ.

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