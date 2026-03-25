Xông vào khách sạn bắt tại trận con dâu ngoại tình, giây phút lật tấm chăn lên tôi hoảng loạn suýt ngất

Tâm sự 25/03/2026 16:45

Tôi thuê người bám theo con dâu, bao giờ thấy nó vào khách sạn thì tôi sẽ ra mặt đến tận nơi. Khoảng năm này sau, vừa nghe tin con dâu vào khách sạn thì tôi tức tốc lao vào. Tôi cho tiếp tân một chút tiền để biết số phòng con dâu thuê.

Tôi năm nay đã 56 tuổi, có một con trai đã lấy vợ được gần hai năm. Tôi không có gì chê bai con dâu, vì nó vừa có ngoại hình ưa nhìn vừa khéo léo, có việc làm ổn định.

Tôi nào ngờ đến một ngày khi tôi đang đi dạo phố cùng bạn bè thì thấy con dâu đi cùng một người đàn ông lạ vào khách sạn. Tôi ngỡ ngàng không thể tin vào mắt mình. Con dâu hiền lành của tôi nào có thể làm chuyện như thế? Huống hồ, con trai tôi vừa điển trai vừa tài giỏi, chẳng lẽ lại không bằng tên đàn ông kia? 

Dù trong lòng rất tức giận vì tận mắt thấy con dâu và nhân tình vào khách sạn nhưng lúc đó tôi đang đi cùng bạn. Tôi không thể để con trai mình mất mặt, nên đành cắn răng bỏ qua.

Khi về nhà, tôi khéo léo hỏi dò con trai dạo này vợ chồng sống với nhau thế nào? Con trai tôi vẫn vui vẻ nói rất yêu thương vợ, cả hai sống rất hòa thuận. Tôi đâu thể để yên, quyết định theo dõi con dâu. Tôi muốn bắt tại trận con dâu ngoại tình để con trai sáng mắt ra, không mê muội nữa.

Xông vào khách sạn bắt tại trận con dâu ngoại tình, giây phút lật tấm chăn lên tôi hoảng loạn suýt ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, tôi đập cửa xông vào phòng khách sạn, hùng hổ chuẩn bị lật mặt con dâu. Vừa nhìn thấy mặt gã nhân tình của con dâu tôi, tôi lao đến giường đang có người đắp chăn kín mặt. Lúc giật tắm chăn lên, tôi kinh hoang muốn ngất xỉu tại chỗ. Người bên dưới không phải là con dâu mà là con trai của tôi!

Tôi chết sững phát hiện con trai mình qua lại với đàn ông. Hóa ra nó giấu tôi cưới vợ là để che giấu bí mật này. Con dâu sau khi biết sự thật không hề phản đối, bao che cho con trai tôi. Đổi lại, con trai tôi sẽ chu cấp tiền bạc theo yêu cầu của con dâu. Hai đứa có một hợp đồng như thế, khiến người làm mẹ như tôi muốn đột quỵ tại chỗ!

Tôi liền nhớ tới những lần tôi bắt gặp con dâu vào khách sạn cùng người đàn ông lạ. Hóa ra đó là lúc con dâu dẫn người tình đến cho con trai tôi. Tất cả đều là vở kịch để che đậy giới tính thật của con trai tôi.

Thấy tôi mặt mày tái xanh bàng hoàng, con trai tôi quỳ sụp xuống xin tôi tha thứ. Nó cầu xin tôi để nó sống là chính mình. Nhưng tôi chỉ có một đứa con trai thế này, tôi khó lòng mà chấp nhận được. Tôi phải làm sao đây?

Vợ mới khăng khăng đòi ngủ chung với con riêng của chồng, anh lẻn ra cửa nghe lén rồi sốc nặng

Vợ mới khăng khăng đòi ngủ chung với con riêng của chồng, anh lẻn ra cửa nghe lén rồi sốc nặng

Vợ tôi sang phòng con gái từ 8 giờ tối, nói là muốn sang đọc truyện cho con nghe trước khi ngủ. Đến khoảng 9 giờ thì tôi đi ngang qua phòng ngủ của con gái, nhẹ nhàng mở hé cửa ra xem hai mẹ con đang làm gì. Cảnh tưởng trước mặt khiết tôi chết sững.

Thấy người phụ nữ lạ ngượng ngùng xin vài sợi tóc của con trai, biết được lý do tôi sốc nặng

Thấy người phụ nữ lạ ngượng ngùng xin vài sợi tóc của con trai, biết được lý do tôi sốc nặng

Có người từng nói sao mình lại thay đổi nhiều như thế, liệu có từng hối hận?

Có người từng nói sao mình lại thay đổi nhiều như thế, liệu có từng hối hận?

Mẹ đơn thân có thể tự hào nói với nó rằng "vì có con mà mẹ đã sống một cuộc đời không hề tầm thường"

Mẹ đơn thân có thể tự hào nói với nó rằng "vì có con mà mẹ đã sống một cuộc đời không hề tầm thường"

Thấy vợ xách hai hộp cơm chạy xe ra ngoài, tôi bèn len lén đi theo thì bắt gặp cảnh tưởng này

Thấy vợ xách hai hộp cơm chạy xe ra ngoài, tôi bèn len lén đi theo thì bắt gặp cảnh tưởng này

Tôi hoảng hốt khi thấy có một người đang nằm kế bên, 1 tháng sau cô ấy quay lại thông báo tin bất ngờ

Tôi hoảng hốt khi thấy có một người đang nằm kế bên, 1 tháng sau cô ấy quay lại thông báo tin bất ngờ

Đến nhà tôi chết sững khi thấy trần nhà bị bị khoét một lỗ, trên sàn còn đọng lại dấu vết bị đục khoét

Đến nhà tôi chết sững khi thấy trần nhà bị bị khoét một lỗ, trên sàn còn đọng lại dấu vết bị đục khoét

Bệnh tật không thể gần gũi vợ, tôi phát hoảng khi vô tình thấy trong tủ quần áo thứ vợ giấu kín bấy lâu

Bệnh tật không thể gần gũi vợ, tôi phát hoảng khi vô tình thấy trong tủ quần áo thứ vợ giấu kín bấy lâu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

NÓNG: Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh, có loại hạ tới hơn 4.000 đồng/lít

NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh, có loại hạ tới hơn 4.000 đồng/lít

Thấy người phụ nữ lạ ngượng ngùng xin vài sợi tóc của con trai, biết được lý do tôi sốc nặng

Thấy người phụ nữ lạ ngượng ngùng xin vài sợi tóc của con trai, biết được lý do tôi sốc nặng

Có người từng nói sao mình lại thay đổi nhiều như thế, liệu có từng hối hận?

Có người từng nói sao mình lại thay đổi nhiều như thế, liệu có từng hối hận?

Mẹ đơn thân có thể tự hào nói với nó rằng "vì có con mà mẹ đã sống một cuộc đời không hề tầm thường"

Mẹ đơn thân có thể tự hào nói với nó rằng "vì có con mà mẹ đã sống một cuộc đời không hề tầm thường"

Thấy vợ xách hai hộp cơm chạy xe ra ngoài, tôi bèn len lén đi theo thì bắt gặp cảnh tưởng này

Thấy vợ xách hai hộp cơm chạy xe ra ngoài, tôi bèn len lén đi theo thì bắt gặp cảnh tưởng này

Tôi hoảng hốt khi thấy có một người đang nằm kế bên, 1 tháng sau cô ấy quay lại thông báo tin bất ngờ

Tôi hoảng hốt khi thấy có một người đang nằm kế bên, 1 tháng sau cô ấy quay lại thông báo tin bất ngờ

Đến nhà tôi chết sững khi thấy trần nhà bị bị khoét một lỗ, trên sàn còn đọng lại dấu vết bị đục khoét

Đến nhà tôi chết sững khi thấy trần nhà bị bị khoét một lỗ, trên sàn còn đọng lại dấu vết bị đục khoét