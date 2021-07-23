Đỉnh cao 'lươn lẹo': Thanh niên có bạn gái vẫn lén lút mua băng vệ sinh chăm 'em gái mưa', bị phát hiện liền phán câu phũ phàng

Tâm sự Eva 23/07/2021 09:17

Màn đáp trả của chàng trai khi bị bạn gái 'bắt tại trận' đi mua băng vệ sinh cho cô gái khác khiến ai nấy 'dở khóc dở cười'.

Câu chuyện cánh đàn ông chăm sóc người yêu những ngày "đến tháng" hẳn không còn là điều quá xa lạ với chị em phụ nữ. Thế nhưng, việc một thanh niên mua băng vệ sinh cho cô gái mới quen trong khi đã có bạn gái thì hẳn là không bình thường chút nào. Mới đây, những dòng tâm sự của cô gái trẻ về vấn đề trên đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo đó, cô gái đăng đàn kể câu chuyện như sau: "Người yêu vô tư đi mua băng vệ sinh cho 1 đứa con gái mới quen rồi nói thế là bình thường? Ơ, có anh nào như vậy ko? Yêu nhau được 1 năm 2 tháng, đã không công khai rồi đợt này còn đi thả thính trên facebook trong khi em nhắn tin thì bảo: "Anh đi ngủ trước đây!" Nhưng đến 2, 3h sáng vẫn thấy online messenger, hỏi thì trả lời là thi thoảng kiểm tra pin xem đầy chưa thì nó hiện lên thế???"

 Và rồi, đỉnh điểm là trong một lần bất thình lình sang phòng người yêu chơi thì cô gái thấy anh ta đứng trước cửa tiệm tập hóa để mua .... băng sinh vệ sinh. Cô gái lập tức hỏi "mua cho ai?" thì liền ngớ người trước câu trả lời: "À anh mua cho đứa em ấy à, nó đang cần, anh mua mang sang cho nó xong anh về luôn. Em vào phòng trước đi anh về bây giờ!, không quên đệm thêm câu "em làm sao mà hiểu được".

Đỉnh cao 'lươn lẹo': Thanh niên có bạn gái vẫn lén lút mua băng vệ sinh chăm 'em gái mưa', bị phát hiện liền phán câu phũ phàng - Ảnh 1
Câu chuyện được chia sẻ thu hút sự chú ý rầm rộ trên MXH

Nghe đến đó, cô gái như muốn "bốc hỏa", bởi trong khi bản thân mình là người yêu còn chưa dám nhờ vả bạn trai bao giờ, vậy mà anh chàng lại đi quan tâm cô nàng khác. Rồi chẳng đợi xem tiếp phản ứng của bạn gái thế nào, anh chàng vội "tốc biến" mang băng vệ sinh đến cho "em gái mưa". Sau khi vào phòng bạn trai ngồi 1 chốc, cô gái mới chợt nhận ra mình "hơi ngu ngu, tự dưng để người yêu đi mua BVS cho 1 đứa con gái nào đó rồi mình phải ngồi chờ", liền đòi bỏ về thì anh chàng kia ngăn lại rồi tẽn tò hỏi: "Em giận anh?".

Chia sẻ này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Không ít người bày tỏ cảm xúc "đắng lòng" thay cho cô gái, đồng thời khuyên cô nàng nên "bỏ quách" chàng trai kia đi. Bởi chẳng những quen nhau hơn 1 năm chưa chịu công khai, mà còn lén lút quan tâm "em gái không thân thích" sau lưng người yêu như thế là điều không ai chấp nhận được: "Chia tay luôn chị ơi, chưa tới Giáng sinh mà sừng chị dài thế", "Mình nghĩ là bạn nên thay người yêu giống như thay băng vệ sinh mỗi khi tới tháng vậy đó, vì nó cần thiết trong hoàn cảnh này", "Chia tay đi, sừng dài cả mét rồi giận gì cho mệt. Đi kiếm thằng khác mà yêu",...

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