Bắt gặp chồng và bồ lả lướt cùng nhau đi mua Iphone, vợ liền cúi mặt đi nhưng 5 phút sau quay lại với màn đánh ghen "không đụng hàng" khiến ai cũng trố mắt

Tâm sự Eva 03/11/2022 10:52

Cho đến hôm qua, Nga đang đi siêu thị mua đồ cho con thì bất chợt gặp chồng đang nắm tay bồ đi vào cửa hàng điện thoại. Anh ta nựng má ả rồi nói:

Mặc dù có nhiều người vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng chẳng còn mấy cặp vợ chồng có thể hàn gắn sau khi đã có “tiểu tam” xuất hiện.  Vì thế, con giáp thứ 13 là những kẻ không bao giờ được tha thứ.

Vốn dĩ, Nga cũng là 1 cô vợ hiền lành, nữ công gia chánh đều giỏi . Thế mà, từ ngày về nhà chồng, hiền quá đâm ra luôn bị bắt nạt. Từ mẹ chồng, em chồng đến ngay cả chồng cũng không coi cô ra gì.

Mẹ chồng Nga là 1 người đàn bà vô cùng khó tính và dữ dằn, bà luôn coi con dâu như kẻ thù, nhất là sau khi Nga sinh đứa con đầu lòng là gái. Chồng Nga vì nghe mẹ nói ra nói vào cũng chán vợ, bắt đầu đi tìm thú vui bên ngoài.

Bắt gặp chồng và bồ lả lướt cùng nhau đi mua Iphone, vợ liền cúi mặt đi nhưng 5 phút sau quay lại với màn đánh ghen 'không đụng hàng' khiến ai cũng trố mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đầu, Nga cũng biết chồng mình có ra ngoài mua vui, nhưng cô cứ nghĩ anh chỉ bóc bánh trả tiền nên cũng cho qua. Nhưng dạo gần đây, Nga mới biết chồng đang nuôi hẳn 1 cô bồ. Trong khi cả gia đình lúc nào cũng thiếu thốn, đủ thứ tiền chi tiêu không có khiến cho không khí càng thêm căng thẳng. Đã thế, vì tiền sữa bỉm cho con Nga cũng đã phải bán hết của hồi môn khi về nhà chồng.

Thế mà, chồng cô lại ngang nhiên ra ngoài cung phụng hơn nửa số lương cho bồ. Đã nhiều lần, Nga nói nặng, nói nhẹ với chồng đều không được, đã vậy mẹ anh còn bênh con trai chằm chặp càng khiến anh được nước làm tới.

Cho đến hôm qua, Nga đang đi siêu thị mua đồ cho con thì bất chợt gặp chồng đang nắm tay bồ đi vào cửa hàng điện thoại. Anh ta nựng má ả rồi nói:

- Em muốn mua gì nào? Iphone đời mới ra hả? Dù em có muốn hái sao trên trời anh cũng sẵn sàng hái xuống cho em.

Cô bổ lả lướt ôm chầm lấy anh rồi hôn cái chụt. Sau đó, họ bắt đầu chọn điện thoại. Nga đi qua nhìn thấy vậy tức nghẹn lời , nhìn chằm chằm vào, đúng lúc đó cả bồ và chồng cô đều nhìn ra. Bắt gặp vợ, anh chồng không hề lo sợ mà còn thản nhiên hôn lấy hôn để ả bồ. Còn cô bồ thì nhìn Nga cười khẩy:

Bắt gặp chồng và bồ lả lướt cùng nhau đi mua Iphone, vợ liền cúi mặt đi nhưng 5 phút sau quay lại với màn đánh ghen 'không đụng hàng' khiến ai cũng trố mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Quê mùa nhếch nhác thế này thì chồng nào nó thèm.

Thấy thái độ thách thức của ả bồ lả lơi, Nga lại cúi mặt quay đi.  Cứ ngỡ cô cam chịu bỏ qua, ngờ đâu chưa đầy 15 phút sau Nga ăn mặc sang chảnh, trang điểm sành điệu đúng trước mặt cặp tình nhân dõng rạc nói:

- Các người dám coi thường tôi à? Nào giờ anh muốn mua cho cô ta loại điện thoại nào để tôi trả tiền giúp.

Trong lúc còn đang ngỡ ngàng trước diện mạo khác lạ đến ngỡ ngàng của Nga thì cô chẳng thèm quan tâm, quay gót rời đi trong sự hả hê.

Sau lần đó, Nga quyết định nộp đơn ly dị. Dù là phụ nữ, cô vẫn có thể tự có cuộc sống của mình mà không cần phụ thuộc vào đàn ông, nhất là những tên đàn ông không ra gì như chồng cô. 

Về quê ở cữ, 6 tháng sau lên nhà chồng thấy ảnh mình đặt trên bàn thờ, cô vợ vẫn bình tĩnh bước vào nói 1 câu khiến cả nhà chồng phát khiếp

Về quê ở cữ, 6 tháng sau lên nhà chồng thấy ảnh mình đặt trên bàn thờ, cô vợ vẫn bình tĩnh bước vào nói 1 câu khiến cả nhà chồng phát khiếp

Cô vợ mới ấp úng không nói thành lời. Bà mẹ chồng định lao đến đánh Thanh nhưng lần này cô giữ chặt tay bà rồi hét lớn.

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Từ khóa:   Tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự chuyện gia đình

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