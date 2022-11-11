Bực tức khi thấy chàng đại gia mình yêu lẫn trong đám thợ xây bên cạnh nhà mình, cô tuyên bố bỏ luôn để rồi...

Đó chẳng phải lần đầu tiên người ta nhìn vào bề ngoài mà đánh giá người khác. Cô có một anh chàng người yêu vô cùng hiền lành và rất yêu thương cô. Hàng ngày anh ấy đến đón cô đi làm về bằng một chiếc xe xịn. Trước nay chưa khi nào cô muốn thứ gì mà anh ấy không mua cho. Dĩ nhiên, phụ nữ mà bất cứ ai cũng muốn mình được người đàn ông của mình chiều chuộng.

Có rất nhiều người thường có thói quen chỉ cần nhìn vào bên ngoài của họ đã lập tức phán xét họ ra sao. Nhiều người nhìn tưởng chừng như vô cùng nghèo khó. Thế nhưng thật ra họ rất có điều kiện chỉ là họ quá giản dị đến nỗi chúng ta không thể nào nhìn ra cái giàu đó mà thôi.

Yêu thương người đàn ông đó, cô hãnh diện vô cùng về chàng trai của mình vì anh vô cùng giàu có và chiều chuộng cô. Tuy nhiên, anh là đại gia thì không thể nào lao động chân tay được. Nào ngờ, hôm đó đang đi chơi với đám bạn về có cô bạn nhìn thấy anh rồi chỉ:

- Hoa, đấy có phải bạn trai mày không? – cô khá bất ngờ nhưng cũng nhìn về hướng đám thợ xây bên cạnh nhà mình rồi gương mặt đột nhiên biến sắc. Bạn cô cười nhạo:

- Tao tưởng mày nói bạn trai mày là đại gia cơ mà.

- Mày im đi. – cô tức giận đáp lại. Đúng lúc đó thì anh đi tiến về phía cô. Nhìn thấy anh trong bộ dạng này khiến cô không khỏi tức giận. Cô hét lên:

- Anh, anh ở đây làm gì? – anh từ tốn:

- Anh đang làm việc mà. – cô càng hét lớn:

- Anh lừa tôi đúng không? Anh nói anh là đại gia. Thế giờ là thế nào chứ?

- Anh chỉ là, anh đang giúp thợ xây một chút thôi mà.

- Sao anh không thật thà nói anh là thợ xây luôn đi. – anh bắt đầu nhận ra bạn gái tức giận vì mình làm nghề thợ xây mới hỏi lại:

- Em nói thế là ý gì? – cô cười nhạt:

- Còn ý gì nữa à? Mình chia tay đi.

- Cho anh lý do.

- Anh còn hỏi nữa sao? Anh thử nhìn lại mình xem có giống thằng đàn ông không? Anh lừa gạt tôi nói với tôi anh là đại gia. Cuối cùng thì anh chỉ là thằng thợ xây thế mà anh cũng dám nói với tôi sao?

Ảnh minh họa: Internet

- Em hiểu nhầm mọi chuyện rồi.

- Tôi không muốn nghe anh nói thêm gì nữa.

- Được rồi, anh sẽ không xin em đừng chia tay nữa. Nhưng anh nói điều này em sẽ phải hối hận đấy.

- Tôi mà phải hối hận vì chia tay gã thợ xây như anh sao? – anh liền nói:

- Anh không phải thợ xây. Anh vẫn là đại gia và căn nhà này là căn nhà của anh. Anh xây ở đây để gần em hơn, thật không thể ngờ rằng còn chưa xây xong chúng mình đã chia tay rồi.

- Anh... anh nói thật sao?

- Anh nói dối em làm gì. Cậu bé làm ở đây bị ốm, mà thiếu mất một chỗ làm mới kịp tiến độ. Anh không muốn bị chậm nên mới làm cùng mọi người. Nhưng coi như hôm nay anh đã nhìn thấu tâm can em rồi.

- Em... – cô cúi gằm mặt hối hận. Mấy cô bạn của cô cũng vô cùng bất ngờ đứng đó. Cậu thợ xây khác gọi anh:

- Cậu chủ ơi, cậu vào đây xem chúng tôi làm thế này đã được chưa rồi cho anh em nghỉ còn ăn trưa nữa.

- Được rồi, tôi vào ngay.

Anh đi vào cùng cậu thợ xây đó xem một lượt rồi cùng mấy anh thợ xây ăn một hộp cơm vô cùng bình dân. Người đàn ông của cô là đại gia, nhưng chưa khi nào anh thể hiện mình giàu có khiến cho những người xung quanh cảm thấy xa cách.

Người đàn ông tốt đến thế, giản dị yêu thương mình đến vậy chỉ vì một phút hám của mà cô đã đánh mất. Bởi thế mới nói, đừng bao giờ nhìn mặt mà bắt hình dong. Đừng nhìn vào cách ăn mặc của họ mà đánh giá một con người. Có những thứ ẩn sâu bên trong chỉ có tìm hiểu chúng ta mới có thể hiểu và biết được họ ra sao mà thôi.