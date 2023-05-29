Đi công tác về thì tá hỏa khi con khoe 'Mỗi lần bố tắm cho chị ô sin đều cho con 500 ngàn dể đi chơi' và cái kết bất ngờ

Tâm sự Eva 29/05/2023 04:01

Liên hiểu ra mọi chuyện nhưng vừa lúc còn đang sốc nặng thì cô ô sin về tới nhà, Liên không lao vào đánh ghen mà vẫn mỉm cười trò chuyện bình thường.

Thế nhưng, may mắn thay Liên có 1 ông chồng thấu hiểu và thông cảm, vì thế sau khi cô sinh con, anh đã cho cô thuê ô sin để đỡ đần việc nhà.

Tuy vậy, giải quyết được việc này thì việc khác lại đến. Khi tìm người giúp việc, Liên nghe các chị em nói nên thuê người lớn tuổi 1 chút thì sẽ không phải lo lắng chuyện chồng tòng teng với ô sin. Liên làm theo, nhưng đã qua mấy lượt người giúp việc lớn tuổi, Liên đều không hài lòng vì họ quá chậm chạp lại hay đau ốm.

 

Cuối cùng, Liên cũng đành thuê 1 cô gái 20 tuổi ở quê lên, biết cô bé là người hiền lành, ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó nên Liên vô cùng yên tâm. Hơn nữa, cô cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào chồng.

Từ ngày có cô giúp việc, mọi việc trong nhà đều được chu toàn, thấy cô gái chăm chỉ nên Liên thường xuyên thưởng tiền hoặc mua quần áo cho cô ta.

Cho đến tuần trước, Liên phải đi công tác miền Nam 4 ngày, vì công việc quá gấp nên cô chỉ kịp báo với chồng 1 tiếng rồi đi luôn.

Nhưng ngày về, Liên thấy con gái nhỏ đang chơi 1 mình trong nhà, cô ô sin thì đi chợ còn chồng đang ở cơ quan. Vừa nhìn thấy mẹ, con gái đã lao tới ôm chầm cô rồi bỗng nhiên giơ 2 triệu ra khoe:

- Mẹ ơi, con có nhiều tiền chưa này.

Liên ngạc nhiên:

- Ở đâu mà con có số tiền này? Hay con lấy cắp của bố hả?

Đứa bé nghe mẹ nói thế thì khóc:

- Không, tiền của con mà, con không lấy của ai cả.

-Nói, nhanh lên, không mẹ cho ăn đòn bây giờ.

Đứa con gái lau nước mắt rồi trả lời:

- Đó là, mỗi lần bố tắm cho chị ô sin đều cho con 500 ngàn dể đi chơi, con không ăn cắp mà mẹ.

Liên nghe xong thì choáng váng ngồi sụp xuống đất, đứa con gái thì cứ lay lay mẹ:

- Mẹ, mẹ làm sao thế?

Liên hiểu ra mọi chuyện nhưng vừa lúc còn đang sốc nặng thì cô ô sin về tới nhà, Liên không lao vào đánh ghen mà vẫn mỉm cười trò chuyện bình thường.

 

Đi công tác về thì tá hỏa khi con khoe 'Mỗi lần bố tắm cho chị ô sin đều cho con 500 ngàn dể đi chơi' và cái kết bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cho đến tối hôm đó, Liên thấy chồng về nhà với vẻ mặt mệt mỏi, anh nói:

- Mấy hôm em đi anh cũng tăng ca ở công ty suốt không có thời gian về nhà, may mà có con bé giúp việc không chắc chết.

Liên nhướn mày rồi cười:

- Hôm nay em bế con sang mẹ đẻ ngủ, có món quà mua trong kia định đưa cho mẹ, anh ở nhà cứ ngủ đi nhé.

Chồng Liên nghe vậy vội gật đầu. Nhưng đúng như dự đoán, Liên vừa đi khỏi thì anh ta lao ngay vào phòng ô sin:

- May quá, con mái già lại đi rồi, em chiều anh nữa nhé.

2 người lăn lội trong phòng được hơn 5 phút thì Liên đạp cửa xông vào. Thấy cô, cả chồng và ô sin đều như chết lặng:

- Em…sao em..lại..về?

Liên không nói chỉ đi đến sau bình hoa lấy chiếc máy quay đặt sẵn từ lúc nào dơ lên nói:

- Tôi sẽ tung clip này lên mạng, để xem người ta sẽ cười vào mặt anh như thế nào, khốn nạn!

Nói rồi cô quay sang ô sin:

- Tưởng mày ngoan ngoãn thế nào, hóa ra cũng là loại đàn bà chẳng ra gì, tao mang cái này cho cả làng mày ở quê xem nhé! 

Chồng Liên và ô sin đồng loạt quỳ xuống cầu xin năn nỉ nhưng Liên bơ đi bỏ sang nhà mẹ đẻ, còn chồng cô cũng hốt hoảng đi theo quỳ trước cổng từ đêm đến sáng để xin vợ tha thứ. Nhưng Liên phải làm gì đây, có nên tha thứ cho anh ta lần này hay không?

 

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