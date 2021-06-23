'Ế chỏng chơ' suốt 28 năm, cô nàng đi chùa cầu duyên về gặp ngay trai đẹp "6 múi - cao mét 8", 6 tháng sau cưới luôn

Tâm sự Eva 23/06/2021 12:30

Chia sẻ của cô nàng khiến hội chị em 'đứng ngồi không yên"...

Mới đây, trong một hội nhóm dành riêng cho phụ nữ, cô nàng tự nhận mình "28 tuổi vẫn ế chỏng chơ, chưa một lần được trai tán" bỗng 'vớ' được chồng như ý nguyện sau buổi đi chùa cầu duyên khiến hội chị em bàn tán xôn xao.

 

Cô nàng chia sẻ: 

 

Hôm nay là đám cưới của em các chị ạ.

 

Nghĩ lại cũng lạ lắm, em đến năm 28 tuổi vẫn ế chỏng chơ, chưa một lần được trai tán hay được một ai thích thầm, nghĩ nó buồn khủng khiếp, bạn bè thì 3-4 mối tình vắt vai, thất tình lên thất tình xuống, khóc như mưa, còn em chưa từng biết cảm giác thất tình hay nắm tay bạn khác giới là gì.

 

Thấy bản thân vô duyên quá, em mới đi chùa cầu duyên thử, vừa khấn và thắp hương xong thì trời cũng bắt đầu mưa to, em chạy vội vào hiên chùa để trú, vừa nhắm mắt, cắm đầu cắm cổ chạy thì va phải một anh, cao m8, đẹp trai vô cùng, em hoảng hốt xin lỗi, thì anh ý kéo tay em chạy vô hiên để trú, vừa kéo vừa bảo "nhanh lên em không ướt hết giờ "

 

Vào hiên trú thì anh ý chủ động cởi áo khoác đưa cho em, em bảo không cần đâu anh, thì a ý nói, em mặc sơ mi trắng kìa, mưa này nên khoác áo anh vào. Eo ôi... lúc đấy em đã có cảm tình với anh ngày rồi, sao trên đời lại có người con trai tinh tế thế nhỉ.

 

'Ế chỏng chơ' suốt 28 năm, cô nàng đi chùa cầu duyên về gặp ngay trai đẹp '6 múi - cao mét 8', 6 tháng sau cưới luôn - Ảnh 1
Sau 1 tháng thì 2 đứa em yêu nhau, em tỏ tình trước..Ảnh minh họa: Internet

 

2 đứa em trú được khoảng 15 phút thì trời ngừng mưa, anh hỏi em ở đâu, đi xe máy à, em bảo em đi xe buýt, anh ấy cười rồi nói em ở đâu anh chở về, chả hiểu lúc ý em nghĩ gì mà cũng leo lên xe anh để anh chở về, trong khi anh là người mà em chưa bao giờ gặp. Chở về xong thì hoá ra em với anh ở cùng khu, anh bảo cho anh số điện thoại thi thoảng liên lạc đi cafe cho đỡ buồn, em không do dự mà cho khẩn trương luôn.

 

Sau 1 tháng thì 2 đứa em yêu nhau, em tỏ tình trước, 3 tháng thì dẫn nhau về gặp phụ huynh, phụ huynh 2 bên quyết định là 3 tháng sau cưới.... thế là có đám cưới của em ngày hôm nay các chị ạ.

 

Các chị có tin vào duyên kiếp không, em cảm giác như em với anh đã từng rất yêu nhau rồi ấy, vừa gặp mặt đã thấy rất thân thuộc, quen nhau 6 tháng bọn em cảm giác như vô cùng hợp nhau và hạnh phúc lắm, anh luôn quan tâm em từ cái nhỏ nhặt nhất và chăm lo cho em.

 

Các chị mà ế thì đừng sợ có thể duyên các chị chưa đến, làm buổi cầu duyên đi, biết đâu lại gặp được tân lang như ý giống em, chúc các chị em may mắn nhé...

 

Không rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng bài chia sẻ của cô nàng vẫn đang nhận được sự chú ý của cư dân mạng.

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