Bực tức khi thấy chàng đại gia mình yêu lẫn trong đám thợ xây bên cạnh nhà mình, cô tuyên bố bỏ luôn để rồi...

Tâm sự Eva 11/11/2022 15:56

Cô có một anh chàng người yêu vô cùng hiền lành và rất yêu thương cô. Hàng ngày anh ấy đến đón cô đi làm về bằng một chiếc xe xịn.

Có rất nhiều người thường có thói quen chỉ cần nhìn vào bên ngoài của họ đã lập tức phán xét họ ra sao. Nhiều người nhìn tưởng chừng như vô cùng nghèo khó. Thế nhưng thật ra họ rất có điều kiện chỉ là họ quá giản dị đến nỗi chúng ta không thể nào nhìn ra cái giàu đó mà thôi.

Đó chẳng phải lần đầu tiên người ta nhìn vào bề ngoài mà đánh giá người khác. Cô có một anh chàng người yêu vô cùng hiền lành và rất yêu thương cô. Hàng ngày anh ấy đến đón cô đi làm về bằng một chiếc xe xịn. Trước nay chưa khi nào cô muốn thứ gì mà anh ấy không mua cho. Dĩ nhiên, phụ nữ mà bất cứ ai cũng muốn mình được người đàn ông của mình chiều chuộng.

Bực tức khi thấy chàng đại gia mình yêu lẫn trong đám thợ xây bên cạnh nhà mình, cô tuyên bố bỏ luôn để rồi... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Yêu thương người đàn ông đó, cô hãnh diện vô cùng về chàng trai của mình vì anh vô cùng giàu có và chiều chuộng cô. Tuy nhiên, anh là đại gia thì không thể nào lao động chân tay được. Nào ngờ, hôm đó đang đi chơi với đám bạn về có cô bạn nhìn thấy anh rồi chỉ:

- Hoa, đấy có phải bạn trai mày không? – cô khá bất ngờ nhưng cũng nhìn về hướng đám thợ xây bên cạnh nhà mình rồi gương mặt đột nhiên biến sắc. Bạn cô cười nhạo:

- Tao tưởng mày nói bạn trai mày là đại gia cơ mà.

- Mày im đi. – cô tức giận đáp lại. Đúng lúc đó thì anh đi tiến về phía cô. Nhìn thấy anh trong bộ dạng này khiến cô không khỏi tức giận. Cô hét lên:

- Anh, anh ở đây làm gì? – anh từ tốn:

- Anh đang làm việc mà. – cô càng hét lớn:

- Anh lừa tôi đúng không? Anh nói anh là đại gia. Thế giờ là thế nào chứ?

- Anh chỉ là, anh đang giúp thợ xây một chút thôi mà.

- Sao anh không thật thà nói anh là thợ xây luôn đi. – anh bắt đầu nhận ra bạn gái tức giận vì mình làm nghề thợ xây mới hỏi lại:

- Em nói thế là ý gì? – cô cười nhạt:

- Còn ý gì nữa à? Mình chia tay đi.

- Cho anh lý do.

- Anh còn hỏi nữa sao? Anh thử nhìn lại mình xem có giống thằng đàn ông không? Anh lừa gạt tôi nói với tôi anh là đại gia. Cuối cùng thì anh chỉ là thằng thợ xây thế mà anh cũng dám nói với tôi sao?

Bực tức khi thấy chàng đại gia mình yêu lẫn trong đám thợ xây bên cạnh nhà mình, cô tuyên bố bỏ luôn để rồi... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Em hiểu nhầm mọi chuyện rồi.

- Tôi không muốn nghe anh nói thêm gì nữa.

- Được rồi, anh sẽ không xin em đừng chia tay nữa. Nhưng anh nói điều này em sẽ phải hối hận đấy.

- Tôi mà phải hối hận vì chia tay gã thợ xây như anh sao? – anh liền nói:

- Anh không phải thợ xây. Anh vẫn là đại gia và căn nhà này là căn nhà của anh. Anh xây ở đây để gần em hơn, thật không thể ngờ rằng còn chưa xây xong chúng mình đã chia tay rồi.

- Anh... anh nói thật sao?

- Anh nói dối em làm gì. Cậu bé làm ở đây bị ốm, mà thiếu mất một chỗ làm mới kịp tiến độ. Anh không muốn bị chậm nên mới làm cùng mọi người. Nhưng coi như hôm nay anh đã nhìn thấu tâm can em rồi.

- Em... – cô cúi gằm mặt hối hận. Mấy cô bạn của cô cũng vô cùng bất ngờ đứng đó. Cậu thợ xây khác gọi anh:

- Cậu chủ ơi, cậu vào đây xem chúng tôi làm thế này đã được chưa rồi cho anh em nghỉ còn ăn trưa nữa.

- Được rồi, tôi vào ngay.

Anh đi vào cùng cậu thợ xây đó xem một lượt rồi cùng mấy anh thợ xây ăn một hộp cơm vô cùng bình dân. Người đàn ông của cô là đại gia, nhưng chưa khi nào anh thể hiện mình giàu có khiến cho những người xung quanh cảm thấy xa cách.

Người đàn ông tốt đến thế, giản dị yêu thương mình đến vậy chỉ vì một phút hám của mà cô đã đánh mất. Bởi thế mới nói, đừng bao giờ nhìn mặt mà bắt hình dong. Đừng nhìn vào cách ăn mặc của họ mà đánh giá một con người. Có những thứ ẩn sâu bên trong chỉ có tìm hiểu chúng ta mới có thể hiểu và biết được họ ra sao mà thôi.

Sau 2 năm yêu nhau, cố tình chỉ mua món quà 50 ngàn tặng bạn gái dịp Noel để thử lòng và phản ứng không ngờ của em khiến anh chàng quỳ gối xin tha

Sau 2 năm yêu nhau, cố tình chỉ mua món quà 50 ngàn tặng bạn gái dịp Noel để thử lòng và phản ứng không ngờ của em khiến anh chàng quỳ gối xin tha

Ngày hôm đó Kiên đi mua một món quà rẻ tiền đến tặng cho Chi. Đúng lúc đó thì anh thấy bạn gái mình đang có mấy người đàn ông chờ tặng qua cô, thế nhưng khi thấy Kiên thì Chi ngay lập tức chạy đến. Thấy anh ôm hộp quà thì Chi cười tủm tỉm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 24 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm