Phẫn nộ vì bị bạn gái cắm cho quả sừng dài ngoằn, đang vui vẻ hưởng thụ cuộc sống, 1 năm sau cô ta bất ngờ đứng trước mặt kể cho tôi sự thật kinh hoàng

Tâm sự 12/02/2023 07:37

Hôm đó, bỗng nhiên Cúc đến tìm tôi. Nhìn vào đôi mắt, bờ môi em, trong lòng tôi bừng lên cảm xúc khó tả. Cúc hẹn tôi ra quán nước nói chuyện. Em khóc rất nhiều khi nói về hoàn cảnh hiện tại.

Tôi với Cúc là bạn học từ nhỏ. Chúng tôi yêu nhau từ thời cả hai còn học trung học và luôn ước hẹn một mai kia sẽ thành vợ, thành chồng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Cúc được người quen xin vào làm việc ở một cơ quan nhà nước. Tôi tìm cơ hội ở nhiều công ty nhưng không thành công. Cuối cùng, tôi chấp nhận làm sale cho một công ty kinh doanh vật tư với đồng lương bèo bọt.

Khi yêu Cúc chúng tôi xác định sau này sẽ là của nhau nên đã nhiều lần đi quá giới hạn. Sau khi chúng tôi ra trường được 2 năm, Cúc nhiều lần nhắc đến chuyện cưới hỏi nhưng tôi còn lần lữa vì công việc của tôi chưa ổn định. Gia đình tôi không có điều kiện, khi cưới nhau về, chúng tôi sẽ phải ở nhà thuê, nhiều cái bất tiện. Khi nghe tôi nói vậy, Cúc chỉ biết lặng im, thở dài.

Sau đó, tôi dần thấy Cúc thay đổi, không còn yêu thương, quan tâm tôi như trước. Cô ấy ít liên lạc, luôn kiếm cớ tránh mặt tôi. Tôi lén theo dõi thì biết Cúc đã có người khác. Đó là trưởng phòng ở cơ quan mà cô ấy đang làm việc. Một người thành đạt, giàu có đúng như Cúc mơ ước.

Cuối cùng, trong một buổi chiều mưa buồn não nề, Cúc gọi tôi ra quán cà phê mà chúng tôi từng hò hẹn, thẳng thừng nói lời chia tay dù tôi có xuống nước, níu kéo cô ấy đến thế nào. Cũng từ hôm ấy, tôi còn yêu người con gái ấy nhưng cũng hận cô ấy vô cùng. Tôi cắt đứt mọi liên lạc, đốt hết mọi kỷ vật tự nhủ rằng sẽ phấn đấu sự nghiệp, sẽ thành công để làm cho cô ấy hối hận khi đã phản bội, bỏ rơi tôi.

 

Phẫn nộ vì bị bạn gái cắm cho quả sừng dài ngoằn, đang vui vẻ hưởng thụ cuộc sống, 1 năm sau cô ta bất ngờ đứng trước mặt kể cho tôi sự thật kinh hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cúc lên xe hoa với người đàn ông đó chỉ vài tuần sau khi chia tay tôi. Ngày em lấy chồng, tôi chỉ biết vùi mình trong men say. Sau đó, tôi không nghe tin gì từ em nữa. Tôi xin vào làm việc ở một công ty xuất nhập khẩu. Bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi, tôi được thăng chức, mức lương cao gấp 10 lần hồi tôi mới ra trường. Tôi mới ký hợp đồng mua một căn hộ trả góp, dự kiến sẽ lấy nhà vào tháng 3 sang năm. Hiện tại, tôi đang tìm hiểu một cô gái tên Thùy - bạn của em họ tôi. Tôi với Thùy khá đồng điệu, hợp tính nhau nhưng tôi muốn đợi một thời gian nữa để xác định rõ tình cảm của cả hai.

Hôm đó, bỗng nhiên Cúc đến tìm tôi. Nhìn vào đôi mắt, bờ môi em, trong lòng tôi bừng lên cảm xúc khó tả. Cúc hẹn tôi ra quán nước nói chuyện. Em khóc rất nhiều khi nói về hoàn cảnh hiện tại. Cúc nói em mới ly dị chồng vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Chồng em là một kẻ vũ phu, luôn ghen tuông, nghi ngờ vợ. Nhưng nguyên nhân chính khiến cả em và chồng ký vào đơn ly dị chỉ 1 năm sau ngày cưới đó chính là vì…gia đình nhà chồng phát hiện ra con trai Cúc sinh ra không phải là con của chồng cô ấy qua xét nghiệm ADN.

“Em xin lỗi vì trong lúc yêu anh em đã qua lại với cả Hoàng (chồng cũ của Cúc). Lúc em biết mình mang bầu em đã rất hoang mang không biết ai mới là cha đứa bé. Để đảm bảo con em có tương lai tốt nhất em đã chọn Hoàng nhưng giờ em cũng không thể ngờ được gia đình họ xét nghiệm ADN. Xin anh hãy cưu mang mẹ con em. Dù anh có hận em thì đứa trẻ nó vẫn là máu mủ của anh và nó không có tội”, Cúc van lơn.

Cúc cho tôi xem ảnh của con trai cô ấy, thằng bé giống tôi như lột. Trong lòng tôi buồn, vui lẫn lộn. Tôi không biết phải làm sao lúc này. Tôi không còn yêu Cúc nữa, tôi đang muốn bắt đầu chuyện tình cảm với Thùy. Nhưng tôi không thể chối bỏ trách nhiệm với con trai tôi lúc này. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Cứ mỗi lần ân ái cuồng nhiệt trên giường, chồng đều cho tôi 5 triệu, tưởng đang bân thân đang là cô vợ hạnh phúc, tôi cay mắt nhận ra sự thật đáng sợ về con người của chồng mình

Cứ mỗi lần ân ái cuồng nhiệt trên giường, chồng đều cho tôi 5 triệu, tưởng đang bân thân đang là cô vợ hạnh phúc, tôi cay mắt nhận ra sự thật đáng sợ về con người của chồng mình

Tôi phát hiện chồng mình qua lại với một người đàn bà khác. Cô ta không phải loại gái quán bar mà là một người có tiếng trong giới làm ăn. Mối quan hệ của họ không phải qua đường hay tình một đêm mà đã kéo dài từ trước khi chúng tôi cưới. Thậm chí, chị ta đã có gia đình song chồng và con đang sinh sống ở nước ngoài.

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