Yêu nhau hơn 1 năm với cô tiểu thư nhà giàu, ngày bàn cưới sinh cô ta nói một câu khiến tôi hủy hôn ngay lập tức mà không suy nghĩ nhiều

Tâm sự 13/02/2023 06:49

Nhìn cảnh cha mẹ mình cặm cụi, không dám nói năng gì với nhà gái, tôi lại thấy xót xa. Vậy là tôi quyết định từ hôn, chỉ đúng 2 ngày sau lần gặp gỡ đó.

Đám cưới của tôi đang được tiến hành và ai ai cũng phải bất ngờ. Mọi người đều kinh ngạc trước quyết định này của tôi bởi vì nó quá sốc. Nhưng bản thân tôi thì điềm tĩnh, tôi cho rằng lần này tuy tôi quyết định vội nhưng sẽ không sai. Tôi chẳng thà về quê lấy một cô gái bình thường còn hơn là lấy kiểu con gái coi thường mình và gia đình mình.

Tôi theo học trên thành phố và cũng nhờ thế mà quen cô ấy. Theo đánh giá không chỉ của riêng tôi mà của tất cả những người biết hai đứa thì bạn gái cũ của tôi là người thông minh, giỏi giang, gia đình cô ấy lại ở thành phố, có điều kiện. Mọi người đều bảo tôi tốt số mới yêu được cô gái như thế.

Thật ra tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Khi chúng tôi quen nhau, tôi đâu có biết hoàn cảnh nhà cô ấy ra sao. Tôi phục trí thông minh và sự giỏi giang của cô ấy thì yêu thôi. Sau này khi đã yêu nhau được một năm, về nhà cô ấy chơi tôi mới biết gia thế nhà bạn gái mình.

Yêu nhau hơn 1 năm với cô tiểu thư nhà giàu, ngày bàn cưới sinh cô ta nói một câu khiến tôi hủy hôn ngay lập tức mà không suy nghĩ nhiều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình của chúng tôi cũng khá êm đềm. Bạn gái tôi về thăm nhà tôi một vài lần, nói chung cũng đều suôn sẻ cả. Tôi biết, mẹ tôi không hẳn tán thành mối quan hệ này. Mẹ tôi luôn mặc cảm gia đình tôi ở nông thôn, nghèo túng, trong khi nhà bạn gái giàu có lại ở thành phố, không môn đăng hậu đối thì sau này khó sống. Ý mẹ tôi là vẫn muốn giới thiệu cho tôi với cô gái gần nhà. Theo lời bà, cô này thì xinh xắn, ngoan hiền, chỉ tội học ít, đi bán xôi ngoài chợ nhưng là người đảm đang, tháo vát. Mẹ tôi chỉ có ước vọng tôi lấy cô vợ quê, chân chất, hiền lành lại ở gần đây, sẽ tiện bề chăm sóc gia đình chồng.

Nhưng bà thấy tôi yêu nên cũng đành nín nhịn cho xong. Từ dạo mẹ nói tôi đi gặp cô gái bán xôi gần nhà mà tôi từ chối, tôi không thấy mẹ nhắc đến nữa. Mẹ tôi vẫn luôn tôn trọng quyết định của tôi dù bà muốn hay không.

Yêu nhau cũng đã chín muồi, tôi xác định kết hôn. Những tưởng mọi chuyện cứ thế suôn sẻ diễn ra thì một sự việc đã làm tôi thay đổi quyết định.

Lần đó, bố mẹ tôi lên gặp gỡ gia đình cô ấy để bàn chuyện cưới xin. Trong buổi trò chuyện, nhìn cảnh bố mẹ mình mang tiếng là nhà trai mà cứ khúm núm trước bố mẹ cô ấy, tôi đã thấy chạnh lòng thương. Cảnh không có tiền, lại xuất thân từ nông thôn nên bố mẹ tôi cũng không dám nói gì nhiều. Đột nhiên lúc đó tôi đã nghĩ, hôn nhân quả thật không đơn giản. Khi hai đứa yêu nhau, chỉ là chuyện của hai đứa, nhưng giờ cưới xin là chuyện của hai nhà, sự chênh lệch quá lớn này dường như cũng đang tạo ra một hố sâu ngăn cách.

Tuy nhiên, mọi việc chỉ như giọt nước tràn ly khi bạn gái tôi vì không hài lòng khoản lễ trong ngày cưới. Bố mẹ tôi cũng không hẳn tiếc tiền nhưng vì hoàn cảnh gia đình tôi ở quê cũng nghèo, bố mẹ không muốn làm rình rang quá mà thiên hạ người ta lại cười chê. Vậy là bạn gái tôi đứng lên nói khó chịu: “Hai bác là người nhà quê, theo kiểu quê, hai bác không hiểu phong tục trên này thì cứ thế mà làm theo đi. Không có tiền thì hai bác cứ nói, gia đình cháu sẽ lo, chứ cả đời con gái có một lần cưới, cháu không thể rúm ró được”.

Tôi giận tím mặt. Bấy lâu nay, mặc dù hai đứa yêu nhau cũng có nhiều khác biệt tuy thế tôi luôn bỏ qua. Nhưng hôm nay, khi cô ấy xúc phạm bố mẹ, xúc phạm gia đình tôi như thế là không thể được. Còn chưa làm dâu con nhà tôi mà cô ấy đã hỗn hào như vậy thì sẽ thế nào?

Lần đầu tiên tôi nhận thấy yêu một cô nàng giỏi giang, nhà giàu bất lợi đến thế nào. Ngay hôm đó về, tôi đã nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ này. Nhìn cảnh cha mẹ mình cặm cụi, không dám nói năng gì với nhà gái, tôi lại thấy xót xa. Vậy là tôi quyết định từ hôn, chỉ đúng 2 ngày sau lần gặp gỡ đó.

1 tháng sau, tôi nhờ mẹ đánh tiếng cho cô gái gần nhà. Cô này thích tôi lâu rồi nhưng vì tôi đi làm trên thành phố nên không có cơ hội tiếp xúc nhiều. Chúng tôi gặp nhau, tôi thấy cô ấy tuy không quá giỏi giang về học vấn nhưng lại hoạt bát, đảm đang. Điều quan trọng nhất là cô ấy đối xử tử tế với bố mẹ tôi, cùng cảnh xuất thân nông thôn, cô ấy tôn trọng bố mẹ tôi.

Vậy là giờ tôi chuẩn bị cưới vợ mà cô dâu là một người không ai có thể ngờ. Cuộc đời nhiều khi như vợ, có những ngã rẽ bất ngờ xuất hiện vào phút chót nhưng tôi tin mình không hối hận với quyết định này.

Nghi ngờ vì chồng liên tục lấy ly do công việc để bỏ bê vụ giường chiếu với vợ, tôi cay xè mắt khi nghe lời nói từ đồng nghiệp của anh

Nghi ngờ vì chồng liên tục lấy ly do công việc để bỏ bê vụ giường chiếu với vợ, tôi cay xè mắt khi nghe lời nói từ đồng nghiệp của anh

Anh ơi, dạo này ở công ty bận lắm ạ? Chồng em về muộn suốt, thứ 7 – chủ nhật cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Công việc vất vả quá.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 7 giờ 10 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 13 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 7 giờ 19 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 21 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 7 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường