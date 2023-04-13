Tôi cũng đã ở ngưỡng U30, có 1 chồng và 1 con nhỏ 5 tháng tuổi. Tôi lấy chồng năm 26 tuổi, hiếm muộn chạy chữa mãi cuối cùng năm ngoái cũng được đón trái ngọt, cứ tưởng mọi thứ thế là viên mãn, ấy vậy mà...

Rồi tôi sinh bé, con trai lại còn giống bố như lột, mọi thứ thật viên mãn, chỉ có điều đến lúc sinh con tôi mới cảm thấy mọi thứ chỉ có duy nhất một mình mình làm.

Tôi và chồng đến với nhau bằng tình yêu, hai bên gia đình lại môn đăng hộ đối nên mọi thứ rất thuận lợi. Duy chỉ có việc vợ chồng lấy nhau mãi mà chưa có con. Đi khám thì phát hiện vấn đề ở cả 2 vợ chồng, may mắn là điều trị một thời gian thì tôi có bầu. 9 tháng bầu bí, tôi trộm vía mẹ khoẻ con khoẻ, đi làm không nghỉ phép ngày nào để dồn phép tới lúc đẻ nghỉ một thể. Chồng tôi thì khỏi nói, yêu chiều vợ hết nấc, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chăm sóc tôi từng li từng tí. Lúc ấy nghĩ lại hạnh phúc vô cùng.

Con bé trong tháng, chồng xin nghỉ phép cả tháng, nhưng có lẽ chưa quen với việc có con nhỏ nên nhiều lần con quấy khóc, dần dà chồng tôi đâm chán. Tôi đẻ mổ, sức khoẻ chưa hồi phục nhưng vì thương chồng lại xót con nên trong tháng đã liên tục thức đêm chăm con để chồng được ngủ nghỉ. Ấy vậy mà chồng tôi cứ dán mắt vào điện thoại, tới nỗi để được dùng điện thoại thoải mái thì trốn lên tầng 3, cơm bê lên cho vợ xong vứt đó không cần biết vợ làm cách nào để ăn, con khóc cũng không bế hộ, tôi trong tháng đã ăn cơm chan nước mắt. Đêm có hôm mệt quá gọi chồng dậy hộ bế con thì ông bật dậy đùm chăn vào tường bảo mình tựa lưng vào đó bế con cho đỡ mỏi. Kể với mẹ chồng thì mẹ chồng bảo con bé quá chắc nó không dám bế.

Ảnh minh họa: Internet

Hết phép thì chồng tôi đi làm, có hôm con khóc quấy chồng tôi không ngủ được mặt mày cau có, sáng ra nghe mẹ chồng bảo chồng tôi thấy con khóc thì lên tầng 3 ngủ riêng, đi làm cả ngày mệt làm sao trông con cả đêm được. Vậy tôi mới đẻ xong sức khoẻ yếu thì sao, vẫn phải trông con đó thôi, cứ bảo nó ngủ lúc nào mình tranh thủ ngủ lúc đó, nhưng trẻ sơ sinh giấc ngủ ngắn, tôi còn chưa kịp ngủ say nó đã dậy rồi, ngày nó ngủ nhiều giấc mỗi giấc vài chục phút, còn chưa kịp đặt mình con đã thức rồi, tủi thân lắm nhưng nhìn con lại tự an ủi động viên bản thân phải cố lên vì con. Mà bản thân tôi cũng đi làm có lương, thậm chí lương thưởng còn cao hơn chồng, vậy mà giờ chỉ tạm ở nhà nghỉ thai sản thôi mà cảm giác bị nhà chồng đay nghiến như đang ăn bám họ vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện có lẽ vẫn còn cố chịu đựng được nếu chồng tôi vẫn tôn trọng tôi. Nhưng không, bất kể khi nào đi nhậu thì y như rằng tôi có nhắn tin gọi điện cũng không thèm nghe, hôm sau tỉnh rượu lại quay ra nịnh nọt vợ, mấy lần tôi còn mềm lòng, nhưng đến hôm nay thì quả thực đã vượt quá sức chịu đựng của tôi. Hôm nay tôi ốm mệt, đầu óc choáng váng, người nóng ran nhưng lại cảm thấy rất lạnh, mệt tới mức cảm giác bế con không được vững nữa nên gọi cho chồng về. Gọi chục cuộc cả nhắn tin cũng không được, bất đắc dĩ phải gọi mẹ đẻ sang bế con hộ, sợ nhỡ tôi ngất ra con không ai trông. Mà con tôi bám mẹ, cứ đòi mẹ bế, tôi chỉ sợ lây sang con, may là về sau mẹ đẻ tôi bế con đi chơi nên nó chịu ở, tôi được nằm nghỉ một lát.

Ảnh minh họa: Internet

Tới khuya thì thấy chồng tôi say khướt đi về, trong lòng hận không tả nổi. Lại là nhậu như bao lần, mồm thì kêu sợ vợ nhưng cứ khi nào đi nhậu thì vợ gọi thế nào cũng không thèm nghe, chẳng lẽ suốt mấy tiếng đồng hồ không cầm vào điện thoại nên không biết vợ gọi, mà bài của chồng tôi là không hề tắt máy, vẫn để chuông nhưng dù gọi thế nào cũng không nhấc máy. Cảm giác ốm mệt, tối khuya chăm con nhỏ, còn thêm cả thằng chồng say rượu, chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy lòng đau đớn, tủi thân cực độ.

Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại tôi đã xin phép mẹ chồng ngày mai 2 mẹ con về ngoại, và cũng để suy nghĩ lại cuộc hôn nhân này, nhìn con bé bỏng trên tay mà không biết nên làm thế nào, nếu ly hôn thì con còn quá bé, bố mẹ ly hôn con cái bao giờ cũng là người thiệt thòi nhất. Nhưng tiếp tục cuộc hôn nhân này thì lại cảm thấy mệt mỏi không lối thoát.

Thực sự lúc này đây tôi vô cùng bế tắc.

Nguồn: Internet