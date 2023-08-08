Chiêu trả thù của vợ khiến tôi sợ tới già, hễ nhìn thấy nhân tình là tái mặt

Tâm sự Eva 08/08/2023 22:57

Tôi lén lút hẹn hò với cô ấy. Tôi cứ nghĩ vợ không biết chồng ngoại tình nhưng nào ngờ cô ấy đã biết từ lâu.

Phụ nữ có nhiều cách trả thù khi đàn ông ngoại tình. Và người vợ cao tay đã khiến tôi một phen thất kinh hồn vía. Cô ấy im lặng chẳng nói gì nhưng lại làm điều này khiến tôi chừa luôn tật lăng nhăng của mình.

Chiêu trả thù của vợ khiến tôi sợ tới già, hễ nhìn thấy nhân tình là tái mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi quen Hạnh, một cô gái xinh đẹp làm ở quán cà phê tính đến nay đã được 2 tháng tròn. Cô ấy bảo đang là sinh viên, mới ra trường chưa xin được việc làm đúng ngành nghề. Tôi nhanh chóng rơi vào lưới tình. Tôi lén lút hẹn hò với cô ấy. Tôi cứ nghĩ vợ không biết chồng ngoại tình nhưng nào ngờ cô ấy đã biết từ lâu. Thậm chí vợ tôi còn biết rõ chúng tôi đi đâu, làm gì và gia đình Hạnh có bao nhiêu người. Cô ấy còn điều tra quá khứ của Hạnh và trình ra trước mặt tôi bằng chứng. 

Năm 18 tuổi, Hạnh ở quê lên thành phố, làm gái làng chơi. Đàn ông đến với cuộc đời của cô ấy đếm không xuể. Nhưng từ khi quen biết nhau, cô ấy thường tỏ ra ngây thơ, không để lộ bất cứ thứ gì trước mặt tôi.

Lần đầu tôi và cô ấy đến nhà nghỉ, tôi đã thấy ngờ ngợ vì cô ấy rất thành thục, không giống con nhà lành. Nhưng tôi cũng không chất vấn hay hỏi gì nhiều. Giờ mới vỡ lẽ, thì ra đó là nghề nghiệp nên cô ấy mới thành thạo như vậy.

Chiêu trả thù của vợ khiến tôi sợ tới già, hễ nhìn thấy nhân tình là tái mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói trắng ra là trước tôi đã có vô số người đàn ông "làm chồng" người phụ nữ này. Vậy mà lâu nay tôi cứ tưởng mình là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Chưa hết, vợ tôi còn đặt trước mặt tôi một tờ giấy xét nghiệm.

Trên tờ giấy hiện rõ mồn một tên của Hạnh và kết quả là cô ấy bị bệnh đường sinh dục. Tôi choáng váng mặt mày, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo đến tái xanh mặt mũi. Tuy đã đi xét nghiệm, kết quả âm tính nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Chiêu trả thù chồng ngoại tình này của vợ khiến tôi tởn tới già, không bao giờ dám tơ tưởng đến nhân tình hay gái đẹp nữa.

Bắt quả tang chồng ngoại tình, hành động của chị vợ cao tay khiến chồng tái xanh mặt, nhân tình cũng khóc sưng cả mắt

Bắt quả tang chồng ngoại tình, hành động của chị vợ cao tay khiến chồng tái xanh mặt, nhân tình cũng khóc sưng cả mắt

Nói xong chị rời đi trước ánh mắt đầy xấu hổ của đôi gian phu dâm phụ. Mặc cho ả nhân tình khóc lóc, anh vội chạy theo vợ xin lỗi rối rít. Nhìn gã chồng ngoại tình lạy lục, van xin, chị chẳng mảy may động lòng. Chị đã quyết ly hôn.

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