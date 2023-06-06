2 điều các anh chồng làm trong cuộc yêu sẽ khiến chị em sướng rơn, rụng rời đến mức 'điên đảo xin tha'

Tâm sự Eva 06/06/2023 00:54

Muốn được vợ ‘xin tha’ đàn ông phải biết áp dụng những tuyệt chiêu sau đây. có như thế vợ mới ‘chết mệt’ mỗi lúc ái ân.

Không phải anh chàng nào cũng đủ dũng khí để giúp vợ mình thỏa mãn những lúc ái ân. Thậm chí các anh còn đợi vợ mình chỉ cho những chiêu hiểm. Làm đàn ông tuyệt đối đừng đánh mất phong độ, nhất là ở chốn ‘thiên đường’ này.

Hôn hết người cô ấy

 

2 điều các anh chồng làm trong cuộc yêu sẽ khiến chị em sướng rơn, rụng rời đến mức 'điên đảo xin tha' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một thủ thuật đáng giá ngàn vàng và hiệu quả với bạn trong bất kỳ trường hợp nào. Dù cô ấy đang khó chịu, hay cô ấy không mở lòng, cho đến cô ấy hoang dại nhưng không muốn bộc lộ ra ngoài, thì đây là khoảng thời gian khơi dậy con người thật của cô ấy.

Hôn hết người cô ấy không chỉ là làm nóng cơ thể, bạn còn có thể thăm dò cơ thể cô ấy, và cũng là lúc diễn trò. Hôn tai nói nhỏ một điều gì đó lãng mạn, hôn cổ thở nhẹ, hôn bụng cắn nhẹ,… Ngoài ra, hôn hết người còn là cách đối phó với vấn đề “lâu ra”. Hầu như khi hôn chậm hết người một cách tự nhiên thì cơ thể cô ấy đã nhừ ra dễ bạn em dứt điểm khi “ân ái”.

Làm cô ấy bất ngờ

Cô ấy thích bất ngờ. Khi bạn và nàng đang cảm thấy thoải mái bên nhau, một chút sức mạnh nam tính của bạn sẽ làm cô ấy trở nên hưng phấn. Nhưng hãy nhớ là lúc hai người đã thoải mái nhé, không thì sẽ phản tác dụng đấy. Bạn có thể bất ngờ dùng tay bám chặt chân cô ấy và lật cô ấy sấp lại, hôn lưng cô ấy. Thay vì bạn vẫn hôn cô ấy trên môi, thử hôm nay đổi sang cổ và gáy xem sao.

2 điều các anh chồng làm trong cuộc yêu sẽ khiến chị em sướng rơn, rụng rời đến mức 'điên đảo xin tha' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không có động tác hay chiêu thức phòng the nào làm phụ nữ hưng phấn nhất. Nó tùy thuộc vào tình huống của bạn và cô ấy, và bất ngờ ở đây muốn nói đến sự sáng tạo của bạn. Hãy nghĩ khác đi một chút lúc ân ái, bạn sẽ đem đến nhiều cảm giác mới cho cô gái bên cạnh mình một cách rất thú vị.

Phụ nữ nếu không thích bạn ở tiền bạc, không thích bạn ở vẻ đẹp trai, thì ít nhất thích bạn ở những bất ngờ bạn có thể đem lại.

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