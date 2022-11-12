Cưới được vợ giàu đặt 300 mâm cỗ ở khách sạn 5 sao nhưng sát giờ cử hành hôn lễ không ai tới và lý do khiến chàng trai sợ hãi

Tâm sự Eva 12/11/2022 06:00

Cứ tưởng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, nào ngờ sát giờ cử hành hôn lễ mà không thấy bóng dáng một vị khách nào. Bố mẹ vợ của Kiên quát lên.

Kiến và Chỉ yêu nhau từ thời năm nhất đại học, Kiên sáng sủa lại có vẻ ngoài tri thức nên mới tán 3 ngày thì Chị đã đổ rồi. Khi yêu Chỉ dâng hiến tất cả cho bạn trai, ấy thế nhưng có một điều mà Chị không ngờ rằng trong khi cô thật lòng thì Kiên chỉ lợi dụng Chị mà thôi. Nhưng chỉ vài câu nịnh bợ của Kiên thì Chị đã tin tưởng rằng sau khi ra trường anh sẽ cưới mình. Và rồi khi Kiên vừa tốt nghiệp đại học thì Chỉ đến gặp anh thỏ thẻ:

- Anh ơi...em mang thai rồi.

 

Cưới được vợ giàu đặt 300 mâm cỗ ở khách sạn 5 sao nhưng sát giờ cử hành hôn lễ không ai tới và lý do khiến chàng trai sợ hãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Mang thai ư? Không phải mỗi lần "vui vẻ" em đều uống thuốc tránh thai ư?

- Nhưng cũng có lúc em quên mà. Giờ sao đây...anh sẽ cưới em chứ?

Nghe Chi nói câu đó thì Kiên hoảng hốt, thật ra thì ở dưới quê bố mẹ đã giục Kiên về quê để cưới con gái chủ tịch tỉnh. Thế nên lần này anh nhất định phải bỏ Chi trong êm đẹp, anh ôm lấy bạn gái rồi nhỏ nhẹ.

- Tất nhiên anh sẽ cưới em...nhưng mà bây giờ thì chưa thể được. Em cũng biết mà, anh mới ra trường còn chưa có việc. Cưới về rồi chúng mình sống ra sao, con sinh ra cũng khổ. Bây giờ cái thai mới 2 tháng...em hãy phá đi.

- Phá thai ư? Nhưng đó là con của chúng ta, anh không sợ tạo nghiệp ư?

- Em buộc phải phá...sau này mình ổn định rồi sẽ sinh con sau mà em.

- Không...em không muốn bỏ đâu.

Nói mãi mà Chi không nghe thì Kiên điên tiết cắt đứt mọi quan hệ với Chi rồi về quê . 1 năm sau thì anh cưới cô con gái giàu có mà bố mẹ đã sắp đặt. Cô vợ của Kiên là tiểu thư, bản thân Kiên được bố mẹ vợ cho hẳn căn biệt thự 2 tỷ. Khỏi phải nói lúc đó Kiên hí hửng như nào, anh tin chắc kiểu gì mình cũng thay đổi được số phận.

Và rồi ngày cưới của Kiên và cô gái giàu có cũng diễn ra, ngày hôm đó gia đình Kiên đặt 300 mâm cỗ ở khách sạn cao cấp nhất. Cứ tưởng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, nào ngờ sát giờ cử hành hôn lễ mà không thấy bóng dáng một vị khách nào. Bố mẹ vợ của Kiên quát lên.

Cưới được vợ giàu đặt 300 mâm cỗ ở khách sạn 5 sao nhưng sát giờ cử hành hôn lễ không ai tới và lý do khiến chàng trai sợ hãi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Gia đình con rể làm ăn cái kiểu gì thế này hả? Sao không có khách khứa nào cả...thế này mất mặt nhà tôi quá.

- Bố bớt giận....có thể mọi người đi lạc đường... - Kiên cố giải thích.

- Làm gì có cái chuyện tất cả khách đều đến...rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hả?

Tuấn ấp úng chưa biết nói ra sao thì lúc đó bỗng có một chiếc ô tô đến, mọi người hồ hởi tưởng là khách. Ai dè người bước xuống khiến Kiên hoảng hốt quỳ xuống ngay...người phụ nữ đó chính là Chi...cô còn bế trên tay đứa con nhỏ nữa.

 - Cô là khách của gia đình chúng tôi phải không - Cô vợ của Kiên nói.

- Khách ư? Xin thông báo cho mọi người là sẽ không ai đến đâu. Còn tôi...thì cô nên hỏi chồng cô sẽ rõ ngay ấy mà.

Đúng lúc đó thì Kiên quay ra quát.

- Cô đến đây làm gì hả? Cô đã làm gì với đám cưới của tôi hả?

- Chỉ là tôi thông báo đám cưới của anh đã bị hủy.

- Cô dám...

- Có gì mà tôi không dám. Anh ăn ở với tôi mấy năm trời, làm tôi có bầu mà anh tàn nhẫn ép tôi phá thai. Vậy thì anh đâu xứng đáng được hạnh phúc chứ?

Nói rồi Chi quay sang nhìn cô vợ của Kiên.

- Anh ta bỏ tôi, thậm chí còn bắt tôi phá thai. Vậy cô có nghĩ rồi một ngày anh ta làm thế với cô không?

Ngay lúc đó bố mẹ vợ của Kiên lập tức lao vào đánh anh rồi tuyên bố hủy hôn. Giờ Kiên có hối hận thì không còn kịp nữa...

Ai cũng cười anh phụ hồ bị điên khi 3 năm trời dọn cỏ ngôi mộ lạ, nhưng ngày anh bỗng chốc thành tỷ phú lại có vợ đẹp mới hiểu

Ai cũng cười anh phụ hồ bị điên khi 3 năm trời dọn cỏ ngôi mộ lạ, nhưng ngày anh bỗng chốc thành tỷ phú lại có vợ đẹp mới hiểu

Nhìn Phong có được đại vị như ngày hôm nay thì ai cũng cúi đầu ngưỡng mộ...họ đã biết Phong không hề điên. Chính nhờ lòng nhân ái của Phong đã giúp anh cưới được vợ đẹp, một nấc lên tiên như vậy.

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