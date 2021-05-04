2 bí quyết chi tiêu ‘nhẹ tựa lông hồng’ giúp bạn khỏi đau đầu tính toán mỗi tháng

Tâm sự cuộc sống 04/05/2021 11:24

Việc tiết kiệm không quá đơn giản, nhưng chuyện đó cũng không phải không làm được. Nếu bạn biết được cách chi tiêu đúng cách, biết tính toán chi tiêu thì mọi thứ không thể đều có thể xảy ra.

Cuộc sống gia đình với vô vàn nhu cầu khiến bạn phải chi tiền nhưng thu nhập của chúng ta thì luôn có giới hạn. Nếu bạn không chú ý đến việc chi tiêu hằng ngày thì rất có thể tiền lương tháng nào sẽ hết nhẵn tháng đó và không thể có một khoản tiết kiệm nào.

Thiết lập chi tiêu, không “vung tay quá trán”

chi tieu gia dinh
Thiết lập kế hoạch thu chi ngay từ ban đầu sẽ giúp bạn quản lý được các khoản thu và chi trong gia đình - Ảnh: Internet

Đầu tiên, việc hoạch định ra một kế hoạch chi tiêu gia đình ngay từ ban đầu sẽ giúp bạn quản lý được các khoản thu và chi trong gia đình. Cụ thể, bạn cần liệt kê và dự tính số tiền cần chi tiêu cho các khoản tiền hàng tháng như tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền học phí cho con cái,… Bạn có thể hạn chế được sự tiêu xài phung phí và kiểm soát tốt hơn dòng tiền của gia đình.

Thực tế, cuộc sống cũng có vô số cái không cần thiết và có thể tiết kiệm để hạn chế chi tiêu. Trước khi chi tiêu bất cứ khoản nào, bạn hãy tự hỏi bản thân món đồ đó có thực sự cần thiết hay chỉ là món đồ yêu thích nhất thời. Khi bạn tự đặt ra câu hỏi này, nó sẽ khiến bạn hạn chế được việc tiêu hao phung phí.

Sau một thời gian bạn thực hiện việc thiết lập chi tiêu cho gia đình, bạn so sánh lại với số tiền đã được ước lượng ban đầu, chắc hẳn bạn sẽ thấy dư ra một khoản phí không hề nhỏ.

Quy tắc 50:30:20 từ các chuyên gia tài chính

chi tieu gia dinh 2
Quy tắc 50/30/20 này đã được các chuyên gia tài chính và nhiều gia đình đánh giá cao - Ảnh: Internet

Hiện tại, quy tắc này đã được các chuyên gia khác đánh giá cao và nhiều gia đình đã áp dụng, đánh giá vô cùng hiệu quả. Bởi quy tắc này sẽ giúp cân đối các khoản chi tiêu và giúp gia đình bạn sống trong một trạng thái luôn ổn định, kể cả khi bạn gặp bất trắc trong cuộc sống. 

Bạn có thể cân nhắc việc chia ngân sách chi tiêu theo quy tắc 50/30/20 như sau:

50% cho chi tiêu thiết yếu như tiền nhà ở, tiền ăn uống, tiền cho các hóa đơn tiện ích, tiền xăng xe… Đây được xem là khoản dự trù cho các chi phí bắt buộc, cần phải có trong cuộc sống gia đình.

30% là tỷ lệ tối đa bạn nên dành cho cuộc sống cá nhân như các phí vui chơi giải trí, du lịch, mua sắm,…

20% được sử dụng để dự phòng cho tương lai bao gồm tiết kiệm, trả nợ và quỹ dự phòng. Tiền tiết kiệm dành cho bạn phòng hờ khi gặp phải những trường hợp khẩn cấp, không thể lường trước.

Sau đó, quỹ này có thể dùng để tập trung vào việc nghỉ hưu hay đáp ứng các mục tiêu tài chính khác. Đồng thời, tiền tiết kiệm cũng có thể dùng để trả nợ.

'Dắt túi' 12 bí quyết để chàng 'đổ gục' ngay lần đầu gặp mặt

'Dắt túi' 12 bí quyết để chàng 'đổ gục' ngay lần đầu gặp mặt

Để lần đầu gặp mặt trở thành "định mệnh" của chuyện trăm năm, bạn hãy thử áp dụng các cách sau để mình và người ấy có thể đi đến hẹn hò và tạo nên một câu chuyện tình yêu đẹp nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   cách tiết kiệm chi tiêu gia đình cuộc sống hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 3 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 8 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ