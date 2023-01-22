Mời bạn thân nhất đến nhà ăn Tân gia, cô gái sốc tận óc khi thấy cô bạn thân ‘tà tưa’ luôn với chồng mình

Cô bạn thân vừa tới nhà liền nằm xuống trước mặt chồng của bạn mình, rồi mới bắt đầu nói chuyện. Người phụ nữ đã vô cùng khó chịu và không biết rằng có phải mình đang quá nhạy cảm hay không?

Mời người bạn thân nhất đến dự tiệc tân gia.

Cô A đã tổ chức tiệc tân gia với người chồng mới cưới của mình, cô cho biết: "Tôi đã mời một người bạn thân, nhưng trong cuộc trò chuyện tôi thấy khó chịu đến mức gần như phát điên".

Gần đây, trên một trang mạng xã hội đã đăng tải câu chuyện của một người phụ nữ cảm thấy không thoải mái với người bạn thân nhất mặc váy ngắn nằm nói chuyện với chồng mình trong bữa tiệc tân gia.

Chiếc váy bị vén lên đến tận đùi.

Ảnh minh họa mà cô A đã vẽ

Cô A giải thích sự việc lúc đó như sau: “Vợ chồng tôi ngồi cạnh nhau, bạn thân B của tôi ngồi đối diện, B mặc một chiếc váy dài, cô ấy đã gác chân lên chiếc ghế bên cạnh và nằm xuống."

Cô A nói thêm: "B không chỉ gác chân lên ghế mà hai chân của cô ấy hơi co vào nhau nên chiếc váy cứ bị vén lên. Mỗi khi chiếc váy bị vén lên phần đùi, B sẽ giữ nó lại và kéo xuống, và cứ thế lặp đi lặp lại."

Cô A cảm thấy vô cùng khó chịu khi B nằm xuống nói chuyện vô tư mặc dù có chồng cô ở bên cạnh.

"Dù cô ta có mặc quần dài thì tôi cũng nổi điên lên đấy"

Ảnh minh họa: Internet

Cô A dù có suy nghĩ đến cỡ nào cũng không thể hiểu được hành vi của B. Cuối cùng, cô đã nhờ cư dân mạng tư vấn: "Bạn thân của mình mà lại cư xử như vậy trước mặt chồng mình, tôi cảm thấy thật xấu hổ và khó chịu, có phải tôi đang nhạy cảm quá không?"

Khi câu chuyện được đăng tải, cư dân mạng bắt đầu xôn xao và cho rằng:

"Mặc váy nằm trước mặt chồng của bạn thân mình, có bị điên không?".

Ảnh minh họa: Internet

"Dù cô ta có mặc quần đi chăng nữa thì hành động đó cũng không lịch sự. Ai nhìn vào cũng thấy đây là một người vô lễ".

"Như chúng ta thường thấy, tiêu chuẩn người yêu của bạn bè là tiêu chuẩn người yêu của bản thân mình đấy. Hãy nhanh chóng cắt đứt mỗi quan hệ này đi thôi.”

Theo Insight